Wall Street castiga a Apple por su decisión de subir precios hoy

Apple ha subido los precios de varios de sus productos, cumpliendo así con lo que ya había anticipado hace una semana. La compañía atribuye el incremento al encarecimiento de la memoria RAM, aunque la explicación no parece haber convencido demasiado a los inversores.

La reacción en Bolsa ha sido inmediata: las acciones de Apple caen hoy un 6%, lo que supone un retroceso de 15,49 puntos, después de que la compañía haya actualizado al alza los precios de Macs, iPads y otros dispositivos que ya estaban a la venta.

Apple sube precios en varios productos ya existentes

Apple no ha presentado nuevos dispositivos, pero aun así ha cerrado temporalmente su tienda online, un movimiento que normalmente suele reservar para el lanzamiento de nuevos productos.

Cuando la Apple Store ha vuelto a estar disponible, la sorpresa no era un nuevo Mac, iPad o accesorio, sino una revisión de precios en varias líneas de producto.

El movimiento afecta a equipos ya existentes, incluyendo modelos como el MacBook Neo y el MacBook Pro, que han visto incrementado su precio oficial en la tienda de Apple. Por ahora, algunos distribuidores externos como Amazon todavía mantienen los precios anteriores en determinados productos afectados, además de los descuentos que ya estaban aplicando.

Esto puede abrir una pequeña ventana de oportunidad para quienes tuvieran pensado comprar alguno de estos dispositivos y quieran evitar la subida oficial antes de que el ajuste llegue también a otros canales de venta.

Tim Cook ya había avisado de la subida

La subida de precios no llega completamente por sorpresa. La semana pasada, Tim Cook ya adelantó en una entrevista con The Wall Street Journal que Apple tenía previsto aumentar el precio de algunos de sus productos.

En aquel momento, el todavía consejero delegado de Apple no concretó qué dispositivos se verían afectados ni cuándo se aplicaría el cambio. La respuesta ha llegado ahora, con una actualización silenciosa pero significativa de la tienda online.

Cook dejará el cargo de CEO en septiembre, aunque seguirá vinculado a Apple como presidente ejecutivo del consejo de administración. Su sucesor será John Ternus, actual responsable de ingeniería de hardware, que asumirá el liderazgo de la compañía en un momento especialmente delicado para la industria tecnológica.

Apple culpa al encarecimiento de la memoria RAM

Según Apple, el principal motivo detrás de la subida es el aumento del coste de la memoria RAM. La compañía apunta a las tensiones en la cadena de suministro y a la escasez global de memoria como factores que han elevado el coste de fabricación de algunos productos.

La memoria se ha convertido en un componente cada vez más crítico en los dispositivos modernos. No solo influye en el rendimiento general del sistema, sino que también será clave para ejecutar funciones avanzadas de inteligencia artificial en local.

En ese contexto, Apple podría estar preparando el terreno para una nueva generación de productos con mayores necesidades de memoria, especialmente aquellos diseñados para ofrecer funciones avanzadas de Siri AI y otras capacidades vinculadas a Apple Intelligence.

Wall Street castiga la decisión de Apple

Aunque Apple ha intentado justificar la subida desde el punto de vista de los costes, Wall Street no ha recibido bien la noticia. La caída del 6% en el precio de las acciones refleja cierta preocupación entre los inversores.

La reacción puede explicarse por varios motivos. Por un lado, subir precios en productos ya existentes siempre tiene un riesgo comercial: puede frenar la demanda, especialmente en categorías como los ordenadores y las tablets, donde los usuarios suelen comparar mucho antes de comprar.

Por otro lado, la decisión también puede interpretarse como una señal de presión en los márgenes. Apple es conocida por mantener una rentabilidad muy elevada en sus productos, por lo que cualquier movimiento que sugiera costes crecientes suele ser observado con lupa por los mercados.

Aun así, conviene poner la caída en contexto. Pese al retroceso de hoy, las acciones de Apple siguen cotizando más de un 35% por encima del nivel que tenían hace un año.

Una decisión que también protege al próximo CEO

La subida de precios llega en un momento de transición para Apple. Tim Cook abandonará el puesto de consejero delegado en septiembre y John Ternus heredará el mando de la compañía.

Al aplicar ahora el incremento, Apple evita que la primera gran decisión polémica sobre precios recaiga directamente sobre el nuevo CEO. En cierto modo, la compañía deja resuelto un asunto incómodo antes del cambio de liderazgo.

Esto puede tener sentido desde el punto de vista estratégico. Si los costes de memoria siguen aumentando y los próximos productos necesitan más RAM, Apple prefiere trasladar ahora el mensaje al mercado: los precios suben por un problema de costes, no necesariamente por una decisión arbitraria ligada a una nueva etapa directiva.

La inteligencia artificial puede estar detrás del movimiento

Más allá de la explicación oficial sobre la memoria RAM, la subida también encaja con una realidad evidente: la inteligencia artificial exige más recursos.

Apple está construyendo su estrategia de IA alrededor de Apple Intelligence y una versión más avanzada de Siri. Para ofrecer estas funciones de forma fluida, privada y personalizada, los dispositivos necesitarán más potencia y, probablemente, más memoria.

Eso podría afectar especialmente a futuros Mac, iPad y otros productos que deban ejecutar tareas de IA directamente en el dispositivo. Si Apple aumenta la cantidad de RAM en sus próximos equipos, el coste de fabricación también subirá.

Por eso, vincular ahora los nuevos precios a la escasez de memoria puede servir para preparar al consumidor ante una nueva generación de dispositivos más caros. La compañía evita que las subidas parezcan directamente asociadas a Siri AI o a Apple Intelligence, y las presenta como una consecuencia de la situación global del mercado de componentes.

Comprar en distribuidores externos puede ser más interesante ahora

Mientras Apple ya ha actualizado sus precios oficiales, algunos comercios externos todavía mantienen las tarifas anteriores. Es el caso de Amazon, donde ciertos productos afectados siguen apareciendo con el precio antiguo y con descuentos ya aplicados.

Esto puede cambiar rápidamente, ya que los distribuidores suelen ajustar sus precios después de los movimientos oficiales de Apple. Sin embargo, durante un tiempo limitado, comprar fuera de la Apple Store puede resultar más atractivo.

Los usuarios interesados en un MacBook Pro, un MacBook Neo o un iPad afectado por la subida deberían comparar bien los precios antes de tomar una decisión. La diferencia entre comprar directamente a Apple o acudir a un distribuidor autorizado podría ser ahora más relevante que antes.