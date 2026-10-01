Amazon renueva los Kindle, Paperwhite y Colorsoft: diseño, aluminio y precios en España

Amazon acaba de renovar sus lectores de libros electrónicos con una idea que se nota desde el primer vistazo: los nuevos Kindle, Kindle Paperwhite y Kindle Colorsoft son más finos y ligeros, estrenan una superficie frontal enrasada y llevan el color de la carcasa de la parte delantera a la trasera. También hay acabados de aluminio y nuevas formas de pasar página sin tocar la pantalla.

La familia Kindle 2026 mantiene sus tres propuestas principales: un modelo compacto para llevar a todas partes, un Paperwhite centrado en la nitidez del texto y un Colorsoft para disfrutar de portadas, cómics e ilustraciones a color. Las distintas versiones cubren precios desde 154,99 € hasta 329,99 €, con diferencias en almacenamiento, materiales y funciones adicionales.

Junto a los lectores llegan un mando Bluetooth, una funda con botones físicos y una base de carga para las ediciones Signature. Son accesorios pensados para situaciones muy cotidianas, como leer con el Kindle apoyado en un soporte o seguir pasando páginas mientras estás cómodamente bajo las sábanas. Todos los nuevos dispositivos ya se pueden reservar.

Un frontal enrasado y colores que envuelven todo el Kindle

El cambio de diseño empieza en el interior de la pantalla. Amazon ha reorganizado sus capas mediante una construcción con apilamiento inverso, que presenta como la primera de este tipo en la categoría de lectores de libros electrónicos. Esta solución forma parte de un rediseño desde cero y permite reducir el grosor del conjunto.

En la práctica, toda la nueva familia ofrece una superficie frontal uniforme, sin un borde elevado alrededor de la pantalla. La zona de lectura queda a ras del frontal, algo que también recibe el Kindle más compacto. El resultado busca mejorar tanto la continuidad visual como la facilidad para transportar y sujetar el dispositivo.

La otra novedad visible es el tratamiento del color: el acabado elegido se extiende de forma uniforme de delante a atrás, de modo que también se aprecia al dejar el lector sobre una mesa. La paleta incluye morado ube, azul alpino, verde agua, grafito y el nuevo granate, aunque las opciones concretas dependen del modelo.

Amazon acompaña esta renovación con cifras que reflejan el interés por la lectura sin distracciones. Tras casi dos décadas de Kindle, la compañía afirma que ha encadenado tres años de crecimiento global de dos dígitos y que sus usuarios leyeron más de 720.000 millones de páginas en 2025. Es el contexto en el que llega esta nueva generación.

Kindle de 6 pulgadas: más rápido y con una nueva versión de aluminio

El Kindle más pequeño conserva una pantalla de 6 pulgadas y refuerza su propuesta como lector de bolsillo. La versión de entrada ofrece 16 GB de almacenamiento y hasta seis semanas de autonomía, mientras que la apertura de los libros es un 30% más rápida que en el modelo anterior, según Amazon.

La pantalla frontal más estilizada ha exigido revisar cómo se ensamblan y se unen el panel, la iluminación frontal y las capas táctiles. Ese trabajo se combina con un cuerpo más ligero y el nuevo acabado de color uniforme, dos cambios que afectan directamente al aspecto y al manejo del lector durante las sesiones de lectura.

También hay novedades en los materiales. La carcasa de esta versión está fabricada con materiales reciclados y la batería emplea cobalto 100% reciclado. El Kindle de 16 GB se puede reservar desde 154,99 € y está disponible en morado ube y grafito, las dos opciones de esta configuración.

La alternativa más llamativa es el primer Kindle de 6 pulgadas con carcasa trasera de aluminio. Mantiene el formato compacto y la pantalla enrasada, pero incorpora un acabado mate con el que Amazon busca acercar el tacto del lector al de otros dispositivos que utilizan los lectores más jóvenes. Su carcasa contiene un 80% de aluminio reciclado.

Esta versión aumenta la capacidad a 32 GB y se ofrece en aluminio azul alpino y aluminio verde agua. El Kindle con trasera de aluminio cuesta 194,99 €, lo que supone 40 € más que la configuración de entrada, a cambio del nuevo material y el doble de almacenamiento.

Kindle Paperwhite: más contraste y hasta 12 semanas de batería

El Kindle Paperwhite también reduce su grosor y su peso respecto a la generación anterior, manteniendo la resistencia al agua. Amazon destaca su luz cálida autorregulable para adaptar la lectura a diferentes momentos del día, junto con una autonomía de hasta 12 semanas con una sola carga, una de las características más atractivas de esta familia.

La compañía describe el panel como el más grande utilizado hasta ahora en un Kindle Paperwhite y asegura que ofrece la relación de contraste más alta de esta gama. La mejora está orientada a conseguir negros más profundos, letras mejor definidas e imágenes más claras, tanto al leer con luz solar como durante una sesión nocturna.

La configuración convencional incorpora 16 GB de almacenamiento y llega en color grafito. El nuevo Kindle Paperwhite se puede reservar desde 209,99 €, situándose por encima de las dos versiones del Kindle compacto dentro de la nueva oferta de lectores en blanco y negro.

El Kindle Paperwhite Signature Edition incorpora trasera de aluminio, 32 GB, luz frontal autorregulable, carga mediante base de contacto y doble toque para pasar página. Conserva un diseño más fino que el de su predecesor y se ofrece en grafito y verde agua por 259,99 €, con un sobreprecio de 50 € frente al Paperwhite de 16 GB.

Kindle Colorsoft: una pantalla rediseñada para leer a color

El nuevo Colorsoft está dirigido a quienes quieren disfrutar de portadas, guías de viaje, cómics y novelas gráficas a color. Amazon busca un aspecto similar al del papel, cómodo para sesiones largas de lectura y con menos reflejos que una tablet. Si quieres conocer el punto de partida de esta renovación, puedes consultar nuestro análisis de la anterior generación del Kindle Colorsoft Signature Edition.

Para conseguir ese resultado, la pantalla utiliza una guía de luz con LED de nitruro, que mejoran la reproducción del color y aumentan el brillo. El objetivo es que las imágenes conserven sus detalles y resulten más visibles, manteniendo la apariencia de una página impresa y evitando una saturación excesiva de los colores.

Otra pieza del conjunto es una placa posterior de óxido con formas de onda personalizadas. Según Amazon, esta combinación permite un funcionamiento rápido y mejora el contraste tanto en los contenidos a color como en los que se muestran en blanco y negro. La renovación afecta, por tanto, a las dos formas de lectura del dispositivo.

El panel completamente rediseñado también incorpora microdeflectores en la guía de luz, que reducen la luz dispersa y mejoran la uniformidad, además de un recubrimiento óptico ultrafino para aumentar la nitidez. Amazon señala asimismo el uso de tecnología de impresión inversa, integrada en el rediseño de la gama para lograr el nuevo acabado de color uniforme.

El Kindle Colorsoft de entrada incluye 16 GB de almacenamiento, está disponible en grafito y parte de 299,99 €. Es la opción de acceso a la nueva familia con pantalla a color, con una diferencia de 90 € respecto al Paperwhite convencional de la misma capacidad.

Por su parte, el Kindle Colorsoft Signature Edition añade carcasa de aluminio, 32 GB, luz frontal autorregulable, doble toque para pasar página y carga mediante base de contacto. Se ofrece en grafito y granate por 329,99 €: el salto desde el Colorsoft de 16 GB cuesta 30 € y reúne todas esas funciones adicionales.

Kindle Click y las nuevas fundas recuperan el control físico de las páginas

El accesorio que más puede cambiar la forma de leer es Kindle Click, un mando Bluetooth compacto para pasar páginas que cuesta 34,99 €. Permite mantener el Kindle apoyado mientras lees en la cama, en una cinta de correr o sobre la bandeja de un avión, sin tener que alcanzar la pantalla cada vez.

La compatibilidad del mando se extiende a todos los nuevos Kindle y a los modelos Kindle de 2024 en adelante, por lo que también puede interesar a quienes ya tienen un lector reciente. Este tipo de control remoto es una tendencia que ya hemos probado en nuestro análisis del BOOX Go 6 de segunda generación y el pasador de páginas BOOX Tappy.

La funda con pasapáginas cuesta 79,99 € e integra botones físicos en una cubierta magnética que mantiene el formato fino del lector. Está disponible para los nuevos Paperwhite Signature Edition y Colorsoft Signature Edition y permite la carga mediante base de contacto, combinando protección y control de la lectura en un mismo accesorio.

La base de carga, por 54,99 €, funciona como soporte para mantener el Paperwhite Signature Edition y el Colorsoft Signature Edition en posición vertical y cargados. Esa posición permite dejar el dispositivo a la vista y facilita usarlo apoyado, una posibilidad que encaja especialmente bien con el nuevo mando para pasar páginas.

Por último, las fundas Kindle parten de 54,99 € y se ofrecen en tejido de punto, cuero de origen vegetal y cuero prémium granulado. Envuelven por completo el lector y utilizan colores a juego con la gama para mantener un acabado uniforme; además, los dispositivos con trasera de aluminio cuentan con fundas finas de cierre magnético.

Precios en España, reservas y versiones Kindle para niños

Todos los nuevos dispositivos están disponibles para reserva desde el 1 de octubre. La renovación incluye las versiones convencionales y las opciones con aluminio o acabado Signature, de modo que se puede elegir entre seis configuraciones principales. Estos son los precios y colores anunciados en España para los nuevos Kindle, Paperwhite y Colorsoft.

Las diferencias de precio entre versiones resultan bastante claras: añadir la trasera de aluminio y duplicar el almacenamiento del Kindle compacto supone 40 €, mientras que pasar al Paperwhite Signature cuesta 50 € adicionales. En el Colorsoft, la diferencia se reduce a 30 €, con el mismo salto de 16 a 32 GB y las funciones propias de Signature.

Amazon también ofrece versiones infantiles de los nuevos Kindle, Kindle Paperwhite y Kindle Colorsoft. Estos paquetes incluyen fundas diseñadas por artistas y pensadas para los más pequeños, además de 12 meses de Amazon Kids+, que dan acceso a miles de libros y audiolibros para acompañar sus lecturas durante el primer año.

Al comparar las opciones, el formato compacto, la nitidez del Paperwhite y la lectura a color del Colorsoft son las principales diferencias entre familias. Dentro de cada una, conviene fijarse en el almacenamiento y las funciones adicionales; también cambia la compatibilidad de los accesorios, ya que la funda con botones y la nueva base de carga se ofrecen para las ediciones Signature del Paperwhite y el Colorsoft.