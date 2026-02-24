Adiós a la ansiedad por la batería: vivo prueba capacidades de hasta 12.000 mAh

🔐 ¿Cómo elegir una VPN? Claves para proteger tu privacidad en Internet [ Saber más ]

La carrera por la autonomía en smartphones está entrando en una nueva fase. Si hace apenas unos años una batería de 5.000 mAh se consideraba generosa, hoy en día ya es habitual ver dispositivos con 7.000 mAh, 7.300 mAh o incluso 8.000 mAh. Sin embargo, algunos fabricantes han decidido ir mucho más allá y apostar por capacidades que hasta hace poco parecían impensables.

Tras los primeros modelos con baterías cercanas a los 10.000 mAh, ahora surgen indicios de que vivo podría estar preparando su propia propuesta en este segmento.

🔐 ¿Cómo elegir una VPN? Claves para proteger tu privacidad en Internet [ Saber más ]

La nueva frontera: baterías de 10.000 mAh

El aumento progresivo de la capacidad de las baterías se ha convertido en una de las tendencias más claras del mercado móvil, especialmente en regiones como China e India. En estos mercados, los usuarios valoran de forma muy notable la duración de la batería, lo que ha impulsado a varias marcas a experimentar con cifras cada vez más elevadas.

Algunos fabricantes ya han cruzado la barrera psicológica de los 10.000 mAh. HONOR fue pionera al presentar un modelo con esta capacidad a finales del año pasado, mientras que Realme hizo lo propio poco después con un terminal que incorporaba una batería de 10.001 mAh.

Ahora, todas las miradas apuntan a vivo.

vivo estaría probando un smartphone con batería masiva

Según el conocido filtrador Digital Chat Station, vivo se encontraría actualmente en fase de pruebas con un smartphone equipado con una batería de 10.000 mAh. La información sugiere que esta cifra corresponde a la capacidad nominal, mientras que la capacidad típica podría situarse en un rango aún más ambicioso, entre 11.000 y 12.000 mAh.

De confirmarse, estaríamos ante uno de los saltos más importantes en autonomía dentro del mercado de smartphones convencionales. Para ponerlo en perspectiva, muchos de los actuales gama alta siguen moviéndose en torno a los 5.000 – 6.000 mAh, mientras que los modelos con 7.000 u 8.000 mAh ya representan el extremo superior en la mayoría de mercados globales.

La clave tecnológica: baterías basadas en silicio

Uno de los aspectos más interesantes de la filtración es la tecnología empleada. El dispositivo en pruebas utilizaría una batería de silicio de celda única con un voltaje de 4,53 V.

Las baterías basadas en silicio representan una evolución frente a las tradicionales celdas de grafito. Gracias a su mayor densidad energética, permiten almacenar más energía en un volumen similar, lo que abre la puerta a capacidades mucho más elevadas sin necesidad de aumentar de forma drástica el tamaño del dispositivo.

Este avance es fundamental para entender cómo los fabricantes pueden integrar baterías cercanas a los 10.000 mAh en formatos de smartphone relativamente delgados.

Los desafíos de las baterías de ultra alta capacidad

No obstante, aumentar la capacidad no es tan sencillo como añadir más miliamperios hora. Las baterías de silicio plantean importantes retos técnicos.

La gestión térmica se convierte en un factor crítico, ya que una mayor densidad energética puede implicar un comportamiento térmico más exigente. También entran en juego variables como la velocidad de carga, la degradación a largo plazo y la durabilidad general del componente.

Los fabricantes deben encontrar un delicado equilibrio entre autonomía, temperatura, ciclos de carga y seguridad. Una batería enorme pierde parte de su atractivo si el dispositivo sufre problemas de sobrecalentamiento o si la degradación es demasiado rápida.

¿Cuándo veremos este smartphone de vivo?

Por ahora, el filtrador no ha ofrecido detalles sobre una posible fecha de lanzamiento. Todo apunta a que vivo se encuentra en una etapa temprana de desarrollo, lo que sugiere que podrían pasar varios meses antes de que un dispositivo comercial con estas características llegue al mercado.

En cualquier caso, estas pruebas reflejan claramente hacia dónde se dirige la industria. La autonomía vuelve a posicionarse como uno de los grandes campos de batalla en la evolución del smartphone moderno.

Si la tendencia continúa, no sería extraño que en pocos años las baterías de 7.000 u 8.000 mAh pasen de ser “gigantes” a convertirse en la nueva normalidad.