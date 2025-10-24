Activa esta opción para que tus AirPods pausen la reproducción cuando te duermes

💸 ¡Ofertas en Pixel! ¡Cupón del 15% de descuento en Google Pixel! [ Saber más ]

Con la llegada de iOS 26, Apple ha introducido una serie de novedades que van mucho más allá del iPhone, el iPad o el Mac. Una de las más curiosas y útiles se encuentra en los AirPods, que ahora pueden detectar cuándo te estás quedando dormido y pausar automáticamente la reproducción.

Aunque esta función pasó casi desapercibida en la presentación oficial, promete convertirse en una de las favoritas de quienes escuchan música o pódcast antes de dormir.

Cómo funciona la detección del sueño en los AirPods

Apple ha añadido en iOS 26 un nuevo ajuste denominado “Pausar contenido al quedarse dormido”, que permite que los AirPods detengan automáticamente la reproducción cuando detectan que el usuario ha conciliado el sueño.

El sistema utiliza los sensores integrados en los auriculares para identificar movimientos o cambios fisiológicos, como la frecuencia cardíaca o la ausencia de actividad prolongada. Si el dispositivo interpreta que el usuario se ha dormido, pausa la música o el pódcast sin necesidad de temporizadores ni intervención manual.

Dónde activar la nueva función

La opción está disponible en varios dispositivos del ecosistema Apple: iPhone, iPad, Mac y Apple TV.

En iPhone , iPad y Mac , el ajuste se encuentra dentro del menú Ajustes → AirPods .

, y , el ajuste se encuentra dentro del menú . En Apple TV, puede activarse desde el Centro de control, dentro del apartado AirPods.

Una vez habilitada, los auriculares detectan automáticamente el inicio del sueño y detienen el audio de forma inteligente.

Modelos compatibles con la pausa automática por sueño

No todos los modelos de AirPods pueden aprovechar esta función. Apple ha confirmado que está disponible únicamente en los auriculares más recientes y en un modelo de la marca Beats.

Los dispositivos compatibles son:

AirPods 4

AirPods Pro 2

AirPods Pro 3

Powerbeats Pro 2

Los AirPods Max y versiones anteriores no son compatibles, lo que sugiere que la función depende de los sensores más avanzados incluidos en las generaciones modernas.

El papel del sensor de frecuencia cardíaca

En el caso de los AirPods Pro 3, el sistema puede apoyarse en el sensor de ritmo cardíaco integrado para detectar cambios fisiológicos asociados al sueño. Esta información, combinada con los acelerómetros y otros sensores de movimiento, permite una detección más precisa sin necesidad de dispositivos externos.

Para muchos usuarios, escuchar música relajante o pódcast es una manera habitual de conciliar el sueño. Sin embargo, hasta ahora era necesario usar un temporizador o detener la reproducción manualmente, lo que podía interrumpir el descanso.

Con esta nueva opción, los AirPods detectan el momento exacto en que el usuario se duerme y pausan el contenido, evitando que la reproducción continúe durante toda la noche o que se pierdan varios capítulos seguidos.