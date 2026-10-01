vivo X Fold6 llega a Europa con cámara ZEISS de 200 MP y 100 € de descuento con TKXFOLD6

El vivo X Fold6 llega a Europa el 1 de octubre de 2026 con una apuesta clara por la fotografía: una cámara principal ZEISS de 200 MP, un teleobjetivo periscópico y compatibilidad con un extensor que lleva la distancia focal óptica equivalente hasta los 200 mm. A ello suma una batería de 6.900 mAh y una pantalla interior de 8,02 pulgadas para quienes quieren combinar cámara y productividad en un plegable.

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Puedes utilizarlo hasta el 31 de octubre de 2026, pero ten en cuenta que no es acumulable con otras promociones.

Una cámara de 200 MP y un teleobjetivo ZEISS APO

El sistema de cámaras es uno de los grandes argumentos del vivo X Fold6. Su cámara principal ZEISS de 200 MP utiliza el sensor Samsung HPB, que vivo describe como un sensor de gran tamaño, y busca llevar al formato plegable una propuesta fotográfica propia de un móvil insignia.

La cámara principal incorpora estabilización con nivel CIPA 4.5, una prestación con la que la compañía pretende mejorar la estabilidad y la precisión de las capturas en diferentes situaciones. Sobre el papel, es un componente relevante para una cámara que aspira a rendir más allá de las escenas sencillas con buena iluminación.

Junto a ella encontramos la primera cámara teleobjetivo con certificación ZEISS APO de vivo en un plegable. Está basada en el sensor Sony LYTIA 602 y utiliza un diseño periscópico con aumento 3x y una distancia focal equivalente de 70 mm, por lo que el teléfono también dedica atención a los encuadres más cerrados.

El teleobjetivo permite realizar fotografía macro y el sistema ofrece hasta 100x ZEISS HyperZoom. Conviene distinguir las cifras: el diseño periscópico se presenta como 3x, mientras que 100x corresponde al alcance del modo HyperZoom y no debe interpretarse como un zoom óptico de 100 aumentos.

El extensor ZEISS lleva la fotografía hasta los 200 mm

Para quienes quieran ampliar las posibilidades de la cámara, el X Fold6 estrena una compatibilidad importante dentro del catálogo de la marca. Es el primer plegable de vivo que admite el extensor teleobjetivo vivo ZEISS Gen 2, un accesorio que añade otra forma de fotografiar sujetos a distancia.

Con el extensor instalado y el interruptor correspondiente activado en la aplicación de cámara, el conjunto permite alcanzar una distancia focal óptica equivalente de 200 mm. Esa cifra describe el alcance del teléfono combinado con el accesorio, por lo que no corresponde al teleobjetivo del móvil utilizado por sí solo.

El accesorio puede emplearse en los modos Foto, Retrato, Paisaje, Instantánea Video, Escenario, Time-Lapse y Pro. La compatibilidad abarca así diferentes maneras de capturar fotografías y vídeos, en lugar de limitar el extensor a una única función de la aplicación.

El sistema fotográfico también incluye Night Flash Portrait y un nuevo modo Escenario. Con estas funciones, vivo pone el foco tanto en los retratos nocturnos como en las actuaciones y otras situaciones en las que interesa acercarse a la acción.

En vídeo, el dispositivo permite grabar en Dolby Vision con resolución 4K a 60 fps. Es otra de las prestaciones con las que la marca pretende cubrir escenas en movimiento y ampliar el atractivo del plegable para quienes utilizan el móvil como su cámara habitual.

Dos pantallas, 6.900 mAh y un cuerpo de 4,4 mm desplegado

El formato plegable permite elegir entre una pantalla exterior de 6,51 pulgadas y una interior de 8,02 pulgadas. La primera facilita el uso sin abrir el teléfono, mientras que la segunda ofrece una superficie mayor para consultar contenidos y aprovechar las herramientas de multitarea.

Ambas pantallas cuentan con calibración de color ZEISS Master y un brillo máximo local de hasta 5.000 nits. La palabra «local» es relevante: la cifra anunciada describe un pico en determinadas zonas de la pantalla, y no un brillo de 5.000 nits sostenido sobre toda su superficie.

En el interior hay una batería BlueVolt de 6.900 mAh, una de las características más llamativas de la ficha anunciada. La capacidad busca acompañar el uso de la gran pantalla, aunque la nota no aporta una cifra concreta de horas de autonomía ni resultados de una prueba de uso.

Todo ello se integra en un cuerpo de 4,4 mm de grosor cuando está desplegado y un peso desde 228 gramos. Son cifras que ayudan a situar su propuesta de diseño, teniendo en cuenta que el grosor indicado corresponde al teléfono abierto y que el peso se expresa como valor de partida.

El vivo X Fold6 se ofrece en los acabados Prism Black y Horizon Blue. La marca combina así el formato de gran pantalla con una construcción delgada y ligera, sin dejar en segundo plano la capacidad de batería que anuncia para este modelo.

Resistencia al agua IPX8 e IPX9 y protección frente al polvo IP5X

vivo también ha dedicado parte de la ficha del X Fold6 a la protección del dispositivo. El teléfono cuenta con certificaciones IPX8 e IPX9 de resistencia al agua, dos calificaciones que la marca incorpora a su nuevo plegable.

La protección frente al polvo se expresa por separado mediante la certificación IP5X. De esta forma, la información facilitada distingue las prestaciones relacionadas con el agua de las relacionadas con la entrada de polvo.

Estas certificaciones se han obtenido conforme a la norma IEC 60529 y bajo condiciones controladas de laboratorio. Ese contexto forma parte de las especificaciones anunciadas y es importante para interpretar correctamente el alcance de la resistencia del dispositivo.

La propia compañía señala que la resistencia a salpicaduras, agua y polvo no es permanente y puede reducirse con el uso diario. Por tanto, las certificaciones describen la protección evaluada en las pruebas, sin garantizar que se mantenga idéntica durante toda la vida del teléfono.

OriginOS 7 Fold permite trabajar con hasta cuatro aplicaciones

La pantalla interior necesita software capaz de aprovecharla, y aquí entra OriginOS 7 Fold. La nueva versión está diseñada para adaptar la experiencia de productividad y multitarea al formato del X Fold6, con herramientas específicas para trabajar sobre una superficie mayor.

Entre sus funciones destacan Origin Workbench y Multi-Split Screen, que permiten ejecutar hasta cuatro aplicaciones simultáneamente. La idea es facilitar tareas como consultar información mientras editas documentos o mantener diferentes aplicaciones disponibles durante una misma actividad.

También puedes combinar la visualización de contenidos con otras tareas, uno de los usos que vivo destaca para su nueva interfaz. Si quieres ver cómo se aprovecha este tipo de formato en otro dispositivo, en Teknofilo hemos publicado nuestro análisis del Samsung Galaxy Z Fold8, que sirve como contexto sobre la experiencia con un móvil de gran pantalla plegable.

El rendimiento corre a cargo del MediaTek Dimensity 9500 Super Edition, desarrollado conjuntamente por vivo y MediaTek para el X Fold6. Este procesador acompaña una propuesta que reúne fotografía, entretenimiento y trabajo con varias aplicaciones en el mismo dispositivo.

Precio del vivo X Fold6 y 100 € de descuento con TKXFOLD6

El vivo X Fold6, presentado inicialmente en China unos meses antes, llega a Europa el 1 de octubre de 2026. Hay dos opciones de compra: el teléfono individual y el vivo X Fold6 Bundle, que incluye un kit fotográfico para ampliar sus posibilidades de captura.

El precio recomendado del vivo X Fold6 es de 2.199 €, mientras que el Bundle tiene un precio recomendado de 2.399 €. vivo ha lanzado una promoción del 10 %, con precios de 1.979 € para el móvil y de 2.159 € para el paquete con el kit fotográfico.

Si quieres utilizar el descuento de Teknofilo, el 💡código TKXFOLD6 ofrece 100 € de descuento en la compra del vivo X Fold6, tanto en la versión individual como en el Bundle. Es válido hasta el 31 de octubre de 2026 y no es acumulable con otras promociones, por lo que no se debe sumar a la rebaja del 10 % anunciada en el lanzamiento.

La campaña también contempla unos vivo Headphone Studio de regalo, valorados en 169 €. La disponibilidad de este obsequio está limitada a las primeras 200 unidades; no se trata de un regalo garantizado para todas las compras realizadas durante el periodo de lanzamiento.

A la hora de elegir, la diferencia principal entre las dos opciones anunciadas es la inclusión del kit fotográfico en el Bundle. Tanto si buscas únicamente el plegable como si prefieres el paquete con accesorios, recuerda revisar la promoción aplicable y utilizar TKXFOLD6 dentro de su plazo de validez.