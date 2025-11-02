vivo X300 Ultra: el esperado modelo insignia que por fin llegará al mercado global

Durante años, los modelos Ultra de la serie X de vivo han sido exclusivos del mercado chino, reservando sus innovaciones más avanzadas para ese público.

Sin embargo, todo apunta a que esta estrategia está a punto de cambiar con la llegada del vivo X300 Ultra, que por primera vez podría lanzarse a nivel internacional.

Confirmación en la base de datos de GSMA

La pista más clara sobre su lanzamiento global proviene de la base de datos de la GSMA, donde ha aparecido un dispositivo de vivo con el nombre de modelo V2562. Este identificador no sigue el patrón habitual de los modelos chinos de la marca, lo que sugiere que se trata de la versión internacional del vivo X300 Ultra.

Hasta ahora, los usuarios fuera de China solo podían optar por las versiones estándar y Pro de la serie X, ya que la variante Ultra nunca cruzaba las fronteras. Esta vez, todo indica que vivo está lista para competir directamente con gigantes como Samsung Galaxy S25 Ultra o iPhone 17 Pro Max en el terreno de la fotografía móvil.

Una oportunidad perfecta para conquistar el mercado premium

El lanzamiento internacional del vivo X300 Ultra llega en un momento estratégico. La marca ha logrado consolidarse como una de las más innovadoras en fotografía móvil, y este modelo promete revolucionar el segmento de los flagship globales con características que superan incluso a algunos rivales tradicionales.

Según las filtraciones, el vivo X300 Ultra será el primer smartphone del mundo con dos sensores de 200 MP, una hazaña que lo posiciona directamente como el nuevo referente en cámaras móviles. Estos sensores serían fabricados por Sony, marcando un cambio respecto a las colaboraciones anteriores con Samsung y Zeiss.

El dispositivo contaría con un sensor principal de 200 MP y otro teleobjetivo también de 200 MP, capaces de ofrecer capturas de altísima resolución tanto en planos generales como en acercamientos con zoom óptico avanzado. Esto lo convertiría en una herramienta perfecta tanto para creadores de contenido como para usuarios que buscan la mejor calidad fotográfica en un smartphone.

Expectativas y competencia directa

La llegada del vivo X300 Ultra al mercado internacional supondrá un punto de inflexión para la marca, que hasta ahora había limitado sus modelos más potentes al público asiático. Además, este movimiento coincide con un creciente interés global por la fotografía móvil impulsada por la inteligencia artificial, un campo en el que vivo ha destacado con sus algoritmos de reconstrucción de imagen y procesamiento avanzado.

Si los rumores se confirman, el X300 Ultra no solo será un rival directo del Galaxy S25 Ultra, sino también una alternativa seria para los amantes de la fotografía que buscan algo diferente al ecosistema de Apple o Samsung.