Xiaomi 17 Ultra ya es oficial: cámara de 1 pulgada, 200 MP y batería de 6.800 mAh

Xiaomi ha presentado oficialmente en China su nuevo Xiaomi 17 Ultra, un smartphone que se sitúa en lo más alto de su catálogo y que refuerza la apuesta de la marca por la fotografía móvil, el rendimiento extremo y la autonomía.

Junto al modelo estándar, la compañía también ha anunciado una llamativa Xiaomi 17 Ultra Leica Edition, que añade un diseño exclusivo y un anillo mecánico de zoom inspirado en las cámaras profesionales.

Un flagship centrado en la fotografía móvil

El Xiaomi 17 Ultra llega con un sistema de cámaras traseras firmado por Leica, compuesto por tres sensores de alto nivel. El protagonista es una cámara principal de 50 MP con un sensor Light Fusion 1050L de 1 pulgada, uno de los más grandes del mercado móvil, compatible con la tecnología LOFIC, que mejora el rango dinámico y el control de altas luces.

A esta cámara principal se suma un impresionante teleobjetivo periscópico de 200 MP con sensor Samsung HPE de 1/1,4 pulgadas, capaz de ofrecer zoom óptico continuo, y una cámara ultra gran angular de 50 MP con enfoque automático, pensada tanto para paisajes como para fotografía macro.

Pantalla AMOLED de gran tamaño y brillo extremo

En el frontal, el Xiaomi 17 Ultra monta un panel AMOLED LTPO M10 plano de 6,9 pulgadas, con una resolución de 2.608 × 1.200 píxeles y una tasa de refresco adaptativa de hasta 120 Hz. Uno de los datos más llamativos es su brillo máximo, que alcanza los 3.500 nits, situándolo entre las pantallas más luminosas del mercado.

La protección corre a cargo del Dragon Crystal Glass 3.0 de Xiaomi. Además, el dispositivo integra una cámara frontal de 50 MP y un lector de huellas ultrasónico bajo la pantalla, que promete mayor rapidez y precisión incluso con los dedos húmedos.

Potencia de última generación con Snapdragon 8 Elite Gen 5

En el apartado de rendimiento, el Xiaomi 17 Ultra está impulsado por el Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, el procesador más potente de la marca estadounidense hasta la fecha. Este chip se combina con hasta 16 GB de RAM LPDDR5X y opciones de almacenamiento de hasta 1 TB UFS 4.1, garantizando un rendimiento sobresaliente tanto en juegos como en tareas exigentes.

El sistema operativo es HyperOS 3.0, la última capa de Xiaomi, que llega con múltiples funciones de inteligencia artificial integradas de serie para fotografía, productividad y uso diario.

Batería de silicio-carbono y carga ultrarrápida

Otro de los grandes atractivos del Xiaomi 17 Ultra es su batería de 6.800 mAh, basada en tecnología silicio-carbono, que permite aumentar la capacidad sin penalizar el grosor. En cuanto a carga, el terminal admite:

90 W por cable

50 W de carga inalámbrica

22,5 W de carga inversa por cable

Un conjunto pensado para ofrecer autonomía prolongada y recargas rápidas incluso en escenarios exigentes.

Conectividad completa y resistencia extrema

El Xiaomi 17 Ultra llega con un apartado de conectividad muy completo, que incluye Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, sensor infrarrojo, doble SIM y comunicación por satélite. En el apartado multimedia, ofrece audio Hi-Res, altavoces estéreo y un sistema de cuatro micrófonos para grabación de alta calidad.

En cuanto a resistencia, el dispositivo cuenta con certificaciones IP66, IP68 e IP69, lo que garantiza protección frente a polvo, inmersión en agua y chorros a alta presión, algo poco habitual incluso en la gama alta.

Colores disponibles del Xiaomi 17 Ultra

El modelo estándar se pondrá a la venta en cuatro colores:

Negro

Cool Smoke Purple

Starry Green

Blanco

Xiaomi 17 Ultra

Xiaomi 17 Ultra Leica Edition: diseño y control manual

La Xiaomi 17 Ultra Leica Edition mantiene exactamente las mismas especificaciones técnicas que el modelo estándar, pero añade una serie de extras orientados a los amantes de la fotografía. El elemento más llamativo es su anillo mecánico de zoom, que permite ajustar distancia focal, exposición y balance de blancos mediante controles físicos, recreando la experiencia de una cámara tradicional.

El diseño está inspirado en las cámaras Leica M, con un acabado bicolor, un patrón de moleteado en el marco para mejorar el agarre y el icónico logotipo rojo de Leica en la parte trasera.

Esta edición especial incorpora además modos Leica Moment en formato 3:2, un chip dedicado de seguridad y cifrado, y comunicación por doble satélite. Se vende en una caja especial que incluye:

Tapa de lente

Correa (lanyard)

Funda magnética

Paño de limpieza

La Leica Edition estará disponible en Negro y Off-White.

Xiaomi 17 Ultra Leica Edition

Precio y disponibilidad en China

Ambas versiones del Xiaomi 17 Ultra saldrán a la venta en China a partir del 27 de diciembre a través de la tienda oficial de Xiaomi.

Precios del Xiaomi 17 Ultra estándar:

12 GB + 512 GB: 6.999 yuanes (unos 845,53 € )

(unos ) 16 GB + 512 GB: 7.499 yuanes (unos 905,68 € )

(unos ) 16 GB + 1 TB: 8.499 yuanes (unos 1.026,00 €)

Precios del Xiaomi 17 Ultra Leica Edition:

16 GB + 512 GB: 7.999 yuanes (unos 966,06 € )

(unos ) 16 GB + 1 TB: 8.999 yuanes (unos 1.086,83 €)

(Conversión a euros sin impuestos ni posibles ajustes por importación o mercado europeo).

Por ahora, Xiaomi no ha confirmado cuándo llegará este modelo a otros mercados, pero todo apunta a que será uno de los smartphones más ambiciosos de la marca en 2026.