Tenemos la mejor prueba de que Apple prepara un iPhone plegable

El esperado iPhone Fold de Apple podría estar más cerca de lo que muchos imaginaban. Una declaración reciente del presidente de Samsung Display, Chung Yi, ha reavivado los rumores sobre la llegada del primer iPhone plegable, previsto para 2026.

Sus palabras han sido interpretadas como una confirmación indirecta de que Apple está preparando su salto definitivo al mundo de los smartphones plegables.

Samsung se prepara para producir pantallas plegables

Durante un evento en Seúl, Corea del Sur, Chung Yi aseguró que Samsung Display se encuentra en fase de preparación para iniciar la producción en masa de pantallas OLED destinadas a teléfonos plegables para clientes de Norteamérica. Aunque evitó mencionar nombres concretos, los analistas coinciden en que Apple encaja perfectamente en este perfil, teniendo en cuenta la estrecha relación entre ambas compañías.

Apple ya utiliza paneles de Samsung Display en varios de sus iPhone, por lo que no resulta sorprendente que la firma de Cupertino vuelva a confiar en su rival histórico para el suministro de un componente tan crucial. Samsung, pionera en el mercado de los móviles plegables, cuenta con la experiencia necesaria para ayudar a Apple a desarrollar un producto competitivo y con altas expectativas de ventas.

Aunque Chung Yi no reveló detalles específicos sobre el cliente, las opciones se reducen prácticamente a tres: Apple, Google y Motorola. Sin embargo, tanto Google como Motorola ya comercializan dispositivos plegables, lo que refuerza aún más la teoría de que Apple sería el gran destinatario de estos paneles OLED de nueva generación.

Un lanzamiento previsto junto al iPhone 18

Los informes más recientes apuntan a que el iPhone Fold podría debutar oficialmente el próximo año junto con la familia iPhone 18. Según filtraciones, este modelo estaría inspirado en el diseño del iPhone Air, con un formato plegable y un precio cercano a los 2.000€, lo que lo situaría en la gama más alta del mercado.

El mercado de móviles plegables ha evolucionado enormemente desde los primeros lanzamientos de hace casi una década. Apple, con su filosofía de llegar tarde pero con productos refinados, tendría la oportunidad de ofrecer un dispositivo que combine innovación y fiabilidad. El simple hecho de ser un iPhone ya será un incentivo para muchos usuarios que nunca han probado un plegable, aunque la clave estará en si logra incorporar funciones exclusivas que marquen la diferencia frente a rivales como el Galaxy Z Fold.

El iPhone Fold podría convertirse en uno de los lanzamientos más importantes de la próxima década para la compañía. Si logra cumplir con las expectativas en diseño, durabilidad y experiencia de uso, no solo atraerá a usuarios fieles de Apple, sino también a quienes actualmente utilizan dispositivos Android. Todo apunta a que Apple está preparando un golpe de efecto que podría redefinir el mercado de los smartphones plegables.