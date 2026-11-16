Wallapop estrena un seguro de 14 días para los defectos ocultos en compras de segunda mano

Un móvil de segunda mano puede encenderse sin problemas al sacarlo de la caja y empezar a fallar unos días después. Para esos casos, Wallapop ha anunciado en España un seguro opcional de 14 días para defectos ocultos en compras entre particulares. Si la reclamación está cubierta, la póliza contempla una reparación sin coste o un reembolso, que puede ser total o parcial.

El seguro se añade al pagar y complementa la Protección Wallapop. Conviene distinguir las dos coberturas: tienen plazos distintos, se reclaman por vías diferentes y ninguna convierte la compra en una devolución libre por cambio de opinión.

Qué compras pueden añadir el seguro de Wallapop

Según el anuncio, la opción está disponible para artículos vendidos por particulares por más de 10 €, siempre que la compra se tramite a través de Wallapop Envíos o Taquillas. El límite se refiere al precio del artículo, no al coste del seguro. Las entregas en mano quedan fuera de esta modalidad.

No se limita a una categoría. Un portátil que solo falla cuando se calienta o una consola que se apaga al abrir un juego son ejemplos de problemas que una foto del anuncio difícilmente revelará. Que un caso concreto esté cubierto dependerá de la póliza y de la valoración del defecto.

Si la compra reúne los requisitos, la opción aparece durante el pago. Es ahí donde puedes consultar cuánto cuesta añadirla y leer las condiciones. Una vez completado el pedido, no se puede contratar después.

La ayuda oficial de Wallapop indica que el importe pagado por el seguro no se devuelve, salvo si la compra se cancela o no llega a completarse. Hay que separar ese importe del posible reembolso del artículo si se acepta una reclamación.

Cuándo empiezan los 14 días y qué queda fuera

La Protección Wallapop te da hasta 48 horas desde la entrega para comprobar, por ejemplo, si el producto coincide con el anuncio o si ha llegado dañado. Si detectas un problema mientras esa protección sigue activa, la vía es abrir una disputa con Wallapop.

El seguro empieza cuando termina esa protección. Según el centro de ayuda, eso ocurre cuando pulsas «Todo está bien» o cuando pasan las 48 horas desde la entrega, lo que suceda antes. A partir de ese momento se cuentan los 14 días naturales.

Los daños del transporte, el desgaste normal, los daños causados por el comprador y los fallos que ya se indicaban en el anuncio están excluidos del seguro. Si compras un móvil cuyo vendedor ya avisaba de que la batería está degradada, esa misma degradación no se convierte en un defecto oculto.

Por eso merece la pena revisar el producto antes de confirmar que todo está bien. En un móvil, por ejemplo, probaría la carga, las cámaras, el sonido y la conexión antes de dar por cerrada la revisión inicial.

Cómo reclamar un defecto oculto en Wallapop

Si aparece un fallo durante la cobertura, la reclamación del seguro se tramita con Tillit, distribuidor de la póliza. AmTrust International Underwriters DAC es la aseguradora.

El enlace del correo de confirmación del seguro lleva al portal de Tillit. Allí tendrás que explicar qué falla y adjuntar las pruebas que te pidan. Si el problema es intermitente, un vídeo que muestre cuándo ocurre puede ser más útil que una foto del producto.

Tillit revisa el caso y comunica el resultado. Si la reclamación se acepta, la solución puede ser una reparación sin coste o un reembolso total o parcial, según corresponda. Wallapop no aprueba ni modifica las decisiones sobre esta cobertura.

La diferencia práctica es saber a quién acudir: con la protección inicial activa, una incidencia de la compra se comunica a Wallapop; si descubres más tarde un defecto oculto y contrataste el seguro, la gestión pasa a Tillit. Si vas a comprar por primera vez en la plataforma, también puedes consultar cómo evitar la estafa más común en Wallapop.