Xiaomi imita a Apple: No habrá Xiaomi 16 y pasa directo al Xiaomi 17 para competir frente al iPhone 17

Xiaomi ha tomado una decisión sorprendente en su estrategia de smartphones: no habrá una serie Xiaomi 16. La compañía ha confirmado que dará el salto directamente a la familia Xiaomi 17, una jugada que busca enfrentar de manera directa a los nuevos iPhone 17 de Apple, lanzados recientemente.

El presidente de Xiaomi, Lu Weibing, explicó que este movimiento responde a la intención de posicionar mejor a la marca frente a la gama premium de Apple. Según sus palabras, la serie Xiaomi 17 representa el mayor hito en los últimos cinco años de trabajo para consolidar a la empresa en el segmento de gama alta.

La nueva línea estará disponible a finales de mes y contará con tres modelos: Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro y Xiaomi 17 Pro Max. En esta ocasión no habrá versión Ultra. Todos ellos integrarán el procesador Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, el chip más avanzado del fabricante hasta la fecha.

Xiaomi 17 Pro Max: el buque insignia más potente

De los tres modelos, el Xiaomi 17 Pro Max será el más ambicioso, al convertirse en el smartphone más potente jamás fabricado por la compañía. Se espera que destaque no solo en rendimiento, sino también en autonomía y funciones innovadoras.

Uno de los apartados más comentados es la batería. Los rumores apuntan a que el Xiaomi 17 integrará una batería de 7.000 mAh, mientras que el Pro Max alcanzará los 7.500 mAh. Además, este último podría incorporar una pantalla secundaria, un detalle que la propia marca ha insinuado en sus redes sociales.

A pesar de todas estas mejoras, la compañía ha sorprendido al adelantar que no habrá incrementos en los precios de salida. Esto supone un atractivo extra para los usuarios, que podrán acceder a un smartphone más avanzado sin pagar más.

Weibing también subrayó que Xiaomi ha invertido grandes recursos en investigación y desarrollo durante los últimos cinco años y que, de cara al futuro, planean duplicar este presupuesto. El objetivo es mantener un ritmo de innovación constante y diferenciarse en un mercado cada vez más competitivo.

Xiaomi 15 Ultra

Un lanzamiento pensado para competir de tú a tú con el iPhone 17

Al saltarse toda una generación, Xiaomi busca enviar un mensaje claro: está preparada para competir directamente con Apple en el terreno premium. Con mejoras en chip, batería, cámaras y nuevas funciones, la compañía quiere posicionar la serie Xiaomi 17 como la alternativa Android más sólida frente al iPhone 17, al menos en el mercado chino.

Todavía no está claro qué modelos llegarán a otros mercados. Tradicionalmente, Xiaomi lanza solo parte de su catálogo fuera de China, por lo que habrá que esperar para saber si tanto el Xiaomi 17 como el 17 Pro Max se pondrán a la venta a nivel global.

La serie Xiaomi 15 ya se había consolidado como una de las más destacadas, especialmente con el 15 Ultra y su cámara sobresaliente. Ahora, con la promesa de más potencia, mejor autonomía y precios estables, el Xiaomi 17 podría convertirse en uno de los lanzamientos más relevantes del año. La gran incógnita será comprobar si realmente consigue medirse cara a cara con el iPhone 17 en el mercado internacional.