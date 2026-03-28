Un grupo vinculado a Irán hackea el correo personal del director del FBI

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Un nuevo incidente de ciberseguridad ha puesto en el punto de mira a las instituciones estadounidenses. El correo personal de Kash Patel, actual director del FBI, ha sido comprometido por un grupo de hackers vinculados a Irán, según ha confirmado el Departamento de Justicia de EE. UU.

Aunque no se ha podido verificar de forma independiente todo el contenido filtrado, las autoridades estadounidenses han indicado que los correos electrónicos parecen auténticos, lo que ha elevado la preocupación sobre el alcance real del ataque.

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Un ataque con trasfondo geopolítico

El grupo responsable, conocido como Handala Hack Team, se ha atribuido públicamente el ataque. En su página web, los atacantes presumieron de haber añadido a Patel a su lista de víctimas, acompañando sus mensajes con imágenes personales y documentos supuestamente obtenidos de su correo.

Este ciberataque no llega en un contexto aislado. Según diversos analistas occidentales, este grupo forma parte de una red más amplia vinculada a unidades de inteligencia iraníes. Su actividad suele estar alineada con intereses políticos, especialmente en relación con el conflicto en Oriente Medio y la oposición al apoyo de Estados Unidos a Israel.

Relación directa con operaciones previas del FBI

El incidente parece ser una respuesta directa a acciones recientes del Departamento de Justicia. Días antes del ataque, las autoridades estadounidenses habían desmantelado varias páginas web utilizadas por el grupo.

En ese momento, Kash Patel había anunciado una ofensiva contra los responsables, llegando incluso a ofrecer recompensas de hasta 10 millones de dólares (≈ 9.200.000 €) por información que permitiera identificar a los miembros del grupo.

El mensaje de los hackers no tardó en llegar: el ataque al correo personal del director del FBI se presentó como represalia directa por estas acciones.

Amenazas, propaganda y filtraciones

El grupo no solo ha reivindicado el acceso al correo, sino que también ha lanzado mensajes de tono agresivo. En sus comunicaciones, afirman haber obtenido información confidencial, incluyendo correos, conversaciones y documentos personales.

Sin embargo, estas afirmaciones no han podido ser verificadas de forma independiente, lo que deja dudas sobre el verdadero alcance de la filtración.

También se han difundido mensajes con amenazas dirigidas a disidentes en Estados Unidos, lo que refuerza la dimensión política del ataque y su uso como herramienta de presión.

¿Qué datos se han visto comprometidos?

Por el momento, no existe confirmación oficial sobre qué tipo de información ha sido realmente comprometida. Los atacantes aseguran haber accedido a datos sensibles, pero ni el FBI ni otras agencias han confirmado estos detalles.

Además, la cuenta afectada sería un correo personal de Gmail, lo que añade otra capa de preocupación sobre la seguridad de cuentas privadas incluso en perfiles de alto nivel.

Este incidente vuelve a poner de relieve la creciente importancia del ciberespacio como campo de conflicto internacional. Los ataques ya no se limitan a infraestructuras críticas, sino que también apuntan a figuras clave para generar impacto mediático y político.

El uso de identidades múltiples y grupos pantalla, como el caso del Handala Hack Team, dificulta la atribución directa y complica la respuesta de los gobiernos.