Sony entra en el salón de la vergüenza de CHOICE por el adiós a los juegos en disco

Sony Interactive Entertainment ha recibido un premio que ninguna compañía querría ganar. CHOICE, una organización australiana de consumidores, le ha concedido uno de sus Shonky Awards de 2026 por las condiciones de las compras digitales y el plan de PlayStation para abandonar los nuevos lanzamientos en disco.

La crítica parte de una pregunta que suele pasar desapercibida al pulsar «comprar»: ¿qué control conservas sobre un juego después de pagarlo? Mientras existan discos y descargas, puedes elegir entre dos maneras de acceder al mismo título. La decisión de Sony reduce esa elección para los próximos lanzamientos.

Qué cambia en PlayStation a partir de 2028

Según CHOICE, los nuevos lanzamientos de PlayStation pasarán a distribuirse solo en formato digital a partir de enero de 2028. El cambio afecta al estreno de nuevos títulos; el anuncio no implica que los discos ya publicados se desactiven. Es el mismo plan que repasamos al contar por qué Sony no da marcha atrás pese al rechazo al fin del formato físico.

Sony justifica el cambio por la preferencia de los consumidores por lo digital. Comprar un juego sin salir de casa tiene ventajas claras: puedes empezar la descarga en cuanto haces el pedido y no necesitas guardar cajas ni buscar el disco cada vez que quieres jugar.

CHOICE señala que las tiendas podrán seguir vendiendo códigos digitales. Eso deja espacio para comparar precios del mismo título en comercios distintos. La diferencia aparece después de canjear el código: ya no tienes un soporte que puedas entregar a otra persona cuando termines el juego.

El Shonky es una crítica pública de una asociación de consumidores. Su argumento va más allá de defender las cajas en la estantería: si se pierde una modalidad de compra, las condiciones de la que queda pasan a importar mucho más.

Qué compras cuando pagas por un juego digital

Los términos de uso de PlayStation describen el acceso al software como una licencia personal de uso y limitan su transferencia, con el matiz de la legislación aplicable. CHOICE critica que esta distinción tenga poca visibilidad en el momento de pagar, cuando la tienda habla de compras.

Comprar un disco tampoco te convierte en dueño del código ni de los derechos del videojuego. La diferencia práctica está en tener una copia en un soporte que puedes guardar y mover, frente a un derecho de acceso digital que se gestiona desde tu cuenta.

El disco tampoco resuelve todos los problemas de conservación. Si un juego necesita descargar contenido imprescindible o conectarse a servidores para funcionar, guardar el soporte no basta para asegurar que se pueda jugar siempre. Su valor depende, entre otras cosas, de qué versión incluye y de cuánto puede hacer sin conexión.

Para el comprador, lo útil sería conocer esas diferencias antes de pagar: qué se descarga, qué se puede usar sin conexión y qué opciones habrá si cambia de consola o deja de tener acceso a su cuenta. La palabra «comprar» por sí sola no responde a ninguna de esas preguntas.

Lo que la segunda mano y las tiendas antiguas ponen en juego

Un disco tiene un recorrido después de que su primer dueño termine el juego: puede circular entre amigos o acabar en una tienda de segunda mano. Cuando un lanzamiento solo existe como descarga, la reventa de esa copia deja de ser una opción habitual, aunque distintos comercios vendan códigos nuevos.

Esto cambia el coste de jugar para quien acostumbra a comprar de segunda mano y revender después. Las ofertas digitales pueden abaratar la entrada, pero el precio de una oferta y el dinero que recuperas al vender un disco son dos formas distintas de reducir el gasto.

CHOICE también recuerda que el cierre de una tienda y la retirada de las descargas de compras previas son decisiones diferentes. En el caso de PS3 y PS Vita, sitúa el cierre de las tiendas en julio de 2027 e indica que las compras previas seguirán disponibles para volver a descargar durante un periodo cuyo final no se concreta.

El ejemplo de las películas de StudioCanal que recoge CHOICE ilustra otro riesgo: que cambie el acceso a títulos previamente adquiridos tras el fin de un acuerdo de distribución. Es un precedente de otro tipo de contenido, no un anuncio de que Sony vaya a borrar los juegos comprados en PlayStation.

Por qué el debate va más allá de los discos

El formato digital puede resultar más cómodo y seguir siendo la opción favorita de muchos jugadores. Lo que pone sobre la mesa el premio es si esa comodidad viene acompañada de información clara sobre lo que se está pagando, especialmente cuando ya no se puede optar por una copia en disco.

Una respuesta concreta sería explicar en la propia ficha de cada juego qué funciones requieren conexión y cómo se recupera una compra tras cambiar de consola. También ayudaría distinguir con claridad entre la retirada de un título de la venta y la pérdida de acceso para quien ya lo pagó.

Para quien solo quiere jugar a un estreno, quizá pese más la rapidez de la descarga. Para quien comparte juegos, compra de segunda mano o vuelve a títulos de hace años, la posibilidad de disponer de la copia de otra manera puede tener tanto valor como el juego en sí.

El cambio de 2028 hará que esas diferencias dejen de resolverse eligiendo formato en cada compra nueva. Si la descarga va a ser la única opción, la pregunta para PlayStation es cómo dará a sus clientes certeza sobre el acceso a su biblioteca con el paso de los años.