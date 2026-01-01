¿Stickers en el iPhone 17 Pro? La nueva tendencia viral que arrasa en Asia

💻 ¡Oferta portátiles! ¡CHUWI desafía la gama alta ligera con la serie CoreBook Air por menos de 500€! [ Saber más ]

El elemento más llamativo de los últimos modelos iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max — la enorme isla de cámaras — ha pasado de ser objeto de críticas a convertirse, sorprendentemente, en el centro de una nueva moda viral: los stickers decorativos.

El nuevo diseño del módulo trasero de los iPhone 17 Pro supone una ruptura clara con la estética continuista que Apple había mantenido durante años en sus modelos Pro.

El enorme módulo que alberga las cámaras ha dividido a la comunidad: algunos celebran el cambio por aportar personalidad, mientras que otros consideran que es un elemento excesivo, poco elegante y demasiado llamativo.

La fiebre de los stickers llega al iPhone 17 Pro

En medio de esta controversia, ha surgido una tendencia inesperada: decorar la isla de cámaras con pegatinas.

Según varias publicaciones en la red social X, esta moda se ha popularizado especialmente en Asia, donde incluso Apple Korea habría lanzado un breve anuncio mostrando mini stickers colocados sobre el módulo de cámaras del iPhone 17 Pro.

the iPhone 17 Pro camera plateau sticker trend is absolutely exploding and i LOVE IT Apple Korea just made this ad directly promoting it! pic.twitter.com/BXOrTBrImk — System Settings (@app_settings) December 31, 2025

Las pegatinas incluyen todo tipo de diseños: gatos, comida, flores, personajes de videojuegos, hámsters y otros motivos llamativos. La acogida, al menos en redes sociales, parece positiva entre los amantes de este tipo de personalización.

Aunque la idea puede resultar simpática o incluso divertida para algunos usuarios, no está exenta de críticas. Precisamente uno de los principales argumentos contra la nueva isla de cámaras es su tamaño y presencia visual. Añadir varias pegatinas encima no hace que pase más desapercibida; al contrario, la vuelve aún más protagonista.

Para muchos, esta moda no soluciona el problema estético de fondo y puede incluso intensificar la sensación de desorden visual en la parte trasera del teléfono.