Un YouTuber acabó en el hospital cuando su Galaxy Ring se hinchó en su dedo

💻 ¡Días naranja! ¡Descuentos hasta el 60% en tecnología en PcComponentes! [ Saber más ]

⌚ Actualización 30/9/25 17:00: Samsung nos ha hecho llegar esta declaración: «La seguridad de los usuarios es nuestra máxima prioridad. Se trata de un caso extremadamente raro, y estamos en contacto directo con el Sr. Rotar para recuperar el producto y conocer sus preocupaciones»

En 2024, Samsung sorprendió al mercado con el lanzamiento del Galaxy Ring, un anillo inteligente diseñado para monitorizar aspectos clave de la salud como la frecuencia cardíaca, el sueño, la saturación de oxígeno en sangre y otros parámetros relacionados con el bienestar.

💻 ¡Días naranja! ¡Descuentos hasta el 60% en tecnología en PcComponentes! [ Saber más ]

El dispositivo se presentó en tres acabados —Titanium Black, Titanium Silver y Titanium Gold— y en nueve tallas diferentes, con baterías que oscilaban entre 17 mAh y 23,5 mAh según el tamaño elegido. La compañía prometía una autonomía aproximada de hasta 7 días con un uso normal.

El conocido youtuber ZoneOfTech ha compartido una experiencia que pone en entredicho la fiabilidad del Galaxy Ring. Tras varios meses de uso, y mientras esperaba un vuelo después de casi dos días de viaje ininterrumpido, el anillo comenzó a hincharse en su dedo. El incidente le provocó un dolor considerable y acabó convirtiéndose en un problema serio.

Problemas con la batería del anillo

El creador asegura haber tenido el Galaxy Ring desde enero de este año y notó una degradación muy rápida de la batería. Según sus declaraciones, pasó de durar cerca de 7 días, como indicaba Samsung, a apenas 1,5 días antes de que ocurriera el incidente. Este desgaste acelerado le llevó a dejar de cargarlo con regularidad, y de hecho, en el momento de la hinchazón, la batería estaba completamente descargada.

Cuando intentó quitarse el anillo, el youtuber se encontró atrapado, ya que la hinchazón lo impedía. Su primera reacción fue usar agua y jabón, algo que nunca debe hacerse en caso de fallo de una batería de litio. El contacto con líquidos puede aumentar el riesgo de incendio o explosión. Según relató, este intento incluso agravó el problema, expandiendo aún más la batería.

Update: – I was denied boarding due to this (been travelling for ~47h straight so this is really nice 🙃). Need to pay for a hotel for the night now and get back home tomorrow👌 – was sent to the hospital, as an emergency – ring got removed You can see the battery all… https://t.co/SRPfYI92Zg pic.twitter.com/ob8uUp5BeW — Daniel (@ZONEofTECH) September 29, 2025

Debido al estado del anillo, el personal del aeropuerto no le permitió abordar el avión. ZoneOfTech tuvo que ser trasladado a un hospital, donde finalmente un equipo médico logró retirarlo. Las imágenes compartidas por él muestran claramente la deformación del Galaxy Ring tras el procedimiento.