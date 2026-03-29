Sony detiene la venta de tarjetas CFexpress y SD: esto es lo que está pasando

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Sony ha tomado una decisión que está sacudiendo el mercado del almacenamiento digital: desde el 27 de marzo de 2026, la compañía ha suspendido la aceptación de pedidos de la mayoría de sus tarjetas de memoria profesionales y de consumo, incluyendo formatos CFexpress y SD.

La medida afecta tanto a distribuidores autorizados como a clientes finales, y no tiene una fecha clara de resolución.

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Este movimiento llega en un momento delicado para la industria tecnológica y coincide, además, con otros anuncios relevantes de la compañía, como la subida global de precios de la PlayStation 5.

Qué productos se ven afectados por la decisión

La suspensión de pedidos impacta directamente en una amplia gama de tarjetas de memoria de Sony. Entre ellas se incluyen:

Tarjetas CFexpress Tipo A

Tarjetas CFexpress Tipo B

Tarjetas SDXC y SDHC

Sin embargo, no todos los modelos desaparecen por completo del mercado. Algunas unidades de CFexpress Tipo B y ciertas tarjetas SD de gama más básica, como la serie SF-UZ, seguirán fabricándose por el momento. Esto significa que todavía podrían encontrarse en tiendas hasta que se agote el stock existente.

Un parón temporal, pero sin fecha de vuelta

Sony ha dejado claro que esta suspensión es, en principio, temporal. No obstante, la compañía no ha ofrecido ningún calendario para la reanudación de los pedidos, lo que introduce una gran incertidumbre en el sector.

En el comunicado oficial publicado en la web japonesa de la empresa, Sony explica que seguirá monitorizando la situación del suministro antes de tomar una decisión sobre cuándo reactivar la producción y distribución. Cualquier actualización se anunciará directamente en las páginas de producto correspondientes.

La escasez de memoria, principal culpable

Detrás de esta medida se encuentra un problema que lleva años afectando a la industria tecnológica: la escasez global de semiconductores. En este caso, Sony apunta específicamente a la falta de memoria de estado sólido como uno de los factores clave.

La compañía reconoce que la demanda actual supera la capacidad de suministro, lo que hace inviable mantener el ritmo de producción habitual. Esta situación no es exclusiva de Sony, sino que afecta a múltiples fabricantes de hardware en todo el mundo.

Otros factores: la crisis del helio y su impacto en la industria

Además de la escasez de chips, Sony menciona “otros factores” que están agravando el problema. Entre ellos podría encontrarse la crisis de suministro de helio, un recurso esencial en ciertos procesos de fabricación de semiconductores.

Este déficit se ha visto intensificado por tensiones geopolíticas, como el conflicto en Irán, que está afectando a la cadena de suministro global. Aunque Sony no entra en detalles, este contexto ayuda a entender por qué la situación podría prolongarse más de lo esperado.

Consecuencias para fotógrafos y creadores de contenido

La decisión de Sony puede tener un impacto significativo en profesionales de la fotografía y el vídeo, especialmente aquellos que dependen de tarjetas CFexpress de alto rendimiento para trabajar con cámaras avanzadas.

La posible escasez en el mercado podría provocar subidas de precios, dificultades para encontrar modelos concretos y una mayor dependencia de alternativas de otras marcas. Para muchos usuarios, esto supone replantearse su flujo de trabajo o anticiparse comprando unidades adicionales antes de que desaparezcan del stock.

Qué podemos esperar en los próximos meses

Aunque Sony no ha dado fechas concretas, el mensaje es claro: la compañía no reanudará los pedidos hasta que la situación del suministro mejore de forma significativa. Esto implica que la escasez podría prolongarse durante meses.

Para los usuarios, la recomendación es clara: si necesitas tarjetas de memoria específicas para tu equipo, puede ser buena idea adelantarse antes de que desaparezcan del mercado o experimenten subidas de precio.