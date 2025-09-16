Xiaomi 17 Pro sorprende con una pantalla trasera integrada en el módulo de cámara

🎒 ¡Vuelta al cole! ¡Prepárate para el regreso con las ofertas de PcComponentes! [ Saber más ]

Xiaomi ha empezado a mostrar avances del nuevo Xiaomi 17 Pro antes de su presentación oficial, y todo apunta a que este smartphone será uno de los lanzamientos más llamativos del año.

Inspirado parcialmente en el diseño del iPhone 17 Pro, el nuevo dispositivo de la firma china apuesta por un elemento rompedor: una pantalla trasera integrada en la zona de las cámaras, conocida como “Magic Back Screen”.

Un diseño trasero que marca tendencia

En un vídeo compartido en Weibo, Xiaomi reveló brevemente el aspecto del Xiaomi 17 Pro. En la parte superior trasera, donde tradicionalmente se ubican las cámaras, aparece una sección elevada que recuerda a la barra de cámaras del Pixel, aunque con una estética más cercana al nuevo diseño del iPhone 17 Pro.

Sin embargo, la gran novedad es que esta zona no solo aloja sensores fotográficos, sino que también integra una pantalla secundaria funcional.

Así es la nueva “Magic Back Screen”

La pantalla trasera del Xiaomi 17 Pro, denominada “Magic Back Screen”, puede mostrar información como la hora, widgets interactivos, imágenes e incluso funcionar como visor para la cámara. Esto la convierte en una herramienta útil tanto para selfies con la cámara principal como para revisar notificaciones sin activar la pantalla principal del dispositivo.

Aunque Xiaomi no ha revelado todos los detalles sobre las capacidades de esta segunda pantalla, lo mostrado sugiere una evolución importante respecto a soluciones anteriores.

Esta no es la primera incursión de Xiaomi en dispositivos con pantallas en la parte trasera. El Xiaomi Mi 11 Ultra ya contaba con un panel secundario de 1,1 pulgadas, que permitía ver notificaciones, consultar la hora o hacer autorretratos con la cámara principal. No obstante, en esta ocasión, el tamaño de la pantalla parece ser considerablemente mayor y su integración más elegante.

Primer vistazo y expectativas

Aunque el vídeo compartido en Weibo apenas dura unos segundos, es suficiente para generar expectación. Xiaomi llegó a compartir una imagen más detallada del Xiaomi 17 Pro Max con esta misma pantalla trasera, aunque posteriormente fue eliminada de los canales oficiales, lo que refuerza la idea de que aún quedan sorpresas por revelar.

Se espera que Xiaomi ofrezca más detalles sobre las funcionalidades completas de la “Magic Back Screen” en los próximos avances y, por supuesto, durante el evento de presentación oficial.

Snapdragon 8 Elite Gen 5: potencia asegurada

Otro de los puntos destacados del Xiaomi 17 Pro será su rendimiento. Este modelo será uno de los primeros en integrar el nuevo procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5, lo que garantiza un salto importante en velocidad, eficiencia energética y capacidades de inteligencia artificial.

Xiaomi planea presentar oficialmente el Xiaomi 17 este mismo mes, y todo indica que se convertirá en uno de los terminales más competitivos del mercado Android de gama alta.