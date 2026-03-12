WhatsApp para niños: Ahora los padres pueden crear cuentas gestionadas para menores
WhatsApp ha anunciado una nueva función pensada para aumentar la seguridad de los usuarios más jóvenes de la plataforma. La compañía ha presentado cuentas gestionadas por padres para menores, un sistema que permitirá a los adultos supervisar y controlar la actividad de preadolescentes dentro de la aplicación.
Esta nueva modalidad de cuenta ya ha comenzado a desplegarse a nivel global, aunque como suele ocurrir con las actualizaciones de WhatsApp, su llegada puede tardar algunas semanas en estar disponible para todos los usuarios.
El objetivo principal es ofrecer una experiencia más segura para los menores, limitando el uso de la aplicación principalmente a mensajes y llamadas, mientras que los padres podrán controlar aspectos clave del funcionamiento de la cuenta.
Cómo funcionan las cuentas de WhatsApp gestionadas por padres
Las nuevas cuentas gestionadas introducen un sistema de supervisión directa por parte de los padres o tutores. A diferencia de una cuenta normal de WhatsApp, estas cuentas están vinculadas al dispositivo del adulto responsable, quien puede establecer varias restricciones.
Entre las funciones de control incluidas se encuentran:
- Decidir quién puede contactar con el menor
- Controlar a qué grupos puede unirse
- Revisar solicitudes de mensajes de contactos desconocidos
- Gestionar los ajustes de privacidad de la cuenta
Todo el acceso a estos controles estará protegido mediante un PIN parental de seis dígitos, lo que evita que el menor pueda modificar las restricciones establecidas.
Una experiencia de WhatsApp más limitada para preadolescentes
Con este sistema, WhatsApp busca ofrecer una versión de la aplicación más controlada y segura para menores, enfocada en funciones básicas de comunicación.
La plataforma pretende reducir riesgos asociados a:
- Contactos desconocidos
- Invitaciones a grupos no deseados
- Interacciones con usuarios externos
El sistema también permitirá a los padres revisar solicitudes de contacto de números que no estén guardados, lo que añade una capa adicional de supervisión.
Cómo crear una cuenta gestionada para menores
El proceso para crear una cuenta supervisada se realiza directamente durante el registro en WhatsApp.
Los pasos son los siguientes:
- Instalar WhatsApp en el dispositivo del menor.
- Durante la configuración inicial, seleccionar “Más opciones”.
- Elegir “Crear una cuenta gestionada por padres”.
A continuación, el adulto responsable deberá:
- Registrar y verificar el número de teléfono del menor
- Introducir la fecha de nacimiento del niño
- Confirmar su edad
Posteriormente, se mostrará un código QR en el teléfono del menor que deberá escanearse desde el dispositivo del padre o tutor. Este proceso vincula ambas cuentas y permite activar los controles parentales.
El PIN parental como elemento clave de seguridad
Una vez finalizada la configuración, el sistema solicita la creación de un PIN parental de seis dígitos.
Este código es necesario para:
- Modificar los controles de privacidad
- Aprobar contactos nuevos
- Cambiar las restricciones de la cuenta
Gracias a este mecanismo, WhatsApp garantiza que solo el adulto responsable pueda gestionar la configuración de seguridad.
Una tendencia creciente en redes sociales
La introducción de cuentas gestionadas para menores forma parte de una tendencia creciente en la industria tecnológica.
Cada vez más plataformas están desarrollando herramientas específicas para proteger a niños y adolescentes en internet, incluyendo sistemas de supervisión parental, limitaciones de contenido o controles de privacidad reforzados.
En el caso de WhatsApp, esta iniciativa busca equilibrar dos objetivos:
- Permitir que los menores utilicen la aplicación para comunicarse
- Ofrecer a los padres herramientas para supervisar su uso
Disponibilidad global progresiva
WhatsApp ha confirmado que la función ya está comenzando a desplegarse en todo el mundo, aunque su disponibilidad dependerá del país y de la versión de la aplicación instalada.
Como ocurre con muchas funciones nuevas del servicio, es posible que algunos usuarios tarden varias semanas en ver la opción disponible en sus dispositivos.
Para acceder a esta funcionalidad será necesario instalar la versión más reciente de WhatsApp desde las tiendas de aplicaciones.
Un paso más hacia una mensajería más segura
Con la llegada de las cuentas gestionadas por padres, WhatsApp intenta reforzar su compromiso con la seguridad digital de los menores.
La compañía busca ofrecer un entorno en el que los jóvenes puedan comunicarse con familiares y amigos, mientras los padres mantienen el control sobre quién puede interactuar con ellos y cómo se utiliza la aplicación.
Este movimiento refleja el creciente interés de las plataformas tecnológicas por desarrollar herramientas de protección específicas para usuarios jóvenes, un aspecto cada vez más relevante en el ecosistema digital actual.