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vivo X300 Ultra: el nuevo flagship con cámara ZEISS de 200 MP, zoom extremo y batería gigante de 6.600 mAh

Dispositivo Vivo X300 Ultra con cámara avanzada Zeiss, diseño moderno y tecnología innovadora para fotografía móvil.

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El nuevo vivo X300 Ultra ya es oficial y llega con una propuesta muy clara: convertirse en el smartphone definitivo para fotografía móvil sin renunciar a potencia, autonomía y una pantalla de primer nivel.

Este modelo destaca especialmente por su sistema de cámaras desarrollado junto a ZEISS, un hardware de alto rendimiento y una batería de gran capacidad con carga ultrarrápida.

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A continuación, repasamos todas sus características y lo que lo convierte en uno de los lanzamientos más ambiciosos del año.

 

Un sistema de cámaras ZEISS que marca la diferencia

El vivo X300 Ultra apuesta fuerte por la fotografía con un sistema de triple cámara ZEISS que combina sensores de altísima resolución y capacidades avanzadas de grabación.

La cámara principal incorpora un sensor de 200 MP con apertura f/1.85 y estabilización óptica (OIS), lo que promete un gran rendimiento en condiciones de poca luz y un nivel de detalle excepcional. A esto se suma un super teleobjetivo de 200 MP con zoom digital de hasta 100×, pensado para capturas a larga distancia sin perder demasiada calidad.

El conjunto se completa con una cámara ultra gran angular de 50 MP con campo de visión de 123,4°, ideal para paisajes o fotografía urbana.

Además, el dispositivo introduce funciones avanzadas como:

  • Grabación en 8K y 4K
  • Vídeo multi-focal a 120 fps
  • Grabación en Log de 10 bits para edición profesional
  • Modos de fotografía especializados (submarina, urbana, comida, documental, etc.)

Incluso cuenta con un extensor teleobjetivo de 400 mm vivo ZEISS Gen 2 Ultra, reforzando su enfoque claramente fotográfico.

 

Cámara frontal de 50 MP para selfies y vídeo de alta calidad

En el frontal encontramos una cámara gran angular de 50 MP con apertura f/2.45, capaz de grabar en 4K y ofrecer resultados detallados tanto en fotografía como en vídeo.

Incluye HDR inteligente y modos como retrato o vídeo retrato, lo que la convierte en una opción muy completa para creadores de contenido.

Presentación del Vivo X300 Ultra co-diseñado con Zeiss, 30 de marzo, 13:20 CEST, cámara avanzada.

 

Pantalla AMOLED de 6,82 pulgadas con brillo extremo

El vivo X300 Ultra integra una pantalla AMOLED de 6,82 pulgadas con resolución 3168 × 1440 píxeles y una densidad de 510 ppp.

Entre sus puntos fuertes destacan:

  • Tasa de refresco de hasta 144 Hz
  • Brillo máximo de 4.500 nits
  • Brillo HBM de 1.800 nits
  • Relación pantalla-cuerpo del 94,49 %

Esto se traduce en una experiencia visual sobresaliente tanto en exteriores como en consumo multimedia.

 

Rendimiento de primer nivel con Snapdragon 8 Elite Gen 5

En el interior, el dispositivo monta el potente Snapdragon 8 Elite Gen 5, con una configuración de CPU que alcanza hasta 4,6 GHz.

Le acompañan:

  • 16 GB de RAM LPDDR5X Ultra Pro
  • 1 TB de almacenamiento UFS 4.1
  • RAM extendida de hasta +16 GB adicionales

Esta combinación garantiza un rendimiento fluido en cualquier escenario, desde gaming exigente hasta tareas profesionales.

Smartphones Vivo X300s en verde con módulo de cámara Zeiss, diseño moderno y enfoque avanzado.

 

Batería de 6.600 mAh con carga ultrarrápida

Uno de los puntos más destacados es su batería de 6.600 mAh, que promete una autonomía muy superior a la media.

Además, incluye:

  • Carga rápida FlashCharge de 100 W
  • Carga inalámbrica de 40 W
  • Función de carga inversa

Un combo perfecto para usuarios intensivos que no quieren preocuparse por la batería.

 

Diseño premium con resistencia IP68/IP69

El vivo X300 Ultra llega en dos acabados:

  • Volcano Black
  • Steppe Green

Tiene un grosor de entre 8,58 mm y 8,87 mm y un peso que ronda los 233–240 gramos, dependiendo del color.

Además, cuenta con certificación IP68 + IP69, lo que garantiza resistencia al agua y al polvo en condiciones exigentes.

 

Conectividad avanzada y Android 16

En conectividad, el terminal no se queda atrás:

  • Wi-Fi 7
  • Bluetooth 6.0
  • 5G Dual SIM
  • USB-C 3.2 con DisplayPort

Funciona con Android 16 bajo la capa OriginOS 6, ofreciendo las últimas novedades del sistema.

 

Edición especial con kit fotográfico incluido

Uno de los elementos más diferenciales es su edición especial con kit fotográfico, que incluye:

  • Empuñadura tipo cámara (Imaging Grip)
  • Extensor teleobjetivo ZEISS
  • Anillo adaptador para trípode
  • Cargador de 100 W incluido

Esto refuerza su enfoque como herramienta para fotografía avanzada.

 

Conclusión: un móvil para los que buscan lo máximo en fotografía

El vivo X300 Ultra no es un smartphone cualquiera. Es una apuesta clara por liderar el segmento fotográfico con un hardware impresionante, acompañado de una pantalla excelente, rendimiento de élite y una batería sobresaliente.

Su sistema de cámaras ZEISS, junto al kit fotográfico opcional, lo posicionan como uno de los dispositivos más interesantes para creadores de contenido y amantes de la fotografía móvil.

 

Especificaciones técnicas

Especificaciones del vivo X300 Ultra
Diseño y pantalla
Dimensiones 162,98 × 76,81 × 8,58 mm (Volcano Black) / 162,98 × 76,81 × 8,87 mm (Steppe Green)
Peso 233,64 g (Volcano Black) / 240,13 g (Steppe Green)
Colores Volcano Black / Steppe Green
Protección IP68 + IP69
Pantalla AMOLED capacitiva multitáctil de 6,82 pulgadas
Resolución 3168 × 1440 píxeles
Densidad 510 ppp
Relación de aspecto 19.8:9
Relación pantalla-cuerpo 94,49 %
Brillo máximo local 4.500 nits
Brillo HBM 1.800 nits
Tasa de refresco Hasta 144 Hz
Procesador, memoria y sistema
Procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 Mobile Platform
CPU 4.6 GHz × 2 + 3.62 GHz × 6
RAM 16 GB
RAM extendida + 16 GB
Tipo de RAM LPDDR5X Ultra Pro
Almacenamiento interno 1 TB
Tipo de almacenamiento UFS 4.1
microSD No soportada
Sistema operativo Android 16
Interfaz OriginOS 6
Cámaras traseras
Cámara principal ZEISS con OIS, 200 MP, f/1.85, zoom digital 5×, AF, OIS, HDR inteligente, vídeo 8K / 4K / 1080p
Modos cámara principal Instantánea, Paisajes y noche, Retrato, Foto, Vídeo, Vídeo retrato, Panorámica, Documento Ultra HD, Cámara lenta, Escenario, Time-lapse, Pro, Fotografía submarina, Cámara espacial, Comida, Fotografía urbana
Distancia óptima cámara principal 20 cm
Super teleobjetivo ZEISS, 200 MP, f/2.67, zoom digital 100×, AF, OIS, HDR inteligente, vídeo 8K / 4K / 1080p
Modos super teleobjetivo Instantánea, Paisajes y noche, Retrato, Foto, Vídeo, Vídeo retrato, Documento Ultra HD, Cámara lenta, Escenario, Time-lapse, Pro, Fotografía urbana
Distancia óptima super teleobjetivo 15 cm
Ultra gran angular ZEISS, 50 MP, f/2.0, campo de visión 123,4°, zoom digital 1.4×, AF, OIS, HDR inteligente, vídeo 8K / 4K / 1080p
Modos ultra gran angular Paisajes y noche, Retrato, Foto, Vídeo, Vídeo retrato, Documento Ultra HD, Cámara lenta, Escenario, Time-lapse, Pro, Fotografía submarina, Fotografía urbana
Distancia óptima ultra gran angular 6 cm
Cámara frontal
Cámara frontal Gran angular de 50 MP, f/2.45, zoom digital 2×, lente 5P, AF, HDR inteligente, vídeo 4K / 1080p
Modos cámara frontal Retrato, Foto, Vídeo, Vídeo retrato
Distancia óptima cámara frontal 15 cm
Vídeo y fotografía avanzada
Funciones destacadas Sistema de cámara ZEISS con triple lente, vídeo 4K multi-focal a 120 fps con grabación Log de 10 bits y color profesional, extensor teleobjetivo vivo ZEISS Gen 2 Ultra 400 mm
Batería
Capacidad 6.600 mAh
Tipo Li-ion
Carga rápida FlashCharge 100 W
Carga inalámbrica 40 W
Conectividad
Wi-Fi 2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz (Wi-Fi 7)
Bluetooth Bluetooth 6.0
NFC Soportado
USB USB Type-C (USB 3.2)
Funciones USB USB-OTG / DisplayPort / Carga inversa
Puerto de auriculares USB Tipo-C
SIM y redes
SIM 2 Nano SIM
Dual SIM 5G + 5G Dual SIM, Dual Standby
eSIM Soportado
5G n1 / n2 / n3 / n5 / n7 / n8 / n12 / n20 / n25 / n28 / n38 / n40 / n41 / n66 / n71 / n75 / n77 / n78 / n79
4G FDD-LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B13 / B17 / B18 / B19 / B20 / B25 / B26 / B28 / B32 / B66 / B71
4G TDD-LTE B34 / B38 / B39 / B40 / B41 / B42 / B43 / B48
3G WCDMA B1 / B2 / B4 / B5 / B6 / B8 / B19
2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
Audio
Formatos de audio AAC / WAV / MP3 / MIDI / VORBIS / APE / FLAC
Grabación de voz Soportado
Sensores
Sensores Acelerómetro, sensor de luz ambiental, sensor de proximidad, brújula electrónica, giroscopio, sensor de temperatura de color frontal y trasero, sensor de huellas dactilares ultrasónico 3D, sensor de enfoque láser, sensor Hall, emisor de infrarrojos, sensor Flicker y motor lineal
Contenido de la caja
Incluye Smartphone, funda, cable USB, herramienta de expulsión SIM, guía rápida, tarjeta de garantía, cargador FlashCharger 100 W, protector de pantalla instalado, extensor teleobjetivo vivo ZEISS Gen 2 Ultra, kit de empuñadura Imaging Grip y anillo adaptador para trípode
No incluye Auriculares

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Sobre el Autor
Luis A.
Luis es el creador y editor jefe de Teknófilo. Se aficionó a la tecnología con un Commodore 64 e hizo sus pinitos programando gracias a los míticos libros de 🛒 'BASIC para niños' con 11 años. Con el paso de los años, la afición a los ordenadores se ha extendido a cualquier cacharrito que tenga una pantalla y CPU.
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