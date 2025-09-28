Un fallo impide a algunos usuarios del iPhone 17 descargar Apple Intelligence

🎒 ¡Vuelta al cole! ¡Prepárate para el regreso con las ofertas de PcComponentes! [ Saber más ]

Algunos propietarios del iPhone 17 están experimentando problemas al intentar descargar Apple Intelligence, el conjunto de funciones de inteligencia artificial integrado en iOS 26. Este fallo bloquea la instalación completa del sistema, lo que deja inutilizables herramientas como Genmoji, Image Playground o Writing Tools.

Aunque el error no parece estar extendido de forma masiva, ha sido suficiente para generar preocupación. Los primeros casos han señalado que, tras intentar activar Apple Intelligence, el proceso de descarga se queda a medias, impidiendo acceder a todas las funciones de la IA de Apple.

Apple ya investiga el problema

De acuerdo con los testimonios de usuarios afectados, el soporte técnico de Apple está al tanto del bug y trabaja en una solución. Por ahora, no está claro si la compañía podrá resolverlo mediante un ajuste en sus servidores o si será necesaria una actualización de iOS para corregirlo por completo.

Algunos usuarios han conseguido activar Apple Intelligence tras aplicar ciertos trucos, aunque no todos han tenido éxito. Entre las soluciones que han reportado funcionan se incluyen:

Desactivar los datos móviles y conectarse a una red Wi-Fi.

Cambiar el idioma del iPhone y volver a configurarlo.

Restaurar el dispositivo y reinstalar desde una copia de seguridad en iCloud.

Activar y desactivar el modo avión.

Cambiar la región y restablecer los ajustes de red.

Restablecer todos los ajustes del iPhone.

Actualizaciones de iOS en camino

Apple ya está trabajando en iOS 26.0.1, una actualización que podría incluir la corrección de este fallo. Además, la compañía ha lanzado la beta de iOS 26.1 para desarrolladores y usuarios inscritos en el programa de pruebas, lo que indica que pronto llegarán mejoras adicionales y una mayor estabilidad en la integración de Apple Intelligence.