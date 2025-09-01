WhatsApp permitirá crear una lista de mejores amigos: Servirá para esto

🎒 ¡Vuelta al cole! ¡Prepárate para el regreso con las ofertas de PcComponentes! [ Saber más ]

WhatsApp sigue ampliando sus opciones de privacidad y autenticidad. La aplicación de mensajería más usada del mundo trabaja en una nueva función que permitirá compartir actualizaciones de estado con una lista personalizada de amigos cercanos, ofreciendo así un espacio más íntimo y exclusivo para los usuarios.

Esta novedad ha sido descubierta en la beta de iOS 25.23.10.80, aunque todavía está en desarrollo y no se encuentra disponible para probar.

Qué es la nueva lista de amigos cercanos en WhatsApp

La idea es simple pero muy interesante: los usuarios podrán crear dentro de la app una lista específica de amigos cercanos a la que enviar estados de manera exclusiva. Al publicar un nuevo estado, será posible elegir entre la audiencia predeterminada o este grupo más reducido.

Estos estados se diferenciarán visualmente con un color distinto, facilitando reconocer cuándo se ha compartido contenido solo con amigos de confianza.

Una de las claves de esta función es que la gestión de la lista será totalmente privada. WhatsApp no notificará a los contactos cuando sean añadidos o eliminados de la lista. Además, los cambios que realices solo se aplicarán a las publicaciones futuras: los estados ya compartidos seguirán visibles para la audiencia original.

Estados temporales y con cifrado de extremo a extremo

Al igual que los estados normales, los compartidos con amigos cercanos tendrán una duración de 24 horas antes de desaparecer automáticamente.

Todos estos contenidos estarán protegidos con cifrado de extremo a extremo, lo que significa que solo los destinatarios seleccionados podrán verlos. Ni WhatsApp ni Meta tendrán acceso a ellos, garantizando así la máxima privacidad.

Con esta función, la aplicación busca fomentar un uso más auténtico, animando a los usuarios a compartir momentos personales sin preocuparse por la presión social o por el qué dirán. El hecho de que la lista sea privada y no genere notificaciones reduce cualquier incomodidad a la hora de gestionar los contactos incluidos.

Disponibilidad de la función

Por ahora, la función se encuentra en fase de desarrollo y no hay una fecha confirmada para su lanzamiento. Como suele ser habitual, llegará primero a un grupo limitado de beta testers en fases, antes de extenderse de forma general a todos los usuarios de WhatsApp.