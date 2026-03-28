Sony sube el precio de PS5 en 2026: estos son los nuevos precios

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Sony ha confirmado una nueva subida de precios para sus consolas y dispositivos gaming, afectando a la PlayStation 5, PlayStation 5 Pro y el reproductor remoto PlayStation Portal.

La compañía justifica esta decisión por las “continuas presiones del panorama económico mundial”, en un contexto marcado por inflación, tensiones geopolíticas y el aumento del coste de componentes clave.

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Los nuevos precios de PS5 en 2026

Las nuevas tarifas entrarán en vigor el 2 de abril de 2026, con incrementos significativos en toda la gama.

Así quedan los precios recomendados tras la subida:

PS5 con lector: 649,99 € (antes 549,99 €)

PS5 Digital Edition: 599,99 € (antes 499,99 €)

PS5 Pro: 899,99 € (antes 799,99 €)

Esto supone un aumento de 100 € en todos los modelos, consolidando una tendencia al alza que ya vimos en años anteriores.

Por qué Sony ha decidido subir los precios

Según Isabelle Tomatis, vicepresidenta de Marketing Global de Sony Interactive Entertainment, la decisión responde a factores económicos globales:

Incremento de costes en componentes como la memoria RAM

Impacto de la demanda de inteligencia artificial en la industria tecnológica

Tensiones internacionales, incluyendo conflictos en regiones como Irán o Ucrania

Nuevas políticas comerciales y aranceles

Todo ello ha provocado un encarecimiento general de la producción, obligando a Sony a ajustar los precios para mantener su estrategia de negocio.

Una tendencia que afecta a toda la industria gaming

Sony no es la única compañía que ha tomado este camino. En los últimos meses, otras grandes tecnológicas del sector también han aplicado subidas similares.

Nintendo incrementó el precio de la Nintendo Switch el año pasado, mientras que Microsoft hizo lo propio con sus consolas Xbox, además de accesorios como mandos y auriculares.

Este escenario refleja un cambio de paradigma en el mercado: las consolas ya no abaratan su precio con el tiempo, sino que pueden incluso encarecerse en función del contexto económico.

El impacto para los jugadores

Para los usuarios, esta subida supone un golpe directo al bolsillo. La PS5, que ya había experimentado incrementos previos, acumula ahora una subida considerable desde su lanzamiento.

En el caso de la versión estándar, el aumento total alcanza los 100 € respecto al precio anterior, lo que puede hacer que muchos jugadores reconsideren su compra o retrasen la actualización de su consola.

Además, este encarecimiento llega en un momento en el que los videojuegos también están subiendo de precio, lo que eleva aún más el coste de acceso al ecosistema gaming.

Un futuro incierto para los precios del gaming

El movimiento de Sony plantea una pregunta clave: ¿seguirán subiendo los precios?

Con la demanda de chips impulsada por la inteligencia artificial y un entorno económico inestable, todo apunta a que las compañías seguirán ajustando precios en función de los costes.

Incluso se especula con que futuras consolas, como una posible nueva generación de Nintendo Switch 2, podrían lanzarse a precios más elevados de lo esperado.