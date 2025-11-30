Xiaomi desplegará robots humanoides a gran escala en sus fábricas en solo cinco años

📱 ¡Ofertas en móviles! ¡Selección de modelos rebajados y cupones exclusivos!! [ Saber más ]

Xiaomi está preparando un cambio profundo en su modelo industrial gracias a la inteligencia artificial y la robótica avanzada. Según su CEO, Lei Jun, los próximos cinco años marcarán un antes y un después para la productividad, la automatización y la forma en la que se diseñan y operan las fábricas.

La compañía se encuentra inmersa en un ambicioso plan que prevé la llegada masiva de robots humanoides a sus instalaciones de producción, un paso que podría redefinir por completo la industria manufacturera en China y a nivel global.

La inteligencia artificial como motor de la nueva industria

En una reciente entrevista, Lei Jun afirmó que la IA ha dejado de ser un complemento en las empresas para convertirse en el verdadero núcleo que impulsará la transformación industrial. Según el directivo, su papel será determinante en sectores tan diversos como la automoción, la electrónica o la producción de componentes.

El CEO destaca que esta transición no es una tendencia pasajera, sino una fuerza que reconfigurará los modelos de trabajo y los procesos tradicionales tal y como los conocemos. La automatización inteligente será clave para eliminar tareas manuales poco eficientes y aumentar la precisión en entornos donde cada milímetro cuenta.

Un ejemplo práctico: la fábrica de vehículos eléctricos de Xiaomi

Lei Jun puso como ejemplo el caso de su fábrica de vehículos eléctricos, donde la detección de fallos en piezas de gran tamaño mediante inspección manual era lenta y susceptible a errores. Hoy, un sistema de rayos X combinado con modelos de visión por IA realiza el mismo trabajo en apenas dos segundos, multiplicando por diez la velocidad y alcanzando una precisión más de cinco veces superior a la de un operario.

Este caso demuestra cómo la IA, integrada en los procesos fundamentales de producción, puede generar mejoras millonarias en eficiencia, calidad y reducción de costes.

Hacia un mercado industrial de billones

Según Lei, la revolución de la automatización inteligente podría desbloquear un nuevo mercado industrial valorado en billones de yuanes, lo que equivale a unos 140.000 millones de dólares. Sin embargo, advierte que ningún actor del sector puede abordar este cambio en solitario. La clave estará en los acuerdos de colaboración, los proveedores especializados y los ecosistemas de innovación conjunta.

El avance de la IA exigirá que múltiples industrias —robotización, sensores, software, automatización industrial, IA generativa y más— trabajen de forma coordinada para avanzar hacia fábricas totalmente inteligentes.

Xiaomi desplegará robots humanoides en masa en cinco años

Una de las revelaciones más importantes del directivo es que los robots humanoides comenzarán a operar de forma masiva en las fábricas de Xiaomi dentro de un plazo máximo de cinco años. Estos robots asumirán tareas que hoy recaen totalmente en trabajadores humanos, especialmente en líneas de montaje donde se requiere repetición, precisión o fuerza constante.

Lei Jun sostiene que esto representa solo el comienzo de una transformación más ambiciosa: los robots domésticos humanoides. Según él, el mercado del hogar será aún mayor y más exigente, ya que implicará capacidades complejas, interacción natural y altos estándares de seguridad y rendimiento.

China quiere liderar la nueva manufactura inteligente

El CEO de Xiaomi también subrayó la importancia de que China abandone definitivamente el modelo económico basado en mano de obra barata. Afirma que la manufactura del país debe asumir el reto de situarse a la vanguardia de la producción inteligente, especialmente en ciudades estratégicas como la capital.

El país ha empezado a trazar una hoja de ruta donde la IA, la automatización, los robots humanoides y las fábricas inteligentes son elementos esenciales para mantener la competitividad en el largo plazo.

Xiaomi y su trayectoria en robótica

Aunque el despliegue masivo de robots humanoides aún está por llegar, Xiaomi lleva tiempo investigando en este campo. Su robot CyberOne, presentado en 2022, fue la primera muestra pública de que la compañía estaba desarrollando avances significativos en robótica bípeda, sensores y movimiento autónomo.

Este desarrollo se ha reforzado con la expansión silenciosa —pero constante— del área de IA y robótica dentro de Xiaomi, un movimiento alineado con su entrada en el mercado de los coches eléctricos y en soluciones de automatización industrial.