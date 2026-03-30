vivo X300 Ultra: el nuevo flagship con cámara ZEISS de 200 MP, zoom extremo y batería gigante de 6.600 mAh
El nuevo vivo X300 Ultra ya es oficial y llega con una propuesta muy clara: convertirse en el smartphone definitivo para fotografía móvil sin renunciar a potencia, autonomía y una pantalla de primer nivel.
Este modelo destaca especialmente por su sistema de cámaras desarrollado junto a ZEISS, un hardware de alto rendimiento y una batería de gran capacidad con carga ultrarrápida.
🍎📱 iPhone 17e: ¡No te pierdas el análisis del iPhone más asequible! [ Saber más ]
A continuación, repasamos todas sus características y lo que lo convierte en uno de los lanzamientos más ambiciosos del año.
Un sistema de cámaras ZEISS que marca la diferencia
El vivo X300 Ultra apuesta fuerte por la fotografía con un sistema de triple cámara ZEISS que combina sensores de altísima resolución y capacidades avanzadas de grabación.
La cámara principal incorpora un sensor de 200 MP con apertura f/1.85 y estabilización óptica (OIS), lo que promete un gran rendimiento en condiciones de poca luz y un nivel de detalle excepcional. A esto se suma un super teleobjetivo de 200 MP con zoom digital de hasta 100×, pensado para capturas a larga distancia sin perder demasiada calidad.
El conjunto se completa con una cámara ultra gran angular de 50 MP con campo de visión de 123,4°, ideal para paisajes o fotografía urbana.
Además, el dispositivo introduce funciones avanzadas como:
- Grabación en 8K y 4K
- Vídeo multi-focal a 120 fps
- Grabación en Log de 10 bits para edición profesional
- Modos de fotografía especializados (submarina, urbana, comida, documental, etc.)
Incluso cuenta con un extensor teleobjetivo de 400 mm vivo ZEISS Gen 2 Ultra, reforzando su enfoque claramente fotográfico.
Cámara frontal de 50 MP para selfies y vídeo de alta calidad
En el frontal encontramos una cámara gran angular de 50 MP con apertura f/2.45, capaz de grabar en 4K y ofrecer resultados detallados tanto en fotografía como en vídeo.
Incluye HDR inteligente y modos como retrato o vídeo retrato, lo que la convierte en una opción muy completa para creadores de contenido.
Pantalla AMOLED de 6,82 pulgadas con brillo extremo
El vivo X300 Ultra integra una pantalla AMOLED de 6,82 pulgadas con resolución 3168 × 1440 píxeles y una densidad de 510 ppp.
Entre sus puntos fuertes destacan:
- Tasa de refresco de hasta 144 Hz
- Brillo máximo de 4.500 nits
- Brillo HBM de 1.800 nits
- Relación pantalla-cuerpo del 94,49 %
Esto se traduce en una experiencia visual sobresaliente tanto en exteriores como en consumo multimedia.
Rendimiento de primer nivel con Snapdragon 8 Elite Gen 5
En el interior, el dispositivo monta el potente Snapdragon 8 Elite Gen 5, con una configuración de CPU que alcanza hasta 4,6 GHz.
Le acompañan:
- 16 GB de RAM LPDDR5X Ultra Pro
- 1 TB de almacenamiento UFS 4.1
- RAM extendida de hasta +16 GB adicionales
Esta combinación garantiza un rendimiento fluido en cualquier escenario, desde gaming exigente hasta tareas profesionales.
Batería de 6.600 mAh con carga ultrarrápida
Uno de los puntos más destacados es su batería de 6.600 mAh, que promete una autonomía muy superior a la media.
Además, incluye:
- Carga rápida FlashCharge de 100 W
- Carga inalámbrica de 40 W
- Función de carga inversa
Un combo perfecto para usuarios intensivos que no quieren preocuparse por la batería.
Diseño premium con resistencia IP68/IP69
El vivo X300 Ultra llega en dos acabados:
- Volcano Black
- Steppe Green
Tiene un grosor de entre 8,58 mm y 8,87 mm y un peso que ronda los 233–240 gramos, dependiendo del color.
Además, cuenta con certificación IP68 + IP69, lo que garantiza resistencia al agua y al polvo en condiciones exigentes.
Conectividad avanzada y Android 16
En conectividad, el terminal no se queda atrás:
- Wi-Fi 7
- Bluetooth 6.0
- 5G Dual SIM
- USB-C 3.2 con DisplayPort
Funciona con Android 16 bajo la capa OriginOS 6, ofreciendo las últimas novedades del sistema.
Edición especial con kit fotográfico incluido
Uno de los elementos más diferenciales es su edición especial con kit fotográfico, que incluye:
- Empuñadura tipo cámara (Imaging Grip)
- Extensor teleobjetivo ZEISS
- Anillo adaptador para trípode
- Cargador de 100 W incluido
Esto refuerza su enfoque como herramienta para fotografía avanzada.
Conclusión: un móvil para los que buscan lo máximo en fotografía
El vivo X300 Ultra no es un smartphone cualquiera. Es una apuesta clara por liderar el segmento fotográfico con un hardware impresionante, acompañado de una pantalla excelente, rendimiento de élite y una batería sobresaliente.
Su sistema de cámaras ZEISS, junto al kit fotográfico opcional, lo posicionan como uno de los dispositivos más interesantes para creadores de contenido y amantes de la fotografía móvil.
Especificaciones técnicas
|Especificaciones del vivo X300 Ultra
|Diseño y pantalla
|Dimensiones
|162,98 × 76,81 × 8,58 mm (Volcano Black) / 162,98 × 76,81 × 8,87 mm (Steppe Green)
|Peso
|233,64 g (Volcano Black) / 240,13 g (Steppe Green)
|Colores
|Volcano Black / Steppe Green
|Protección
|IP68 + IP69
|Pantalla
|AMOLED capacitiva multitáctil de 6,82 pulgadas
|Resolución
|3168 × 1440 píxeles
|Densidad
|510 ppp
|Relación de aspecto
|19.8:9
|Relación pantalla-cuerpo
|94,49 %
|Brillo máximo local
|4.500 nits
|Brillo HBM
|1.800 nits
|Tasa de refresco
|Hasta 144 Hz
|Procesador, memoria y sistema
|Procesador
|Snapdragon 8 Elite Gen 5 Mobile Platform
|CPU
|4.6 GHz × 2 + 3.62 GHz × 6
|RAM
|16 GB
|RAM extendida
|+ 16 GB
|Tipo de RAM
|LPDDR5X Ultra Pro
|Almacenamiento interno
|1 TB
|Tipo de almacenamiento
|UFS 4.1
|microSD
|No soportada
|Sistema operativo
|Android 16
|Interfaz
|OriginOS 6
|Cámaras traseras
|Cámara principal
|ZEISS con OIS, 200 MP, f/1.85, zoom digital 5×, AF, OIS, HDR inteligente, vídeo 8K / 4K / 1080p
|Modos cámara principal
|Instantánea, Paisajes y noche, Retrato, Foto, Vídeo, Vídeo retrato, Panorámica, Documento Ultra HD, Cámara lenta, Escenario, Time-lapse, Pro, Fotografía submarina, Cámara espacial, Comida, Fotografía urbana
|Distancia óptima cámara principal
|20 cm
|Super teleobjetivo
|ZEISS, 200 MP, f/2.67, zoom digital 100×, AF, OIS, HDR inteligente, vídeo 8K / 4K / 1080p
|Modos super teleobjetivo
|Instantánea, Paisajes y noche, Retrato, Foto, Vídeo, Vídeo retrato, Documento Ultra HD, Cámara lenta, Escenario, Time-lapse, Pro, Fotografía urbana
|Distancia óptima super teleobjetivo
|15 cm
|Ultra gran angular
|ZEISS, 50 MP, f/2.0, campo de visión 123,4°, zoom digital 1.4×, AF, OIS, HDR inteligente, vídeo 8K / 4K / 1080p
|Modos ultra gran angular
|Paisajes y noche, Retrato, Foto, Vídeo, Vídeo retrato, Documento Ultra HD, Cámara lenta, Escenario, Time-lapse, Pro, Fotografía submarina, Fotografía urbana
|Distancia óptima ultra gran angular
|6 cm
|Cámara frontal
|Cámara frontal
|Gran angular de 50 MP, f/2.45, zoom digital 2×, lente 5P, AF, HDR inteligente, vídeo 4K / 1080p
|Modos cámara frontal
|Retrato, Foto, Vídeo, Vídeo retrato
|Distancia óptima cámara frontal
|15 cm
|Vídeo y fotografía avanzada
|Funciones destacadas
|Sistema de cámara ZEISS con triple lente, vídeo 4K multi-focal a 120 fps con grabación Log de 10 bits y color profesional, extensor teleobjetivo vivo ZEISS Gen 2 Ultra 400 mm
|Batería
|Capacidad
|6.600 mAh
|Tipo
|Li-ion
|Carga rápida
|FlashCharge 100 W
|Carga inalámbrica
|40 W
|Conectividad
|Wi-Fi
|2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz (Wi-Fi 7)
|Bluetooth
|Bluetooth 6.0
|NFC
|Soportado
|USB
|USB Type-C (USB 3.2)
|Funciones USB
|USB-OTG / DisplayPort / Carga inversa
|Puerto de auriculares
|USB Tipo-C
|SIM y redes
|SIM
|2 Nano SIM
|Dual SIM
|5G + 5G Dual SIM, Dual Standby
|eSIM
|Soportado
|5G
|n1 / n2 / n3 / n5 / n7 / n8 / n12 / n20 / n25 / n28 / n38 / n40 / n41 / n66 / n71 / n75 / n77 / n78 / n79
|4G FDD-LTE
|B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B13 / B17 / B18 / B19 / B20 / B25 / B26 / B28 / B32 / B66 / B71
|4G TDD-LTE
|B34 / B38 / B39 / B40 / B41 / B42 / B43 / B48
|3G WCDMA
|B1 / B2 / B4 / B5 / B6 / B8 / B19
|2G GSM
|850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
|Audio
|Formatos de audio
|AAC / WAV / MP3 / MIDI / VORBIS / APE / FLAC
|Grabación de voz
|Soportado
|Sensores
|Sensores
|Acelerómetro, sensor de luz ambiental, sensor de proximidad, brújula electrónica, giroscopio, sensor de temperatura de color frontal y trasero, sensor de huellas dactilares ultrasónico 3D, sensor de enfoque láser, sensor Hall, emisor de infrarrojos, sensor Flicker y motor lineal
|Contenido de la caja
|Incluye
|Smartphone, funda, cable USB, herramienta de expulsión SIM, guía rápida, tarjeta de garantía, cargador FlashCharger 100 W, protector de pantalla instalado, extensor teleobjetivo vivo ZEISS Gen 2 Ultra, kit de empuñadura Imaging Grip y anillo adaptador para trípode
|No incluye
|Auriculares