Johny Srouji, responsable de hardware de Apple, suena para dirigir Nvidia

Nvidia busca un nuevo consejero delegado tras la dimisión de Jensen Huang, y uno de los nombres que han trascendido viene de Apple: Johny Srouji, el directivo que supervisa tanto sus chips como la ingeniería de sus dispositivos.

Su nombre apareció en una información de Semafor recogida por MacRumors. Por ahora no se sabe si Nvidia se ha puesto en contacto con él ni si Srouji está interesado en el puesto.

Qué se sabe de la posible candidatura de Johny Srouji

Semafor citó a una persona al tanto de las deliberaciones que situó a Srouji entre los perfiles que se estaban valorando. La información se publicó antes de que Nvidia anunciara oficialmente la marcha de Huang.

El consejo de Nvidia ha abierto una búsqueda de candidatos internos y externos, pero no ha hecho pública una lista. El comunicado de la compañía no menciona a Srouji ni confirma que haya habido conversaciones con él.

Que su nombre aparezca en esa primera fase indica, según la información publicada, que su perfil se ha considerado. De ahí no se desprende que Nvidia le haya hecho una oferta ni que el ejecutivo haya decidido dejar Apple.

La diferencia importa porque el relevo inmediato ya se ha resuelto: Colette Kress dirige Nvidia de forma interina. La información sobre Srouji se refiere al puesto permanente.

Por qué Srouji es una figura clave en Apple

Srouji se incorporó a Apple en 2008 para dirigir el desarrollo del A4, su primer sistema en chip de diseño propio. Antes había trabajado en el diseño y desarrollo de procesadores en Intel e IBM. Con el tiempo, también ayudó a dirigir el paso de los Mac de Intel a Apple Silicon.

En abril de 2026, Apple lo nombró director de hardware. Srouji mantuvo el control del equipo de tecnologías de hardware y asumió además el de ingeniería de hardware, que hasta entonces dirigía John Ternus.

Eso amplió su responsabilidad más allá de los procesadores. Su área abarca componentes como los módems, las pantallas, las cámaras y las baterías, además de la ingeniería de los dispositivos y sus pruebas de fiabilidad.

El ascenso se anunció en el marco del relevo de Tim Cook por John Ternus. Si Srouji se marchara, Apple tendría que decidir quién se ocupa tanto del diseño de sus componentes como de la ingeniería de los productos que los incorporan.

Quién dirige Nvidia tras la salida de Jensen Huang

El 12 de noviembre, Nvidia confirmó que Huang había dimitido como presidente, consejero delegado y miembro del consejo con efecto inmediato. Kress asumió la dirección de forma interina y conserva el cargo de directora financiera.

Kress ocupa ese puesto financiero desde 2013. Su nombramiento deja la gestión diaria en manos de una directiva que conoce el negocio mientras el consejo estudia quién se quedará al frente de forma permanente.

Nvidia también nombró a Harvey C. Jones presidente del consejo. La compañía afirmó que espera mantener sus operaciones, sus compromisos con los clientes y sus planes de producto durante la transición.

Para Nvidia, la decisión pendiente es quién tomará el relevo de su fundador a largo plazo. Para Apple, por ahora no hay ningún cambio anunciado en el equipo de hardware que dirige Srouji.