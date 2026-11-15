Un hotel se quedó sin aviso por exceso de cloro durante la caída de Outlook: 15 afectados

El sistema de la piscina del hotel Ling Bao detectó que había demasiado cloro en el agua y envió un aviso por correo. El personal no lo recibió. Según Phantasialand, el parque de atracciones al que pertenece el hotel, el mensaje no llegó por la caída de Outlook del viernes 13 de noviembre.

El incidente, ocurrido en Brühl, cerca de Colonia (Alemania), dejó 15 huéspedes afectados. Cuatro fueron trasladados al hospital, según la radiotelevisión pública alemana WDR.

El dosificador falló y el aviso no llegó al personal

Según el WDR, los equipos de emergencia detectaron una avería en el sistema automático de dosificación. El equipo introdujo más cloro del debido y la concentración en el agua superó los valores normales.

El sistema también tenía una función de aviso: cuando detectaba valores fuera de rango, enviaba un correo. Phantasialand explicó al WDR que la alerta se generó, pero no se entregó durante la interrupción del servicio de Microsoft.

Algunos huéspedes sufrieron irritación de las vías respiratorias tras pasar por la piscina. De las cuatro personas trasladadas al hospital, una se quedó en observación, según la información recabada por el WDR.

La piscina cerró temporalmente. El establecimiento sustituyó el agua y volvió a abrirla, según informó la radiotelevisión alemana tras consultar a los bomberos.

Qué papel tuvo la caída de Microsoft 365

La caída de Outlook no provocó el exceso de cloro. El origen estuvo en el dosificador de la piscina y, según la versión del parque, la interrupción del correo impidió que el personal recibiera la advertencia. Son dos fallos distintos que coincidieron el mismo día.

La incidencia formó parte de la caída de Microsoft 365 que afectó a Outlook y Teams. Microsoft pidió disculpas y atribuyó la interrupción a un fallo en sus equipos de red.

Lo llamativo del caso es que el sistema sí detectó el problema. Lo que falló, según el parque, fue la entrega del aviso. Visto desde el puesto de quien supervisa la piscina, una bandeja de entrada vacía tiene el mismo aspecto cuando todo va bien que cuando un mensaje se ha quedado por el camino.

Un aviso local que funcione al margen del correo o una alerta que requiera confirmación de recepción permitirían cubrir ese punto ciego. La información publicada por el WDR explica qué ocurrió con el correo, pero no detalla si el hotel disponía de otro canal de aviso.