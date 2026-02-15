Xiaomi prepara Android 17: Lista completa de móviles y tablets que se actualizarán
Xiaomi ha frenado temporalmente el despliegue de actualizaciones de HyperOS en sus smartphones a nivel global. Esta pausa se extenderá hasta principios de marzo por el parón habitual de actividad durante las vacaciones del Año Nuevo Lunar en China.
Ahora bien, este “descanso” no significa que la compañía deje de mirar hacia adelante. Al contrario: en paralelo, empiezan a acumularse pistas sobre la siguiente generación del sistema. Hay menciones a HyperOS 4 y su salto a la próxima gran versión de Android.
🔐 ¿Cómo elegir una VPN? Claves para proteger tu privacidad en Internet [ Saber más ]
HyperOS 4 se deja ver “por error” en un informe global de bugs
En las últimas semanas, Xiaomi habría deslizado referencias a HyperOS 4 en un canal global relacionado con reportes de errores. Por lo tanto, esto ha avivado el interés por su hoja de ruta y por el momento en el que empezarán a aparecer builds más avanzadas.
Además, algunos informes apuntan a que esta nueva etapa podría apoyarse en una arquitectura más “propia”, pero manteniendo servicios nativos de Android para asegurar compatibilidad y continuidad (por ahora, nada de esto es oficial, así que conviene tratarlo como rumor).
Android 17: cuándo debería llegar la versión estable y cómo afectará a Xiaomi
En lo que respecta a Android 17, diversas fuentes del sector sitúan su lanzamiento estable para Pixel en Q2 2026, con el foco puesto alrededor de junio de 2026 (algunas estimaciones lo amplían a junio–julio).
Si se cumple ese calendario, lo esperable es que Xiaomi adapte HyperOS con la base de Android 17 poco después:
- Betas tempranas: normalmente llegan primero a gamas altas y tablets potentes, poco después del lanzamiento oficial de Android.
-
Despliegue amplio: los modelos de gama media y de entrada suelen recibirlo más tarde, y el proceso puede estirarse hasta finales de 2026 e incluso principios de 2027 dependiendo de pruebas regionales, certificaciones y operadoras.
La cercanía de Android 17 no garantiza actualización para todos los modelos recientes
Un punto que está generando debate es que algunos dispositivos relativamente nuevos podrían quedarse fuera de Android 17 pese a su lanzamiento reciente. En particular, se menciona el Redmi Note 14 5G y el POCO M7 Pro 5G como ejemplos de modelos que, según estas listas basadas en políticas de soporte, no subirían a Android 17.
Como siempre, hasta que Xiaomi lo confirme por regiones y variantes, toca tomárselo con cautela.
Lista completa de Xiaomi, Redmi y POCO que recibirían Android 17
A continuación tienes el listado completo de dispositivos que, según políticas oficiales de actualización/soporte y recopilaciones recientes, serían candidatos a recibir Android 17 (vía HyperOS). Esto es según Gizmochina.
Xiaomi (serie principal y plegables)
- Xiaomi 17 Ultra
- Xiaomi 17 Ultra Leica Edition
- Xiaomi 17
- Xiaomi 17 Pro
- Xiaomi 17 Pro Max
- Xiaomi 15 Ultra
- Xiaomi 15
- Xiaomi 15 Pro
- Xiaomi 15T
- Xiaomi 15T Pro
- Xiaomi 15S Pro
- Xiaomi 14 Ultra
- Xiaomi 14
- Xiaomi 14 Pro
- Xiaomi 14T
- Xiaomi 14T Pro
- Xiaomi 14 CIVI
- Xiaomi Civi 4 Pro
- Xiaomi CIVI 5 Pro
- Xiaomi 13 Ultra
- Xiaomi 13
- Xiaomi 13 Pro
- Xiaomi 13T
- Xiaomi 13T Pro
- Xiaomi MIX FLIP
- Xiaomi MIX FLIP 2
- Xiaomi MIX FOLD 4
- Xiaomi Mix Fold 3
Tablets Xiaomi y Redmi
- Xiaomi Pad 8
- Xiaomi Pad 8 Pro
- Xiaomi Pad 7 Ultra
- Xiaomi Pad 7S Pro 12.5
- Xiaomi Pad 7
- Xiaomi Pad 7 Pro
- Xiaomi Pad 6S Pro 12.4
- Redmi K Pad
- Xiaomi Pad Mini
- POCO Pad X1
- POCO Pad M1
- Redmi Pad 2 Pro
- Redmi Pad 2 Pro 5G
- Redmi Pad 2
- Redmi Pad 2 4G
POCO y Redmi (gama media y de entrada)
- POCO F8 Pro
- Redmi K90
- POCO F8 Ultra
- Redmi K90 Pro Max
- POCO F7
- Redmi Turbo 4 Pro
- POCO F7 Pro
- Redmi K80
- POCO F7 Ultra
- Redmi K80 Pro
- Redmi K80 Ultra
- Redmi K70 Ultra
- Redmi K60 Ultra
- POCO F6 Pro
- Redmi K70
- POCO F6
- Redmi Turbo 3
- POCO X7 Pro
- Redmi Turbo 4
- POCO X7
- Redmi Note 14 Pro
- POCO X6 Pro
- Redmi K70e
- Redmi Turbo 5
- Redmi Turbo 5 Max
- Redmi Note 15 5G
- POCO M8 5G
- Redmi Note 15 Pro+
- POCO M8 Pro 5G
- Redmi Note 15
- Redmi Note 15 Pro
- Redmi Note 15 Pro 4G
- Redmi Note 14 Pro 4G
- Redmi Note 14 Pro+
- Redmi Note 14 4G
- Redmi Note 14S
- POCO C85 5G
- Redmi 15C 5G
- POCO C85 4G
- Redmi 15C 4G
- POCO M7 5G
- Redmi 14R 5G
- POCO M7 Plus
- Redmi 15
- POCO M7 4G
- Redmi 15 4G
- POCO C71
- Redmi A5 4G
Qué podemos esperar a partir de ahora
Con la pausa de actualizaciones de HyperOS hasta marzo, es probable que el calendario vuelva a acelerarse en cuanto Xiaomi retome el ritmo normal.
A partir de ahí, el siguiente gran “hito” será ver señales más claras de HyperOS 4 y, sobre todo, los primeros movimientos serios en torno a Android 17 (betas, pruebas internas y despliegues por regiones). Hasta entonces, lo más sensato es considerar esta lista como una guía basada en políticas y precedentes, no como una confirmación definitiva.