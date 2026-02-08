YouTube Music limita las letras gratis: solo cinco canciones al mes sin pagar

🔐 ¿Cómo elegir una VPN? Claves para proteger tu privacidad en Internet [ Saber más ]

Los usuarios de YouTube Music que utilizan la versión gratuita empiezan a encontrarse con una nueva limitación que afecta directamente a una de las funciones más usadas del servicio: las letras de las canciones.

Según varios informes recientes, Google está ampliando una prueba que restringe el acceso completo a las letras y lo convierte en un incentivo más para pasarse a la suscripción de pago.

YouTube Music limita las letras en las cuentas gratuitas

Desde hace meses, Google venía experimentando con cambios en el acceso a las letras dentro de YouTube Music. La compañía comenzó a probar en septiembre un sistema que reservaba esta función exclusivamente para los usuarios Premium, pero ahora la medida parece estar desplegándose de forma más amplia.

En la práctica, los usuarios que no pagan suscripción solo pueden consultar las letras completas de un número limitado de canciones al mes. Una vez alcanzado ese tope, el acceso se reduce de forma drástica.

Solo cinco letras completas al mes para usuarios sin suscripción

De acuerdo con los reportes actuales, las cuentas gratuitas de YouTube Music quedan limitadas a cinco letras completas al mes. Aunque Google no ha confirmado oficialmente la cifra, los testimonios coinciden en que este es el número que se está aplicando durante el despliegue.

Tras consumir ese cupo mensual, la experiencia cambia de forma clara: el usuario ya no puede leer la letra completa de una canción, incluso aunque la haya consultado anteriormente.

Letras parcialmente visibles y contenido difuminado

Una vez superado el límite, YouTube Music permite ver solo las primeras líneas de la letra. El resto del texto aparece difuminado, impidiendo su lectura, y se acompaña de un mensaje claro que invita a contratar la versión de pago con el aviso: “Unlock lyrics with Premium”.

Este enfoque deja la función prácticamente inutilizable para quienes consultan letras de forma habitual, ya que el contenido esencial queda oculto.

Un aviso constante con cuenta atrás incluida

El sistema no se limita a bloquear el contenido sin previo aviso. Al abrir la pestaña de letras, los usuarios gratuitos ven un banner destacado que informa de cuántas visualizaciones completas de letras les quedan disponibles en ese mes.

Además, el aviso incluye una cuenta atrás visible, lo que refuerza la sensación de límite y recuerda constantemente que la función está a punto de agotarse, o ya lo ha hecho.

Una estrategia más para impulsar YouTube Music Premium

Este movimiento encaja con una tendencia cada vez más habitual en los servicios de streaming: recortar funciones clave en las versiones gratuitas para empujar a los usuarios hacia la suscripción Premium. Hasta ahora, las letras habían sido una característica relativamente accesible, incluso sin pagar, pero eso parece estar cambiando.

Con este ajuste, YouTube Music añade otro argumento a su oferta de pago, junto a la reproducción sin anuncios, la descarga de canciones o la reproducción en segundo plano.

Google guarda silencio, por ahora

Aunque varios usuarios ya están viendo aplicada esta restricción, Google no ha confirmado oficialmente los detalles del límite ni si la medida se aplicará de forma definitiva a todos los mercados. Todo apunta, no obstante, a que se trata de un despliegue progresivo que podría convertirse en la norma para las cuentas gratuitas.

Habrá que ver si la compañía ajusta el número de letras disponibles, cambia el funcionamiento del sistema o termina por bloquear por completo esta función fuera de YouTube Music Premium.