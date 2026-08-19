Xiaomi cierra el segundo trimestre con el coche eléctrico creciendo mientras los móviles pierden volumen

Xiaomi ha publicado sus resultados correspondientes al segundo trimestre de 2026 y las cifras dejan una fotografía especialmente interesante de la transformación que está atravesando la compañía.

El fabricante ya no depende únicamente de smartphones y dispositivos conectados: el negocio del automóvil eléctrico, la inteligencia artificial y las nuevas iniciativas representa una parte cada vez mayor de sus ingresos.

Entre abril y junio, Xiaomi obtuvo unos ingresos de 108.900 millones de yuanes (unos 13.856 millones de euros) y un beneficio neto ajustado de 6.200 millones de yuanes (unos 789 millones de euros). Sin embargo, detrás de estas cifras hay tendencias muy diferentes dependiendo del negocio que observemos.

El trimestre deja dos historias prácticamente opuestas. Por un lado, las entregas de smartphones cayeron con fuerza y el margen de este negocio se vio presionado por el encarecimiento de componentes. Por otro, Xiaomi sigue ganando terreno en coches eléctricos y está acelerando sus inversiones en inteligencia artificial, robótica y software.

Los ingresos superan los 108.000 millones de yuanes, pero el beneficio se resiente

Xiaomi cerró el segundo trimestre de 2026 con 108.900 millones de yuanes de facturación (unos 13.856 millones de euros). La cifra mejora frente a los 99.100 millones de yuanes registrados durante el primer trimestre, aunque queda por debajo de los 116.000 millones alcanzados un año antes.

La evolución del beneficio resulta todavía más significativa. El beneficio neto ajustado se situó en 6.200 millones de yuanes (unos 789 millones de euros), prácticamente estable respecto a los 6.100 millones del trimestre anterior, pero muy lejos de los 10.800 millones conseguidos durante el segundo trimestre de 2025.

Esto significa que el margen de beneficio neto ajustado ha pasado del 9,3% hace un año al 5,7% actual. La reducción deja claro que Xiaomi continúa generando beneficios, pero está soportando unos costes considerablemente mayores mientras expande negocios muy intensivos en inversión, especialmente el automóvil y la inteligencia artificial.

También se aprecia esa presión en el margen bruto del conjunto del grupo, que bajó del 22,5% al 19,8% interanual. Xiaomi atribuye parte del deterioro al aumento del precio de componentes esenciales para smartphones y vehículos eléctricos, además de los mayores costes asociados a sus actividades de inteligencia artificial.

Los smartphones venden menos unidades, pero Xiaomi consigue cobrar más por cada móvil

La división de smartphones sigue siendo el negocio individual más grande de Xiaomi, aunque atraviesa un trimestre complicado en términos de volumen. Los ingresos procedentes de teléfonos fueron de 42.100 millones de yuanes (unos 5.357 millones de euros), frente a los 45.500 millones obtenidos en el mismo periodo de 2025.

El dato que más llama la atención es el de unidades enviadas. Xiaomi distribuyó 31,2 millones de smartphones en todo el mundo, un descenso del 26,3% frente al mismo trimestre del año anterior. El mercado mundial también cayó, pero bastante menos, un 5,9%, de acuerdo con los datos de Omdia utilizados por la propia Xiaomi.

A pesar de ello, Xiaomi conserva la tercera posición mundial con una cuota del 11,5% y encadena ya 24 trimestres consecutivos dentro del top 3. Samsung lideró el periodo con 60,5 millones de dispositivos y una cuota del 22,3%, seguida de Apple con 55,1 millones y un 20,3%.

Más interesante todavía es la estrategia que Xiaomi parece estar siguiendo para compensar la caída de volumen. El precio medio de venta de sus smartphones alcanzó un máximo histórico de 1.351 yuanes (unos 172 euros), un 25,9% más que hace un año, señal de que el fabricante está consiguiendo desplazar parte de sus ventas hacia modelos más caros.

La apuesta por los móviles premium empieza a dar resultados

La mejora del precio medio no parece casual. En China continental, el 32,1% de los smartphones vendidos por Xiaomi ya pertenece al segmento premium, frente al 27,6% de un año antes. La compañía considera premium los teléfonos con un precio minorista igual o superior a 3.000 yuanes (unos 382 euros).

Además, Xiaomi ha incrementado su cuota en el segmento comprendido entre 3.000 y 4.000 yuanes, pasando del 12,9% al 16,2% del mercado chino. Se trata de una subida de 3,3 puntos porcentuales que ayuda a entender por qué el precio medio de sus móviles continúa aumentando incluso mientras vende menos unidades.

Esta transición hacia terminales de mayor precio es importante para una compañía que durante años construyó su popularidad alrededor de la relación calidad-precio. Xiaomi intenta ahora mantener esa imagen mientras compite de manera cada vez más directa con Samsung, Apple y otros fabricantes en la gama alta.

La contrapartida está en la rentabilidad. El margen bruto del negocio de smartphones se situó en solo el 8,5%, afectado, según Xiaomi, por un incremento sustancial del precio de componentes clave. La compañía está cobrando más por sus teléfonos, pero también le está costando más fabricarlos.

Xiaomi sigue siendo una potencia mundial en móviles, tablets y wearables

Aunque las ventas de smartphones hayan retrocedido, la distribución geográfica de Xiaomi continúa siendo una de sus grandes fortalezas. La compañía se encuentra entre los tres primeros fabricantes en 53 mercados y entre los cinco primeros en 67 mercados, según datos de Omdia correspondientes al segundo trimestre.

En Europa, Xiaomi ocupa la tercera posición con una cuota del 16,5%, mientras que en Latinoamérica es segunda con un 16,2%. También ocupa el segundo lugar en el sudeste asiático, con un 19,3%, y en Oriente Medio, con un 13,5%.

La posición del fabricante tampoco se limita a los smartphones. Xiaomi fue el cuarto fabricante mundial de tablets durante el trimestre, con 2,8 millones de unidades y una cuota del 8%. El mercado mundial de tablets cayó un 10,2% interanual, mientras que los envíos de Xiaomi descendieron un 6,8%.

En Teknófilo hemos visto recientemente cómo la compañía sigue reforzando esta categoría con dispositivos como las Xiaomi Pad 8 y Pad 8 Pro. Además, Xiaomi ocupa la segunda posición mundial tanto en pulseras y relojes como en auriculares TWS, una muestra del enorme alcance que ha conseguido construir alrededor de su ecosistema.

El ecosistema AIoT ya supera los 1.160 millones de dispositivos conectados

El ecosistema conectado de Xiaomi continúa creciendo incluso en un momento más débil para las ventas de móviles. Los ingresos de IoT y productos de estilo de vida alcanzaron 31.300 millones de yuanes (unos 3.983 millones de euros) durante el trimestre.

La compañía asegura que su plataforma AIoT ya cuenta con 1.160,8 millones de dispositivos conectados, frente a 989,1 millones un año antes. En esta cifra no se incluyen smartphones ni tablets, lo que da una idea de las dimensiones que ha alcanzado el catálogo de productos conectados de Xiaomi.

También aumenta el número de usuarios especialmente vinculados al ecosistema. 24,6 millones de personas tienen al menos cinco dispositivos conectados a la plataforma de Xiaomi, frente a los 20,5 millones registrados en el segundo trimestre de 2025.

La base global de usuarios activos mensuales de smartphones y tablets alcanzó los 766,5 millones, mientras que Xiaomi Home llegó a 124,1 millones de usuarios mensuales y el asistente de IA de la compañía subió hasta 174,9 millones. Para Xiaomi, el valor de vender un teléfono está cada vez más ligado a todo lo que ese usuario termina conectando alrededor de él.

El coche eléctrico se convierte en uno de los motores de crecimiento de Xiaomi

La gran historia del trimestre está probablemente en el automóvil. La división que agrupa vehículos eléctricos inteligentes, inteligencia artificial y otras nuevas iniciativas facturó 24.900 millones de yuanes (unos 3.169 millones de euros), un 17,1% más que un año antes.

Dentro de esa cifra, las ventas de vehículos eléctricos aportaron por sí solas 23.900 millones de yuanes (unos 3.041 millones de euros), con un crecimiento interanual del 15,9%. Xiaomi entregó 104.199 coches durante el trimestre, un 28,2% más que los 81.302 entregados un año atrás.

La cifra supone además una recuperación importante respecto a los 80.856 vehículos entregados durante el primer trimestre de 2026, aunque todavía queda por debajo del récord trimestral de 145.115 unidades alcanzado a finales de 2025.

El Xiaomi SU7 continúa siendo uno de los grandes responsables de este éxito. Según los datos presentados por la compañía, el SU7 fue durante la primera mitad de 2026 la berlina eléctrica de más de 200.000 yuanes (unos 25.448 euros) más vendida en China, y la familia había superado las 500.000 entregas apenas 28,5 meses después de su lanzamiento.

La nueva ofensiva de Xiaomi pasa por SUV de autonomía extendida

Xiaomi también está preparando una ampliación considerable de su catálogo de automóviles. Durante el periodo presentó la arquitectura técnica Xiaomi Kunlun, diseñada para vehículos de autonomía extendida y configuraciones de gran tamaño.

La plataforma combina suelo completamente plano, arquitectura rectangular y raíles especialmente largos para los asientos con un sistema de propulsión de autonomía extendida. Incluye una gran batería, tracción total con dos motores y un motor térmico 1.5T que actúa como extensor de autonomía.

La primera familia basada en esta estrategia recibe el nombre de Xiaomi SkyNomad. El SkyNomad N90 Max es un SUV de siete plazas con 464 km de autonomía eléctrica CLTC y hasta 1.705 km combinados. Su precio de preventa es de 299.900 yuanes, aproximadamente 38.159 euros.

Por debajo se sitúa el SkyNomad N70 Max, un SUV de cinco plazas con tracción total que promete 505 km eléctricos y una autonomía combinada de 1.461 km. Su precio inicial es de 259.900 yuanes, unos 33.064 euros, mostrando hasta qué punto Xiaomi quiere expandirse más allá de los eléctricos puros.

La inteligencia artificial ya empieza a generar ingresos

Xiaomi tampoco quiere quedarse al margen de la actual carrera por la inteligencia artificial. La compañía señala que parte de los 1.000 millones de yuanes (unos 127 millones de euros) generados por otros negocios dentro de su nueva división procede ya de actividades relacionadas con su familia de modelos de lenguaje Xiaomi MiMo.

MiMo-V2.5 ha conseguido además una gran visibilidad entre desarrolladores. Xiaomi asegura que durante la semana iniciada el 20 de julio de 2026 el modelo registró 10,5 billones de tokens de uso y se situó como el número uno mundial entre los modelos analizados por la fuente empleada en su presentación.

La IA también se está trasladando al hogar. Xiaomi Miloco 2.0 evoluciona hacia un agente proactivo capaz de coordinar cámaras, altavoces y otros dispositivos, mantener una memoria del hogar, ejecutar tareas durante largos periodos y adaptar su comportamiento a las preferencias personales.

Por otro lado, Xiaomi continúa trabajando en IA aplicada a la robótica. Sus modelos Xiaomi-Robotics-U0 y Xiaomi-Robotics-1 se están probando incluso dentro de las fábricas de vehículos de la compañía, donde algunos procesos experimentales alcanzan tasas de éxito del 98% en tareas industriales específicas.

HyperOS 4 quiere convertir la IA en una parte central del ecosistema

El software es otra pieza esencial dentro de esta estrategia. Xiaomi ha mostrado la versión beta de HyperOS 4, que introduce mejoras destinadas a reducir los saltos de fotogramas, optimizar el uso de memoria y ofrecer una experiencia más consistente entre diferentes tipos de dispositivos.

Según las mediciones internas de Xiaomi, los fotogramas perdidos después de un uso prolongado se reducen un 28,9%, mientras que la autonomía medida en sus pruebas aumenta 0,26 horas. La compañía también introduce un entorno de ejecución específico para aplicaciones HyperOS y mecanismos de precarga de memoria.

Una de las novedades importantes será Xiaomi Hyper XiaoAi 2.0, que estará potenciado por el modelo de lenguaje MiMo y pretende ofrecer interacciones más precisas y acceso en tiempo real al estado de diferentes dispositivos del ecosistema.

Este movimiento encaja con las señales que ya hemos visto sobre la próxima generación del sistema operativo. En Teknófilo hemos hablado anteriormente de los planes de Xiaomi para HyperOS 4 y Android 17, y los resultados dejan claro que la compañía quiere hacer de la inteligencia artificial uno de los pilares de esta versión.

Xiaomi dispara la inversión en I+D mientras amplía su presencia internacional

Toda esta expansión está acompañada de un importante esfuerzo de investigación. Xiaomi destinó 9.200 millones de yuanes (unos 1.171 millones de euros) a I+D durante el segundo trimestre, un incremento interanual del 18,9%.

La compañía espera invertir más de 40.000 millones de yuanes en investigación y desarrollo durante todo 2026. Además, el 47,2% de la plantilla trabaja ya en actividades relacionadas con I+D, y Xiaomi asegura contar con más de 47.000 patentes concedidas en todo el mundo.

El crecimiento también se está trasladando a las tiendas físicas. Fuera de China, Xiaomi pasó de tener más de 190 nuevas tiendas en el segundo trimestre de 2025 a más de 640 establecimientos un año después. En China continental, las grandes Xiaomi Store de más de 500 metros cuadrados aumentaron de más de 140 a más de 270.

La marca también señala que ocupa ahora el puesto 232 de Fortune Global 500, 65 posiciones por encima de su clasificación anterior, y figura en segunda posición entre las marcas chinas globales del ranking Kantar BrandZ de 2026.

El gran reto de Xiaomi: crecer en coches e IA sin deteriorar la rentabilidad

Los resultados del segundo trimestre muestran una Xiaomi bastante distinta de la que conocíamos hace apenas unos años. Los smartphones siguen siendo fundamentales, pero la compañía está construyendo nuevas fuentes de ingresos con automóviles, inteligencia artificial, IoT y servicios.

La buena noticia es que la apuesta por el coche eléctrico está funcionando: las entregas aumentan, los ingresos crecen y la compañía ha conseguido construir en muy poco tiempo una marca automovilística reconocible. Además, el SU7 y el YU7 están aportando una imagen de producto premium que puede tener efectos positivos sobre el resto del ecosistema.

El lado menos favorable está en los márgenes. El beneficio ajustado ha caído con fuerza respecto al año anterior y el margen bruto del grupo ha bajado del 22,5% al 19,8%, mientras Xiaomi continúa aumentando el gasto en investigación y soportando costes elevados en componentes para móviles y automóviles.

Por ahora, Xiaomi dispone de músculo suficiente para seguir invirtiendo. La compañía también ha recomprado aproximadamente 377,5 millones de acciones por unos 11.700 millones de dólares de Hong Kong (unos 1.281 millones de euros) durante 2026, hasta el 13 de agosto. La verdadera prueba llegará en los próximos trimestres: demostrar que puede transformar este impresionante crecimiento en coches e IA en beneficios sostenibles sin debilitar su enorme negocio de electrónica de consumo.