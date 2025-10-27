Xiaomi 17 Ultra: Las cámaras más ambiciosas de la marca están a punto de llegar

📱 ¡Ofertas TOP! ¡Chollos en móviles, tablets, relojes y TVs en PcComponentes! [ Saber más ]

Después del lanzamiento de los Xiaomi 17, 17 Pro y 17 Pro Max, solo falta un modelo para completar la nueva familia insignia de la marca: el esperado Xiaomi 17 Ultra.

Aunque la compañía aún no ha anunciado oficialmente su presentación, las filtraciones procedentes de China ya han revelado detalles muy concretos sobre su sistema de cámaras, que promete marcar un antes y un después en la fotografía móvil.

Un lanzamiento que apunta a los primeros meses de 2026

Por ahora, no hay una fecha confirmada para el anuncio del Xiaomi 17 Ultra, aunque los antecedentes sirven como referencia. El Xiaomi 15 Ultra —recordemos que la marca saltó el número 16 para alinear su numeración con la de Apple— se presentó oficialmente en febrero de 2024, por lo que es probable que el nuevo modelo vea la luz a comienzos de 2026.

De acuerdo con información publicada por m.weibo.cn/detail/5226285057442256, el Xiaomi 17 Ultra incorporará una nueva cámara principal de 50 megapíxeles con zoom dentro del propio sensor, lo que permitirá una mayor versatilidad a diferentes distancias focales.

Esta tecnología promete acercar los resultados del sensor principal a los del teleobjetivo periscópico, ofreciendo una calidad de imagen más uniforme y reduciendo la necesidad de cambiar entre lentes. Además, el filtrador asegura que el rango dinámico de la cámara será significativamente superior al de generaciones anteriores, lo que supondría una mejora notable en escenas con alto contraste.

Un teleobjetivo periscópico de 200 MP con zoom sin pérdida

El otro gran protagonista será su nueva cámara periscópica de 200 megapíxeles, una cifra impresionante incluso dentro del competitivo segmento de la fotografía móvil. Este sensor ofrecerá zoom óptico múltiple sin pérdida de calidad, así como capacidades macro avanzadas, lo que permitirá capturar tanto objetos lejanos como primeros planos con un nivel de detalle sobresaliente.

La combinación de esta cámara con el nuevo sensor principal de 50 MP promete un salto generacional en versatilidad fotográfica, ideal para los usuarios que buscan la máxima calidad en cualquier situación.

Xiaomi 15 Ultra

Cuatro cámaras traseras y un diseño centrado en la fotografía

Según los rumores, el Xiaomi 17 Ultra contará con un total de cuatro cámaras traseras, todas ellas con resolución de 50 megapíxeles, excepto el módulo periscópico de 200 MP. Aún no está confirmado si el dispositivo incorporará la pantalla secundaria que vimos en el 17 Pro y 17 Pro Max, ya que el espacio necesario para sus enormes sensores podría obligar a Xiaomi a prescindir de ella.

Este cambio reforzaría la idea de que el Ultra estará enfocado casi exclusivamente en ofrecer el mejor sistema de cámaras del mercado, con un módulo trasero de gran tamaño y un diseño centrado en la fotografía profesional.

La estrategia de Xiaomi en la gama Ultra

Con cada generación, Xiaomi ha utilizado la serie Ultra como su escaparate tecnológico, incluyendo los avances más punteros en óptica, materiales y procesamiento de imagen. El Xiaomi 17 Ultra seguiría esta tendencia, combinando hardware fotográfico de última generación con las mejoras en inteligencia artificial de HyperOS.

Además, el movimiento de Xiaomi de saltar del 15 al 17 demuestra su intención de competir directamente con el iPhone 17 Pro Max y el Galaxy S26 Ultra, posicionando su dispositivo como una alternativa premium en todos los mercados.

Xiaomi 15 Ultra

Expectativas ante un nuevo referente fotográfico

Todo apunta a que el Xiaomi 17 Ultra buscará consolidarse como el smartphone más avanzado en fotografía móvil de 2026, un título que la marca lleva años persiguiendo. Si las filtraciones se confirman, este modelo podría situarse por delante de muchos competidores gracias a su combinación de sensores de alta resolución, zoom sin pérdida y gran rango dinámico.

Con una apuesta tan clara por la fotografía profesional, el 17 Ultra podría ser el dispositivo que finalmente eleve a Xiaomi al mismo nivel que los gigantes del sector.