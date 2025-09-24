Xiaomi 15T y 15T Pro: precios, características y disponibilidad en España

🎒 ¡Vuelta al cole! ¡Prepárate para el regreso con las ofertas de PcComponentes! [ Saber más ]

Xiaomi ha presentado oficialmente la Xiaomi 15T Series, formada por los modelos Xiaomi 15T y Xiaomi 15T Pro. La marca ha elegido Múnich como escenario para este lanzamiento global que marca un salto en la gama T, con un enfoque en fotografía insignia, potencia de última generación y diseño premium.

El gran protagonista de esta serie es su sistema de triple cámara co-desarrollado con Leica. El Xiaomi 15T integra un módulo con cámara principal, ultra gran angular y teleobjetivo, mientras que el Xiaomi 15T Pro añade un teleobjetivo Leica 5x Pro, capaz de ofrecer zoom óptico de 5x, zoom híbrido 10x y hasta un Ultra Zoom de 20x.

🎒 ¡Vuelta al cole! ¡Prepárate para el regreso con las ofertas de PcComponentes! [ Saber más ]

Ambos modelos están pensados para cubrir diferentes escenarios, con longitudes focales que van desde 15 mm a 92 mm en el Xiaomi 15T y desde 15 mm a 230 mm en el Xiaomi 15T Pro. En el corazón de la cámara principal de 50 MP se encuentra la lente Leica Summilux, con apertura ƒ/1.7 en el modelo base y ƒ/1.62 en el Pro.

El Xiaomi 15T Pro incorpora además el sensor Light Fusion 900 con un rango dinámico de 13,5 EV, que mejora notablemente el detalle y la reproducción tonal incluso en condiciones de baja luz. Para los amantes del retrato, Xiaomi AISP 2.0 ofrece funciones como PortraitLM 2.0 y ColorLM 2.0, que optimizan la profundidad, el color y los efectos bokeh personalizables.

La serie Xiaomi 15T apuesta fuerte por los creadores de contenido. Ambos modelos permiten grabar en 4K 30fps HDR10+ con cualquier lente, manteniendo un nivel profesional de contraste y color. El 15T Pro va más allá al ofrecer 4K 120fps en la cámara principal y grabación en 4K 60fps 10-bit Log con soporte LUT, ideal para la postproducción cinematográfica.

Xiaomi ha introducido Astral Communication, una suite de tecnologías que redefine la conectividad. Destaca la comunicación offline entre dispositivos Xiaomi 15T Series, que permite llamadas de voz sin cobertura móvil ni Wi-Fi hasta 1,9 km en el Pro y 1,3 km en el modelo estándar.

A esto se suma el sistema Xiaomi Surge T1S Tuner con gestión inteligente de señales GPS, Wi-Fi, Bluetooth y celular, así como la tecnología AI Smart Antenna Switching para optimizar la recepción en todo momento.

El software también da un salto con Xiaomi HyperOS 3, que debuta en la serie 15T con una interfaz renovada, multitarea optimizada, arranque más rápido y mejoras en personalización. La integración de HyperAI permite una mayor productividad y conectividad fluida entre dispositivos del ecosistema Xiaomi.

La serie estrena paneles de hasta 6,83 pulgadas con resolución 1,5K y un brillo máximo de 3.200 nits. El Xiaomi 15T Pro destaca con biseles ultrafinos de 1,5 mm gracias a la tecnología LIPO y una tasa de refresco de 144 Hz, mientras que el modelo estándar ofrece 120 Hz con atenuación PWM de 3.840 Hz para mayor comodidad visual.

Ambos dispositivos integran una batería de 5.500 mAh. El Xiaomi 15T Pro soporta carga HyperCharge de 90 W por cable y 50 W inalámbrica, mientras que el Xiaomi 15T ofrece 67 W por cable. La batería conserva hasta el 80 % de su capacidad tras 1.600 ciclos de carga, lo que garantiza una larga vida útil.

El Xiaomi 15T Pro funciona con el chip MediaTek Dimensity 9400+ (3 nm), mientras que el Xiaomi 15T equipa el Dimensity 8400-Ultra. Ambos mejoran notablemente en CPU y GPU respecto a la generación previa. El sistema térmico Xiaomi 3D IceLoop asegura un control eficiente del calor incluso en tareas intensivas.

La serie combina estética y durabilidad. El Xiaomi 15T Pro emplea aleación de aluminio 6M13 y acabados en Negro, Gris y Mocha Gold. El Xiaomi 15T está disponible en Negro, Gris y Rose Gold. Ambos cuentan con cristal Gorilla Glass 7i y certificación IP68, soportando hasta 3 metros bajo agua.

Precio y disponibilidad

Como promoción de lanzamiento, hasta el 11 de octubre los compradores recibirán una Redmi Pad 2 Pro (6GB+128GB) valorada en 299,99€ totalmente gratis.

Los precios oficiales en mi.com son:

Xiaomi 15T Pro

Xiaomi 15T Pro

Xiaomi 15T

Xiaomi 15T

Especificaciones técnicas

Especificación Xiaomi 15T Xiaomi 15T Pro Pantalla 6,83″ AMOLED, 120 Hz, 2.772 × 1.280, 3.200 nits pico, Gorilla Glass 7i, HDR10+, Dolby Vision, hasta 480 Hz touch, 3.840 Hz PWM dimming 6,83″ AMOLED, 144 Hz, 2.772 × 1.280, 3.200 nits pico, Gorilla Glass 7i, HDR10+, Dolby Vision, hasta 480 Hz touch, DC dimming Procesador MediaTek Dimensity 8400-Ultra (4 nm; CPU hasta 3,25 GHz; GPU Mali-G720; NPU 880) MediaTek Dimensity 9400+ (3 nm; CPU hasta 3,73 GHz; GPU Immortalis-G925 MC12; NPU 890) Memoria LPDDR5X + UFS 4.1: 12 GB + 256/512 GB LPDDR5X + UFS 4.1: 12 GB + 256/512 GB/1 TB Cámaras traseras Leica 23 mm principal: 50 MP, f/1.7, OIS, Light Fusion 800, 2,0 µm (4-en-1)

Leica 46 mm telefoto: 50 MP, f/1.9

Leica 15 mm ultra gran angular: 12 MP, f/2.2, 120° FOV Leica 23 mm principal: 50 MP, f/1.62, OIS, Light Fusion 900, 2,4 µm (4-en-1)

Leica 115 mm super telefoto: 50 MP, f/3.0, OIS (5x óptico; 10x nivel óptico)

Leica 15 mm ultra gran angular: 12 MP, f/2.2, 120° FOV Cámara frontal 32 MP, f/2.2, 90° FOV, 21 mm 32 MP, f/2.2, 90° FOV, 21 mm Vídeo HDR10+ en todas las focales; LUT; 4K 30/60 fps; 4K 60 fps 10-bit Log con LUT; 1080p 30/60 fps; 720p 30 fps HDR10+ en todas las focales; LUT; 8K 30 fps; 4K 30/60/120 fps; 4K 60 fps 10-bit Log con LUT; 1080p 30/60 fps; 720p 30 fps Batería y carga 5.500 mAh; 67 W HyperCharge; chip Surge G1; Xiaomi 3D IceLoop 5.500 mAh; 90 W HyperCharge; 50 W inalámbrica; Xiaomi 3D IceLoop Dimensiones y peso 163,2 × 78,0 × 7,50 mm; 194 g 162,7 × 77,9 × 7,96 mm; 210 g Resistencia IP68 (hasta 3 m en agua dulce); Gorilla Glass 7i; trasera de fibra de vidrio IP68 (hasta 3 m en agua dulce); Gorilla Glass 7i; marco aluminio 6M13 Audio Altavoces duales; Dolby Atmos; certificación Hi-Res/Hi-Res Wireless Altavoces duales; 3 micrófonos; Dolby Atmos; certificación Hi-Res/Hi-Res Wireless Conectividad Wi-Fi 6E; Bluetooth 6.0; NFC; Dual SIM (nano+nano / nano+eSIM / eSIM+eSIM); Xiaomi Offline Communication (hasta 1,3 km); Xiaomi Astral Communication Wi-Fi 7; Bluetooth 6.0 Dual; NFC; Dual SIM (nano+nano / nano+eSIM / eSIM+eSIM); Xiaomi Offline Communication (hasta 1,9 km); Xiaomi Astral Communication Colores Negro, Gris, Rose Gold Negro, Gris, Mocha Gold Sistema Xiaomi HyperOS 3; Xiaomi HyperAI Xiaomi HyperOS 3; Xiaomi HyperAI