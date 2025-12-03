Spotify revela los artistas, canciones y pódcasts más escuchados de 2025

💻 ¡Ofertas del Black Friday! ¡Office 2021 Pro disponible a 29,28€! ¡Paga una vez y úsalo de por vida! [ Saber más ]

Spotify ha publicado su esperado informe anual Wrapped 2025, ofreciendo una radiografía completa de los hábitos de escucha de más de 700 millones de usuarios en todo el mundo.

La plataforma ha desvelado qué artistas, canciones, álbumes y pódcasts han marcado el año tanto a nivel global como en España, con un claro protagonista: Bad Bunny, que vuelve a dominar las listas dentro y fuera de nuestras fronteras.

Además, desde hoy todos los usuarios pueden acceder a su experiencia Wrapped personalizada para descubrir sus estadísticas del año y compartirlas en redes sociales.

Bad Bunny, el artista más escuchado del mundo en 2025

El puertorriqueño Bad Bunny vuelve a romper la industria. En 2025 se convierte en el artista más escuchado del mundo con más de 19,8 mil millones de reproducciones. Su álbum “DeBÍ TiRAR MáS FOToS” también lidera el ranking global de discos más escuchados del año.

Le siguen en la lista Taylor Swift, que fue la número uno global en 2023 y 2024, y que este año ha batido múltiples récords con su álbum “The Life Of A Showgirl” y la canción “The Fate Of Ophelia”. El tercer puesto es para The Weeknd, mientras que Drake y Billie Eilish cierran el Top 5.

Las canciones más escuchadas del mundo en 2025

El tema más reproducido del planeta en 2025 ha sido “Die With A Smile”, la exitosa colaboración entre Lady Gaga y Bruno Mars, que supera las 1,7 mil millones de reproducciones.

El ranking continúa con:

“BIRDS OF A FEATHER”, de Billie Eilish

“APT.”, de ROSÉ y Bruno Mars

“Ordinary”, de Alex Warren

“DtMF”, de Bad Bunny

“back to friends”, de sombr

“Golden”, de HUNTR/X y varios artistas

“luther (with sza)”, de Kendrick Lamar y SZA

“That’s So True”, de Gracie Abrams

“WILDFLOWER”, de Billie Eilish

La música más escuchada en España durante 2025

En España, Bad Bunny también se consolida como el artista más reproducido del año, reafirmando su liderazgo en el mercado hispanohablante.

El Top 3 de artistas más escuchados en España queda así:

Bad Bunny Quevedo Myke Towers

El Top 10 lo completan JC Reyes, Beéle, Anuel AA, Rauw Alejandro, Mora, Dei V y KAROL G.

Destaca también la irrupción de JC Reyes como segundo artista español más escuchado en el país y el ascenso de Beéle, que dominó el verano con ritmos afrobeat.

Las artistas femeninas más escuchadas en España en 2025

KAROL G lidera el ranking femenino por tercer año consecutivo gracias al éxito de su álbum “Tropicoqueta”.

Aitana se sitúa en segundo lugar con el lanzamiento de “CUARTO AZUL”, y De La Rose ocupa la tercera posición.

El Top 10 incluye también a Bad Gyal, Taylor Swift, ROSALÍA, Shakira, Lola Indigo, Emilia y Lady Gaga.

Las canciones más escuchadas en España en 2025

La canción número uno del año en España es “La Plena – W Sound 05”, de W Sound, Beéle y Ovy On The Drums, que dominó el verano y se convirtió en un fenómeno viral.

Le siguen:

“capaz (merengueton)”, de Alleh y Yorghaki “VeLDÁ”, de Bad Bunny, Omar Courtz y Dei V “BAILE INoLVIDABLE”, de Bad Bunny “mi refe”, de Beéle y Ovy On The Drums

Bad Bunny vuelve a aparecer en los puestos 6 y 7 con “NUEVAYoL” y “DtMF”.

Completan el Top 10:

“Still Luvin”, de Delaossa, Quevedo y Bigla The Kid “no tiene sentido”, de Beéle “QLOO*”, de Young Cister y Kreamly

La lista evidencia el protagonismo de la música urbana, especialmente del reguetón y el afrobeat.

Los artistas españoles más escuchados en el extranjero

Rels B vuelve a ser el español más escuchado fuera de España, seguido de Quevedo y Enrique Iglesias.

El Top 10 lo completan:

Alejandro Sanz

ROSALÍA

Morad

Pablo Alborán

La Oreja de Van Gogh

Aitana

Hombres G

En cuanto a canciones españolas que triunfaron fuera, destacan:

“Cuando No Era Cantante”, de El Bogueto y Yung Beef “YO y TÚ”, de Ovy On The Drums, Quevedo y Beéle “TU VAS SIN (fav)”, de Rels B “Tiroteo – Remix”, de Marc Seguí, Rauw Alejandro y Pol Granch “Bailando – Spanish Version”, de Enrique Iglesias y colaboradores

Los pódcasts más escuchados en España en 2025

En 2025, los usuarios españoles han apostado por el humor, las entrevistas y el crecimiento personal.

El Top 5 queda así:

“La Ruina” “Nadie Sabe Nada” “El Podcast de Marian Rojas Estapé” “The Wild Project” “Tengo un Plan”

Completan el Top 10: “Poco se Habla!”, “WORLDCAST”, “ROCA PROJECT”, “La Fórmula Del Éxito con Uri Sabat” y “La Pija y la Quinqui”.

España se mantiene como uno de los países que más pódcasts consume: uno de cada tres usuarios los escucha con frecuencia, y el videopódcast experimentó un crecimiento superior al 40 % este año.

Los pódcasts más escuchados en el mundo en 2025

A nivel internacional, el ranking vuelve a estar encabezado por “The Joe Rogan Experience”.

Le siguen:

“The Diary Of A CEO” “The Mel Robbins Podcast” “Call Her Daddy” “This Past Weekend w/ Theo Von”

El resto del Top 10 incluye: “Huberman Lab”, “Crime Junkie”, “Modern Wisdom”, “On Purpose” y “The Tucker Carlson Show”.

Wrapped 2025: Así puedes ver tu resumen del año

Desde hoy, todos los usuarios pueden acceder a Wrapped 2025 en la app móvil de Spotify (iOS y Android). Este año, la experiencia incorpora nuevas historias, funciones interactivas y la posibilidad de controlar el ritmo de navegación para volver a momentos específicos sin reiniciar el recorrido.

Entre las novedades destacan:

Edad musical , que compara tus gustos con los de personas de tu misma franja de edad

, que compara tus gustos con los de personas de tu misma franja de edad Álbumes más escuchados , una categoría que se incluye por primera vez

, una categoría que se incluye por primera vez Tu clip de creador , con mensajes personalizados de pódcasters

, con mensajes personalizados de pódcasters Clubs , que agrupan perfiles de escucha en comunidades

, que agrupan perfiles de escucha en comunidades Wrapped Party, función interactiva para comparar gustos con amigos

Como siempre, los usuarios podrán compartir sus resultados en redes sociales y apps de mensajería.