Adiós a Nova Launcher: el fin del mejor launcher para Android

👙 ¡Productos TOP! Ofertas en tecnología para este verano: smartwatches, móviles, auriculares y más [ Saber más ]

El mundo de Android despide a uno de sus iconos más longevos. Kevin Barry, fundador y desarrollador original de Nova Launcher, ha decidido dar un paso al lado y dejar de trabajar en el famoso lanzador.

Esta decisión marca el final de una etapa que durante años convirtió a Nova en la opción predilecta de millones de usuarios que buscaban personalización avanzada en sus dispositivos.

🎒 ¡Vuelta al cole! ¡Prepárate para el regreso con las ofertas de PcComponentes! [ Saber más ]

La historia detrás del éxito

Nova Launcher se consolidó como el lanzador más popular entre los usuarios avanzados de Android gracias a su enorme abanico de opciones de personalización, fluidez y estabilidad. Desde sus inicios, ofreció características que otros launchers no tenían, ganándose una comunidad fiel que lo acompañó durante más de una década.

En 2022, la empresa de analítica Branch adquirió Nova Launcher junto con su equipo de desarrollo, compuesto por Kevin Barry y Cliff Wade, community manager de la aplicación. En ese momento, la compañía aseguró que no interferiría en el desarrollo, dejando total libertad creativa al equipo original. Incluso, el propio CEO de Branch, Alex Austin, comentó en un AMA en Reddit que, si Barry abandonaba la empresa, el código de Nova se liberaría como open source.

El inicio del declive

A pesar de estas promesas, en 2024 llegaron los primeros problemas. Branch anunció despidos a gran escala y el equipo de Nova se redujo drásticamente de 12 personas a un solo miembro: su creador, Kevin Barry. Desde ese momento, el futuro del launcher quedó en manos de un único desarrollador.

En 2025, Barry confirmó oficialmente que dejaba Branch y, con ello, el desarrollo de Nova Launcher. Reconoció que llevaba más de un año trabajando solo en la aplicación y que sus últimos meses los dedicó a preparar la liberación del código como open source y a limpiar la base de programación. Sin embargo, Branch le pidió detener tanto el desarrollo como ese proceso de apertura a la comunidad.

Qué significa para los usuarios

La retirada de Barry deja a Nova Launcher en un punto crítico. Aunque la aplicación seguirá funcionando en los dispositivos actuales, es probable que con el tiempo comiencen a aparecer problemas de compatibilidad, sobre todo cuando lleguen nuevas versiones de Android. Además, sin su creador y sin un equipo sólido detrás, resulta difícil esperar la misma calidad, innovación y visión que caracterizaron a Nova durante años.

Branch todavía no ha anunciado si continuará ofreciendo actualizaciones o mejoras, pero la falta de liderazgo y el cierre a la comunidad hacen prever que Nova Launcher perderá relevancia progresivamente. El fin de este proyecto no solo supone la despedida de una app, sino también de un referente en la personalización de Android.

Alternativas a considerar

Si eres usuario de Nova Launcher, tu experiencia no cambiará de inmediato. Sin embargo, es recomendable empezar a explorar opciones similares para garantizar estabilidad en el futuro. Entre los launchers más destacados actualmente se encuentran:

– Niagara Launcher, conocido por su diseño minimalista.

– Smart Launcher, con un enfoque práctico y adaptable.

– Lawnchair Launcher, inspirado en la experiencia de Google Pixel.