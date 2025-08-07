Vivo X200 Ultra revoluciona la fotografía móvil y alcanza la 2ª posición en DXOMark

☀️ ¡Chollazos! La tecnología más rebajada del verano: smartwatches, móviles y accesorios [ Saber más ]

El nuevo Vivo X200 Ultra ha logrado una hazaña impresionante en el competitivo mundo de la fotografía móvil. Con una puntuación de 167 puntos en las pruebas de cámara de DXOMARK, este dispositivo se posiciona como uno de los mejores smartphones del mundo para fotografía, y destaca especialmente en retratos y versatilidad general.

Mientras que la mayoría de los móviles apuestan por una lente de 25 mm, Vivo ha optado por un sensor principal equivalente a 35 mm, una decisión que cambia las reglas del juego en la fotografía con smartphone. Este enfoque ofrece una perspectiva más realista, mayor separación entre el sujeto y el fondo, y resultados más cercanos a una cámara profesional, especialmente en retratos.

De los mejores rendimientos fotográficos del mercado según DXOMARK

Gracias a su conjunto de innovaciones, el Vivo X200 Ultra se ha situación en la segunda posición en el ranking de fotografía de DXOMARK. Entre sus puntos fuertes se encuentran:

Control de exposición preciso incluso en escenas complicadas.

Teleobjetivo de 200 MP con zoom nítido hasta 10x , ideal para capturar detalles lejanos sin perder calidad.

, ideal para capturar detalles lejanos sin perder calidad. Cámara ultra gran angular con sensor de gran tamaño, perfecta para paisajes vibrantes y fotos grupales con baja distorsión.

y fotos grupales con baja distorsión. Modo retrato realista, con segmentación precisa del sujeto y mínima aparición de artefactos de profundidad.

y mínima aparición de artefactos de profundidad. Colores vivos, nivel de detalle sobresaliente y control del ruido en cualquier condición lumínica.

Excelencia también en condiciones de poca luz

Uno de los aspectos más destacados del Vivo X200 Ultra es su comportamiento en escenas nocturnas o con poca iluminación. A pesar de que el enfoque automático puede mostrar cierta inestabilidad en oscuridad extrema, el nivel de detalle, la exposición y la calidad general de las imágenes en baja luz superan a la mayoría de sus rivales.

Vídeo de alto nivel con grabación 4K a 120 fps

En el apartado de vídeo, este smartphone también deja huella. Ofrece:

Grabación en 4K a 120 fps .

. Gran nitidez y estabilidad en todos sus sensores.

Rendimiento destacado del teleobjetivo en modo vídeo.

Transiciones fluidas entre cámaras sin saltos de color.

sin saltos de color. Reproducción cromática consistente en todos los clips.

Aunque en procesamiento HDR y conservación de texturas aún se sitúa ligeramente por detrás de marcas como Apple y Oppo, la experiencia de vídeo general es de primer nivel y cumple con las expectativas de los usuarios más exigentes.

Una propuesta fotográfica redonda y equilibrada

Con un sistema de cámaras diseñado para cubrir todos los escenarios, desde retratos hasta paisajes, y con un enfoque profesional tanto en foto como en vídeo, el Vivo X200 Ultra marca un antes y un después en la fotografía móvil.