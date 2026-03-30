vivo X300 Ultra: el nuevo flagship con cámara ZEISS de 200 MP, zoom extremo y batería gigante de 6.600 mAh

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El nuevo vivo X300 Ultra ya es oficial y llega con una propuesta muy clara: convertirse en el smartphone definitivo para fotografía móvil sin renunciar a potencia, autonomía y una pantalla de primer nivel.

Este modelo destaca especialmente por su sistema de cámaras desarrollado junto a ZEISS, un hardware de alto rendimiento y una batería de gran capacidad con carga ultrarrápida.

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A continuación, repasamos todas sus características y lo que lo convierte en uno de los lanzamientos más ambiciosos del año.

Un sistema de cámaras ZEISS que marca la diferencia

El vivo X300 Ultra apuesta fuerte por la fotografía con un sistema de triple cámara ZEISS que combina sensores de altísima resolución y capacidades avanzadas de grabación.

La cámara principal incorpora un sensor de 200 MP con apertura f/1.85 y estabilización óptica (OIS), lo que promete un gran rendimiento en condiciones de poca luz y un nivel de detalle excepcional. A esto se suma un super teleobjetivo de 200 MP con zoom digital de hasta 100×, pensado para capturas a larga distancia sin perder demasiada calidad.

El conjunto se completa con una cámara ultra gran angular de 50 MP con campo de visión de 123,4°, ideal para paisajes o fotografía urbana.

Además, el dispositivo introduce funciones avanzadas como:

Grabación en 8K y 4K

Vídeo multi-focal a 120 fps

Grabación en Log de 10 bits para edición profesional

para edición profesional Modos de fotografía especializados (submarina, urbana, comida, documental, etc.)

Incluso cuenta con un extensor teleobjetivo de 400 mm vivo ZEISS Gen 2 Ultra, reforzando su enfoque claramente fotográfico.

Cámara frontal de 50 MP para selfies y vídeo de alta calidad

En el frontal encontramos una cámara gran angular de 50 MP con apertura f/2.45, capaz de grabar en 4K y ofrecer resultados detallados tanto en fotografía como en vídeo.

Incluye HDR inteligente y modos como retrato o vídeo retrato, lo que la convierte en una opción muy completa para creadores de contenido.

Pantalla AMOLED de 6,82 pulgadas con brillo extremo

El vivo X300 Ultra integra una pantalla AMOLED de 6,82 pulgadas con resolución 3168 × 1440 píxeles y una densidad de 510 ppp.

Entre sus puntos fuertes destacan:

Tasa de refresco de hasta 144 Hz

Brillo máximo de 4.500 nits

Brillo HBM de 1.800 nits

Relación pantalla-cuerpo del 94,49 %

Esto se traduce en una experiencia visual sobresaliente tanto en exteriores como en consumo multimedia.

Rendimiento de primer nivel con Snapdragon 8 Elite Gen 5

En el interior, el dispositivo monta el potente Snapdragon 8 Elite Gen 5, con una configuración de CPU que alcanza hasta 4,6 GHz.

Le acompañan:

16 GB de RAM LPDDR5X Ultra Pro

1 TB de almacenamiento UFS 4.1

RAM extendida de hasta +16 GB adicionales

Esta combinación garantiza un rendimiento fluido en cualquier escenario, desde gaming exigente hasta tareas profesionales.

Batería de 6.600 mAh con carga ultrarrápida

Uno de los puntos más destacados es su batería de 6.600 mAh, que promete una autonomía muy superior a la media.

Además, incluye:

Carga rápida FlashCharge de 100 W

Carga inalámbrica de 40 W

Función de carga inversa

Un combo perfecto para usuarios intensivos que no quieren preocuparse por la batería.

Diseño premium con resistencia IP68/IP69

El vivo X300 Ultra llega en dos acabados:

Volcano Black

Steppe Green

Tiene un grosor de entre 8,58 mm y 8,87 mm y un peso que ronda los 233–240 gramos, dependiendo del color.

Además, cuenta con certificación IP68 + IP69, lo que garantiza resistencia al agua y al polvo en condiciones exigentes.

Conectividad avanzada y Android 16

En conectividad, el terminal no se queda atrás:

Wi-Fi 7

Bluetooth 6.0

5G Dual SIM

USB-C 3.2 con DisplayPort

Funciona con Android 16 bajo la capa OriginOS 6, ofreciendo las últimas novedades del sistema.

Edición especial con kit fotográfico incluido

Uno de los elementos más diferenciales es su edición especial con kit fotográfico, que incluye:

Empuñadura tipo cámara (Imaging Grip)

Extensor teleobjetivo ZEISS

Anillo adaptador para trípode

Cargador de 100 W incluido

Esto refuerza su enfoque como herramienta para fotografía avanzada.

Conclusión: un móvil para los que buscan lo máximo en fotografía

El vivo X300 Ultra no es un smartphone cualquiera. Es una apuesta clara por liderar el segmento fotográfico con un hardware impresionante, acompañado de una pantalla excelente, rendimiento de élite y una batería sobresaliente.

Su sistema de cámaras ZEISS, junto al kit fotográfico opcional, lo posicionan como uno de los dispositivos más interesantes para creadores de contenido y amantes de la fotografía móvil.

Especificaciones técnicas

Especificaciones del vivo X300 Ultra Diseño y pantalla Dimensiones 162,98 × 76,81 × 8,58 mm (Volcano Black) / 162,98 × 76,81 × 8,87 mm (Steppe Green) Peso 233,64 g (Volcano Black) / 240,13 g (Steppe Green) Colores Volcano Black / Steppe Green Protección IP68 + IP69 Pantalla AMOLED capacitiva multitáctil de 6,82 pulgadas Resolución 3168 × 1440 píxeles Densidad 510 ppp Relación de aspecto 19.8:9 Relación pantalla-cuerpo 94,49 % Brillo máximo local 4.500 nits Brillo HBM 1.800 nits Tasa de refresco Hasta 144 Hz Procesador, memoria y sistema Procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 Mobile Platform CPU 4.6 GHz × 2 + 3.62 GHz × 6 RAM 16 GB RAM extendida + 16 GB Tipo de RAM LPDDR5X Ultra Pro Almacenamiento interno 1 TB Tipo de almacenamiento UFS 4.1 microSD No soportada Sistema operativo Android 16 Interfaz OriginOS 6 Cámaras traseras Cámara principal ZEISS con OIS, 200 MP, f/1.85, zoom digital 5×, AF, OIS, HDR inteligente, vídeo 8K / 4K / 1080p Modos cámara principal Instantánea, Paisajes y noche, Retrato, Foto, Vídeo, Vídeo retrato, Panorámica, Documento Ultra HD, Cámara lenta, Escenario, Time-lapse, Pro, Fotografía submarina, Cámara espacial, Comida, Fotografía urbana Distancia óptima cámara principal 20 cm Super teleobjetivo ZEISS, 200 MP, f/2.67, zoom digital 100×, AF, OIS, HDR inteligente, vídeo 8K / 4K / 1080p Modos super teleobjetivo Instantánea, Paisajes y noche, Retrato, Foto, Vídeo, Vídeo retrato, Documento Ultra HD, Cámara lenta, Escenario, Time-lapse, Pro, Fotografía urbana Distancia óptima super teleobjetivo 15 cm Ultra gran angular ZEISS, 50 MP, f/2.0, campo de visión 123,4°, zoom digital 1.4×, AF, OIS, HDR inteligente, vídeo 8K / 4K / 1080p Modos ultra gran angular Paisajes y noche, Retrato, Foto, Vídeo, Vídeo retrato, Documento Ultra HD, Cámara lenta, Escenario, Time-lapse, Pro, Fotografía submarina, Fotografía urbana Distancia óptima ultra gran angular 6 cm Cámara frontal Cámara frontal Gran angular de 50 MP, f/2.45, zoom digital 2×, lente 5P, AF, HDR inteligente, vídeo 4K / 1080p Modos cámara frontal Retrato, Foto, Vídeo, Vídeo retrato Distancia óptima cámara frontal 15 cm Vídeo y fotografía avanzada Funciones destacadas Sistema de cámara ZEISS con triple lente, vídeo 4K multi-focal a 120 fps con grabación Log de 10 bits y color profesional, extensor teleobjetivo vivo ZEISS Gen 2 Ultra 400 mm Batería Capacidad 6.600 mAh Tipo Li-ion Carga rápida FlashCharge 100 W Carga inalámbrica 40 W Conectividad Wi-Fi 2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz (Wi-Fi 7) Bluetooth Bluetooth 6.0 NFC Soportado USB USB Type-C (USB 3.2) Funciones USB USB-OTG / DisplayPort / Carga inversa Puerto de auriculares USB Tipo-C SIM y redes SIM 2 Nano SIM Dual SIM 5G + 5G Dual SIM, Dual Standby eSIM Soportado 5G n1 / n2 / n3 / n5 / n7 / n8 / n12 / n20 / n25 / n28 / n38 / n40 / n41 / n66 / n71 / n75 / n77 / n78 / n79 4G FDD-LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B13 / B17 / B18 / B19 / B20 / B25 / B26 / B28 / B32 / B66 / B71 4G TDD-LTE B34 / B38 / B39 / B40 / B41 / B42 / B43 / B48 3G WCDMA B1 / B2 / B4 / B5 / B6 / B8 / B19 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz Audio Formatos de audio AAC / WAV / MP3 / MIDI / VORBIS / APE / FLAC Grabación de voz Soportado Sensores Sensores Acelerómetro, sensor de luz ambiental, sensor de proximidad, brújula electrónica, giroscopio, sensor de temperatura de color frontal y trasero, sensor de huellas dactilares ultrasónico 3D, sensor de enfoque láser, sensor Hall, emisor de infrarrojos, sensor Flicker y motor lineal Contenido de la caja Incluye Smartphone, funda, cable USB, herramienta de expulsión SIM, guía rápida, tarjeta de garantía, cargador FlashCharger 100 W, protector de pantalla instalado, extensor teleobjetivo vivo ZEISS Gen 2 Ultra, kit de empuñadura Imaging Grip y anillo adaptador para trípode No incluye Auriculares