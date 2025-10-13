Wi-Fi 8 ya está en pruebas y es realmente rápido

🔊 ¡Ofertas Amazon! ¡Descuentos hasta 60% en Echo, Fire TV y Kindle! [ Saber más ]

La evolución de las redes inalámbricas no se detiene. Apenas unos meses después de la llegada de Wi-Fi 7, TP-Link ha anunciado las primeras pruebas exitosas del nuevo estándar Wi-Fi 8 (802.11bn), marcando un hito clave en la próxima generación de conectividad inalámbrica.

Este avance, logrado en colaboración con socios del sector tecnológico, demuestra que el desarrollo del futuro estándar ya está en marcha y que los primeros dispositivos compatibles podrían llegar antes de 2028, incluso antes de la aprobación oficial del IEEE.

Wi-Fi 8: un salto hacia la fiabilidad de conexión

A diferencia de las generaciones anteriores, centradas en alcanzar mayores velocidades teóricas, Wi-Fi 8 prioriza la estabilidad y la fiabilidad de la conexión. El objetivo principal es mantener una red estable en entornos saturados, garantizando que todos los dispositivos conectados —desde smartphones y portátiles hasta televisores o dispositivos IoT— mantengan una comunicación fluida y sin interrupciones.

Esta nueva filosofía busca resolver uno de los mayores desafíos actuales: la congestión de red. En los hogares modernos, decenas de dispositivos compiten simultáneamente por el mismo ancho de banda, lo que puede provocar cortes, ralentizaciones o desconexiones. Con Wi-Fi 8, esta problemática se reduce drásticamente.

Una colaboración global para desarrollar el futuro estándar

TP-Link ha desarrollado el prototipo de Wi-Fi 8 dentro de un acuerdo de cooperación industrial con otros líderes tecnológicos. Este enfoque colaborativo garantiza que el estándar sea interoperable, escalable y preparado para convivir con los dispositivos actuales.

Según la compañía, esta etapa de pruebas es un paso esencial antes de la producción en masa. Los primeros routers comerciales con Wi-Fi 8 podrían llegar al mercado incluso antes de la ratificación final del estándar por parte del Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), prevista para 2028.

Esto ya ocurrió con Wi-Fi 7, cuyos routers se lanzaron antes de que el estándar fuera completamente aprobado, acelerando la adopción de la nueva tecnología en hogares y empresas.

Velocidades teóricas y compatibilidad de bandas

Aunque Wi-Fi 8 pone el foco en la fiabilidad, no renuncia a la velocidad. El nuevo estándar empleará las mismas bandas de frecuencia que Wi-Fi 7 —2,4 GHz, 5 GHz y 6 GHz—, ofreciendo un ancho de canal máximo de 320 MHz y una velocidad teórica de hasta 23 Gbps.

Esto supone un rendimiento impresionante que, combinado con mejoras en la gestión de red, proporcionará una experiencia más fluida, especialmente en entornos con múltiples usuarios y dispositivos.

Más allá de la velocidad: un Wi-Fi más inteligente

El cambio más relevante no está en los números, sino en la forma en que Wi-Fi 8 gestiona el tráfico y mantiene la conexión. La nueva arquitectura prioriza la estabilidad y la consistencia, evitando las caídas de red y los picos de latencia que pueden afectar a las videollamadas, el streaming o el juego en línea.

De este modo, Wi-Fi 8 se presenta como una red más “humana”, adaptada a las necesidades reales del usuario y no solo a cifras de laboratorio.

Wi-Fi 8: diseñado para un mundo hiperconectado

El auge del hogar inteligente, el teletrabajo y el entretenimiento en streaming ha convertido la fiabilidad de red en una prioridad. Wi-Fi 8 pretende ser la respuesta definitiva a esta demanda, garantizando que todos los dispositivos —ya sean cámaras de seguridad, altavoces inteligentes o consolas— funcionen sin interrupciones.

TP-Link y sus socios aseguran que el nuevo estándar permitirá conexiones más estables incluso bajo alta demanda, optimizando el rendimiento en tiempo real y reduciendo la interferencia entre dispositivos.

Primeros routers Wi-Fi 8 antes de 2028

Aunque el estándar aún no está finalizado, TP-Link anticipa que los primeros routers Wi-Fi 8 llegarán al mercado antes de su ratificación oficial. Si sigue el mismo camino que Wi-Fi 7, podríamos ver modelos de consumo disponibles en tiendas en torno a 2026 o 2027.

Esto permitirá que los usuarios y fabricantes comiencen a adoptar gradualmente la tecnología, beneficiándose de sus ventajas mucho antes de su lanzamiento formal.

Wi-Fi 7 sigue siendo una excelente opción

Mientras tanto, Wi-Fi 7 sigue siendo una de las tecnologías más avanzadas del mercado, ofreciendo velocidades extremas y una eficiencia notable. Para la mayoría de los usuarios, esta generación cubrirá sus necesidades durante los próximos años, especialmente en hogares con fibra óptica y múltiples dispositivos conectados.

Aun así, Wi-Fi 8 promete una evolución natural: menos desconexiones, menor latencia y una experiencia de red más consistente.

Conclusión: Wi-Fi 8 prioriza la experiencia real del usuario

Con Wi-Fi 8, la industria da un giro importante: ya no se trata solo de alcanzar velocidades récord, sino de ofrecer una conexión estable, continua y fiable en cualquier circunstancia.

El anuncio de TP-Link marca el inicio de una nueva etapa en la conectividad doméstica y profesional, con routers más inteligentes capaces de adaptarse dinámicamente a la carga de red. Si las previsiones se cumplen, Wi-Fi 8 se convertirá en el estándar dominante antes de que acabe la década, redefiniendo la forma en que nos conectamos.