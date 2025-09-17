Xiaomi abre su primera tienda propia en España

💻 ¡MS Office rebajado! ¡Actualiza tu PC con MS Office 2021 de por vida por 31,55€! [ Saber más ]

Xiaomi España ha anunciado la inauguración oficial de su primera tienda de gestión directa en nuestro país, ubicada en el centro comercial La Gavia (Madrid).

Este espacio de 157 metros cuadrados marca un hito para la marca y refuerza su apuesta por Europa con un formato que acerca su ecosistema de productos a los usuarios de forma más cercana, conectada y personalizada.

Un hito para la marca y para el mercado europeo

La apertura en La Gavia no es solo un nuevo punto de venta, sino una declaración de intenciones: es el primer paso de la estrategia New Retail en España, con un enfoque que integra experiencia, servicio y comunidad. Los visitantes podrán descubrir, probar y comprar dispositivos que abarcan desde smartphones hasta AIoT, con acceso unificado a catálogo que, hasta ahora, muchos usuarios consultaban principalmente en mi.com.

Aunque el espacio abrirá antes, la gran inauguración tendrá lugar el 27 de septiembre con una ceremonia de corte de cinta a la que asistirán directivos como Borja Gómez-Carrillo (Country Manager de Xiaomi Iberia) y Lu Zhang (Deputy Country Manager de Xiaomi Iberia), además de Xiaomi Fans, medios, influencers y clientes del centro comercial. Será una jornada pensada para vivir de primera mano la tecnología interconectada de la compañía.

New Retail: experiencia inmersiva de principio a fin

El concepto New Retail de Xiaomi combina lo mejor del comercio online y físico en una experiencia fluida. La tienda está concebida como un entorno inmersivo en el que los usuarios interactúan con el producto, exploran funciones y reciben atención personalizada. Este modelo permite optimizar inventario, personalizar la compra y mejorar la eficiencia operativa, al tiempo que potencia la interacción continua con la comunidad local.

El espacio reunirá una amplia selección de productos del ecosistema de la marca: desde móviles hasta wearables y hogar inteligente.

Madrid, punto de partida estratégico

Elegir Madrid para la primera tienda propia no es casualidad: es un hub de referencia en Europa Occidental y un mercado clave para Xiaomi. Con esta apertura, la marca busca estar más cerca de su base de usuarios, reforzar su posicionamiento en innovación y sentar las bases de futuras expansiones en España y en la región.

La Gavia se integra en una estrategia global con fuerte tracción en el país de origen: Xiaomi opera más de 16.000 tiendas en China, donde ha perfeccionado un modelo de retail ágil, eficiente y enfocado en el usuario. Llevar ese know-how a Europa permite acelerar la adopción de productos, reducir fricciones en la compra y convertir la visita a tienda en una experiencia de marca completa.

La tienda está diseñada como centro de experiencia y comunidad, con actividades periódicas, sesiones de producto y encuentros con fans. El objetivo es fortalecer el vínculo con el público local, atraer desde usuarios fieles hasta nuevos consumidores interesados en tecnología conectada de alta calidad y, en definitiva, hacer que cada visita aporte valor tangible.

Qué significa para el usuario

Con esta apertura, Xiaomi promete una atención más cercana, un acceso más directo al ecosistema y una experiencia de compra unificada. Para el usuario final, esto se traduce en descubrir, comparar y decidir en un entorno que prioriza la sencillez, la personalización y el soporte posventa, con la tranquilidad de estar dentro del canal oficial de la marca.