WhatsApp para niños: Ahora los padres pueden crear cuentas gestionadas para menores

WhatsApp ha anunciado una nueva función pensada para aumentar la seguridad de los usuarios más jóvenes de la plataforma. La compañía ha presentado cuentas gestionadas por padres para menores, un sistema que permitirá a los adultos supervisar y controlar la actividad de preadolescentes dentro de la aplicación.

Esta nueva modalidad de cuenta ya ha comenzado a desplegarse a nivel global, aunque como suele ocurrir con las actualizaciones de WhatsApp, su llegada puede tardar algunas semanas en estar disponible para todos los usuarios.

El objetivo principal es ofrecer una experiencia más segura para los menores, limitando el uso de la aplicación principalmente a mensajes y llamadas, mientras que los padres podrán controlar aspectos clave del funcionamiento de la cuenta.

Cómo funcionan las cuentas de WhatsApp gestionadas por padres

Las nuevas cuentas gestionadas introducen un sistema de supervisión directa por parte de los padres o tutores. A diferencia de una cuenta normal de WhatsApp, estas cuentas están vinculadas al dispositivo del adulto responsable, quien puede establecer varias restricciones.

Entre las funciones de control incluidas se encuentran:

Decidir quién puede contactar con el menor

Controlar a qué grupos puede unirse

Revisar solicitudes de mensajes de contactos desconocidos

Gestionar los ajustes de privacidad de la cuenta

Todo el acceso a estos controles estará protegido mediante un PIN parental de seis dígitos, lo que evita que el menor pueda modificar las restricciones establecidas.

Una experiencia de WhatsApp más limitada para preadolescentes

Con este sistema, WhatsApp busca ofrecer una versión de la aplicación más controlada y segura para menores, enfocada en funciones básicas de comunicación.

La plataforma pretende reducir riesgos asociados a:

Contactos desconocidos

Invitaciones a grupos no deseados

Interacciones con usuarios externos

El sistema también permitirá a los padres revisar solicitudes de contacto de números que no estén guardados, lo que añade una capa adicional de supervisión.

Cómo crear una cuenta gestionada para menores

El proceso para crear una cuenta supervisada se realiza directamente durante el registro en WhatsApp.

Los pasos son los siguientes:

Instalar WhatsApp en el dispositivo del menor. Durante la configuración inicial, seleccionar “Más opciones”. Elegir “Crear una cuenta gestionada por padres”.

A continuación, el adulto responsable deberá:

Registrar y verificar el número de teléfono del menor

Introducir la fecha de nacimiento del niño

Confirmar su edad

Posteriormente, se mostrará un código QR en el teléfono del menor que deberá escanearse desde el dispositivo del padre o tutor. Este proceso vincula ambas cuentas y permite activar los controles parentales.

El PIN parental como elemento clave de seguridad

Una vez finalizada la configuración, el sistema solicita la creación de un PIN parental de seis dígitos.

Este código es necesario para:

Modificar los controles de privacidad

Aprobar contactos nuevos

Cambiar las restricciones de la cuenta

Gracias a este mecanismo, WhatsApp garantiza que solo el adulto responsable pueda gestionar la configuración de seguridad.

Una tendencia creciente en redes sociales

La introducción de cuentas gestionadas para menores forma parte de una tendencia creciente en la industria tecnológica.

Cada vez más plataformas están desarrollando herramientas específicas para proteger a niños y adolescentes en internet, incluyendo sistemas de supervisión parental, limitaciones de contenido o controles de privacidad reforzados.

En el caso de WhatsApp, esta iniciativa busca equilibrar dos objetivos:

Permitir que los menores utilicen la aplicación para comunicarse

Ofrecer a los padres herramientas para supervisar su uso

Disponibilidad global progresiva

WhatsApp ha confirmado que la función ya está comenzando a desplegarse en todo el mundo, aunque su disponibilidad dependerá del país y de la versión de la aplicación instalada.

Como ocurre con muchas funciones nuevas del servicio, es posible que algunos usuarios tarden varias semanas en ver la opción disponible en sus dispositivos.

Para acceder a esta funcionalidad será necesario instalar la versión más reciente de WhatsApp desde las tiendas de aplicaciones.

Un paso más hacia una mensajería más segura

Con la llegada de las cuentas gestionadas por padres, WhatsApp intenta reforzar su compromiso con la seguridad digital de los menores.

La compañía busca ofrecer un entorno en el que los jóvenes puedan comunicarse con familiares y amigos, mientras los padres mantienen el control sobre quién puede interactuar con ellos y cómo se utiliza la aplicación.

Este movimiento refleja el creciente interés de las plataformas tecnológicas por desarrollar herramientas de protección específicas para usuarios jóvenes, un aspecto cada vez más relevante en el ecosistema digital actual.