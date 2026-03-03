vivo sorprende en Barcelona con el X300 Ultra y su extensor ZEISS de 400 mm

🔐 ¿Cómo elegir una VPN? Claves para proteger tu privacidad en Internet [ Saber más ]

vivo ha aprovechado el escaparate del MWC Barcelona 2026 para mostrar po primera vez su nuevo buque insignia en imagen, el vivo X300 Ultra, un smartphone que aspira a redefinir la fotografía móvil profesional. La compañía no solo ha enseñado su diseño, sino que ha presentado oficialmente el vivo ZEISS Telephoto Extender Gen 2 Ultra con 400 mm, un accesorio clave dentro de su ambicioso kit fotográfico.

Además del anuncio técnico, la marca ha confirmado algo especialmente relevante para los usuarios en España y el resto de Europa: el vivo X300 Ultra tendrá lanzamiento global a lo largo de este año, consolidando su estrategia en el segmento premium internacional.

Un teleobjetivo de 400 mm único en la industria

El gran protagonista de esta presentación ha sido el vivo ZEISS Telephoto Extender Gen 2 Ultra, descrito como el único extensor teleobjetivo de 400 mm en el sector móvil. Este componente eleva el listón en fotografía de ultra larga distancia, no solo por su alcance, sino por su enfoque integral en calidad óptica y estabilidad.

En la evolución actual de la imagen móvil, el teleobjetivo ya no se mide únicamente por el zoom. Factores como la ampliación real, el rendimiento óptico, la estabilización avanzada y la integración estructural con el dispositivo son determinantes. En este contexto, el vivo X300 Ultra integra un sistema equivalente a 400 mm que mantiene un equilibrio entre potencia de zoom y diseño compacto.

La lente, codesarrollada con ZEISS, cumple estándares de imagen APO y es capaz de ofrecer una salida óptica completa de 200 MP. Incluso al aplicar recorte digital, permite alcanzar hasta 1600 mm manteniendo una calidad de imagen sobresaliente, un hito que apunta directamente a fotógrafos de naturaleza, deporte o eventos.

Estabilización tipo gimbal y enfoque con seguimiento

Para sostener semejante alcance, vivo ha incorporado estabilización óptica de nivel gimbal (OIS), combinada con tecnología de enfoque con seguimiento de movimiento. Esta solución mejora de forma notable la estabilidad y precisión en capturas teleobjetivo, reduciendo vibraciones y mejorando la nitidez incluso en situaciones exigentes.

El resultado es una experiencia de fotografía y vídeo a ultra larga distancia más fiable, ampliando las posibilidades creativas desde un dispositivo móvil. vivo busca así establecer un nuevo referente en capturas teleobjetivo avanzadas dentro del mercado premium.

Un kit profesional con estabilizador y sistema modular

Más allá del extensor, vivo ha presentado un estabilizador de vídeo de nivel profesional diseñado específicamente para el X300 Ultra. Se trata de una estructura expandible con múltiples monturas, incluyendo sistemas de liberación rápida que permiten integrar accesorios con facilidad.

Este estabilizador incorpora una empuñadura doble para mejorar la estabilidad en grabaciones a pulso, algo especialmente relevante en vídeo de acción o grabaciones prolongadas. Además, añade botones físicos dedicados para disparo y control de zoom, ofreciendo una experiencia táctil más cercana a la de una cámara profesional.

Otro elemento diferencial es su ventilador de refrigeración integrado con varios niveles de intensidad, pensado para mantener el máximo rendimiento durante grabaciones de alta exigencia. El marco de expansión de lente externa garantiza compatibilidad total con el extensor teleobjetivo de 400 mm, configurando un ecosistema coherente orientado a creadores de contenido y profesionales de la imagen.

Una estrategia global más ambiciosa

El lanzamiento internacional del vivo X300 Ultra supone un paso estratégico relevante. Hasta ahora, muchos modelos Ultra de la marca habían tenido una disponibilidad más limitada. Con esta nueva generación, vivo adopta una postura más decidida en el mercado global de smartphones premium.

La compañía respalda este movimiento con años de inversión en ingeniería óptica, fotografía computacional y optimización a nivel de sistema. Las generaciones anteriores ya habían recibido reconocimiento por sus avances en fotografía y vídeo móvil, consolidando la reputación de vivo en el ámbito de la imagen de alta gama.

Con el X300 Ultra como estandarte, la presencia de vivo en el MWC 2026 refuerza su compromiso con la innovación en imagen y con el desarrollo de dispositivos premium para una audiencia global. La firma asegura que seguirá profundizando en áreas clave como la imagen profesional y el diseño de alta precisión, manteniendo una filosofía centrada en el usuario y orientada a impulsar una nueva etapa en la industria móvil.