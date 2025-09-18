WhatsApp estrena los recordatorios de mensajes: Así funcionan

💻 ¡MS Office rebajado! ¡Actualiza tu PC con MS Office 2021 de por vida por 31,55€! [ Saber más ]

WhatsApp sigue ampliando las herramientas que facilitan la vida de sus usuarios. Tras varias semanas de pruebas, la aplicación de mensajería ha activado de manera oficial una nueva función: los recordatorios de mensajes. Esta característica permitirá que ningún chat importante quede en el olvido.

La opción “Recordarme” aparece ahora en los mensajes recibidos, permitiendo establecer un aviso que resurja más tarde en forma de notificación. El usuario puede elegir entre opciones predeterminadas o configurar un temporizador manual.

Los tiempos disponibles van desde 1 minuto hasta 24 horas, ofreciendo la flexibilidad necesaria tanto para responder rápidamente como para no olvidar conversaciones importantes durante el día.

Recordatorios en chats individuales y grupales

Una de las grandes ventajas es que la función no se limita a las conversaciones privadas: también funciona en los grupos de WhatsApp. Esto resulta especialmente útil para no perder de vista mensajes de trabajo, recordatorios familiares o planes con amigos.

Si en algún momento cambias de opinión, los recordatorios se pueden cancelar sin problemas, sin afectar al resto de la conversación.

Cómo se muestran las notificaciones de recordatorios

Cuando llega el momento configurado, el recordatorio aparece como una notificación similar a la de un nuevo mensaje, pero con una etiqueta especial: “🔔 Recordatorio”. De este modo, el usuario sabe de inmediato que no se trata de un chat nuevo, sino de un aviso programado previamente.

Meta ha confirmado que los recordatorios son completamente privados. Esto significa que ninguna otra persona en la conversación sabrá que has configurado un aviso para ese mensaje. La función está diseñada para ser una ayuda personal y no afecta a la experiencia de los demás participantes del chat.