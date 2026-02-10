Tu casa inteligente puede dejar de funcionar: Apple corta el soporte del HomeKit clásico mañana

🔐 ¿Cómo elegir una VPN? Claves para proteger tu privacidad en Internet [ Saber más ]

Apple va a dar hoy un paso definitivo en la evolución de su plataforma de hogar conectado: el martes 10 de febrero de 2026 finaliza el soporte para la arquitectura original de HomeKit.

Si no has actualizado a la nueva arquitectura de Apple Home, algunos accesorios y automatizaciones podrían dejar de funcionar correctamente en la app Casa (Home) en iPhone, iPad, Mac o Apple Watch

Qué cambia exactamente: adiós a la arquitectura antigua de HomeKit

La decisión de Apple implica que la versión “clásica” de HomeKit deja de estar soportada a partir del 10 de febrero de 2026. En la práctica, esto puede traducirse en problemas de control de dispositivos, acceso remoto y automatizaciones si tu hogar inteligente sigue anclado en el sistema anterior.

El mayor afectado: quienes usan un iPad como central de la casa

El impacto más grande lo notarán los usuarios que todavía utilizaban un iPad como Apple Home Hub (la central que permite controlar accesorios fuera de casa y ejecutar automatizaciones). En la nueva arquitectura, los iPad ya no son compatibles como hub, así que necesitarás un HomePod o un Apple TV para cumplir ese papel. ([The Verge][1])

Requisitos mínimos para actualizar a la nueva arquitectura de Apple Home

Además del cambio de “central”, Apple exige versiones mínimas del sistema para que todo funcione dentro del nuevo Apple Home:

iPhone: iOS 16.2 o posterior

Mac: macOS 13.1 o posterior

Apple Watch: watchOS 9.2 o posterior

Esto aplica tanto al dispositivo principal como a los equipos vinculados a tu hogar (los que controlan o administran accesorios).

Cómo actualizar Apple Home para no perder el control de tu casa inteligente

Para evitar interrupciones, lo recomendable es actualizar manualmente desde la propia app Casa. El proceso se realiza desde los ajustes del hogar:

Abre la app Casa (Home) en tu iPhone, iPad o Mac. Entra en Ajustes de la casa (Home Settings). Ve a Actualización de software (Software Update). Pulsa Actualizar ahora (Update Now) y sigue los pasos.

Apple también advierte que, a partir del 10 de febrero, podrías ser actualizado automáticamente en algunos casos.

Por qué Apple insiste en el cambio: rendimiento, fiabilidad y Matter

La nueva arquitectura de Apple Home se lanzó como una reconstrucción profunda de la plataforma. Apple la desplegó completamente con iOS 16.4 en 2023, prometiendo mejoras de rendimiento y fiabilidad. Además, el nuevo sistema refuerza el soporte de Matter, el estándar de hogar inteligente en cuyo desarrollo Apple ha participado y al que aportó HomeKit como base.

Una transición larga… que por fin llega a su fecha límite

Desde el lanzamiento de la nueva arquitectura, actualizar fue opcional. Sin embargo, Apple ya había comunicado que retiraría progresivamente la arquitectura antigua antes de que terminara 2025. Ese calendario se retrasó, pero el plazo definitivo ya está aquí: 10 de febrero de 2026.

Qué hacer si hoy tu Casa depende del iPad

Si tu configuración se apoya en un iPad como central, lo importante es actuar con un checklist rápido:

Actualiza Apple Home a la nueva arquitectura desde Casa.

Asegúrate de tener un HomePod o Apple TV como hub.

como hub. Comprueba que tus dispositivos cumplen los mínimos (iOS 16.2 / macOS 13.1 / watchOS 9.2 o superior).

Revisa automatizaciones críticas (luces, cerraduras, sensores) tras el cambio.

Con eso, minimizas el riesgo de quedarte sin control remoto o sin automatizaciones justo cuando el soporte del sistema antiguo desaparece.