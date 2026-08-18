Apple muestra cómo funcionarán sus nuevos AirPods con cámaras en un vídeo oculto en macOS Tahoe 26.7

Apple lleva tiempo explorando nuevas formas de hacer que sus dispositivos entiendan mejor lo que ocurre alrededor del usuario, y los AirPods podrían convertirse en una pieza mucho más importante de esa estrategia de lo que imaginábamos. Una referencia encontrada en la versión candidata de macOS Tahoe 26.7 apunta directamente a unos nuevos AirPods equipados con cámaras o sensores visuales.

Lo más interesante es que esta vez no estamos únicamente ante nombres en clave escondidos entre líneas de código. En el sistema aparece incluso un vídeo de demostración en el que Apple muestra cómo podrían utilizarse estos AirPods, lo que sugiere que el producto se encuentra en una fase de desarrollo bastante avanzada.

La idea es utilizar esas cámaras para alimentar las funciones de Visual Intelligence, permitiendo que Siri interprete aquello que está viendo el usuario. En lugar de sacar el iPhone para identificar un objeto, guardar información o preguntar por algo que tenemos delante, bastaría con llevar puestos los auriculares.

Si los plazos que han aparecido en filtraciones anteriores terminan cumpliéndose, esta nueva generación de AirPods podría incluso presentarse muy pronto. Apple estaría valorando un lanzamiento tan temprano como septiembre, posiblemente junto a la próxima generación del iPhone.

Apple muestra por accidente cómo funcionarán los AirPods con cámaras

La pista más reveladora encontrada en macOS Tahoe 26.7 es un pequeño vídeo promocional dedicado específicamente a las capacidades visuales de los futuros AirPods. En la demostración aparece una persona sosteniendo un libro delante de sí para que la cámara integrada en los auriculares pueda reconocer aquello que está viendo.

El sistema utiliza Visual Intelligence para interpretar la escena y obtener información relevante sobre el objeto. En este ejemplo concreto, los AirPods detectan el libro y permiten guardar información sobre él para consultarla posteriormente, todo ello sin necesidad de apuntar con la cámara del iPhone.

La demostración explica que, gracias a Visual Intelligence, los elementos que vemos en nuestra vida diaria podrán convertirse en información que Siri pueda recordar. Si encontramos algo interesante, podríamos pedir simplemente al asistente que lo guarde para más tarde mientras los auriculares se encargan de captar visualmente el contexto.

Esto convertiría a los AirPods en algo bastante más ambicioso que unos simples auriculares inalámbricos. Apple parece estar preparándolos como un nuevo tipo de interfaz ambiental para Apple Intelligence, capaz de escuchar nuestras órdenes y, al mismo tiempo, interpretar visualmente lo que tenemos a nuestro alrededor.

Here is your first look at AirPods with Cameras in action using Visual Intelligence. This video file came from macOS 26.7 RC pic.twitter.com/yo7RI4MCeu — Aaron (@aaronp613) August 18, 2026

Visual Intelligence podría funcionar sin sacar el iPhone del bolsillo

Actualmente, muchas funciones de inteligencia visual dependen de utilizar las cámaras del iPhone. Con estos nuevos AirPods, Apple pretende trasladar parte de esa experiencia directamente a un dispositivo que llevamos colocado durante horas, lo que permitiría interactuar con el entorno de una manera mucho más natural.

Las cámaras enviarían información a Visual Intelligence, que analizaría aquello que tiene delante el usuario. Siri podría utilizar posteriormente esos datos para contestar preguntas, identificar objetos o guardar información contextual que queramos recuperar más adelante.

El propio software incluye referencias directas a un proceso de configuración de Visual Intelligence para los AirPods. Esto indica que la característica estaría integrada como una función específica del producto y no parece tratarse simplemente de un experimento interno relacionado con cámaras.

Imaginemos, por ejemplo, ver el cartel de un restaurante y pedir a Siri que recuerde el nombre, observar un producto en una tienda y preguntar qué es, o encontrarnos con un libro que nos interesa y guardarlo para consultarlo después. Todo esto podría hacerse sin necesidad de utilizar físicamente el teléfono, siempre que las cámaras de los AirPods tengan una visión suficientemente clara.

Hasta el pelo podría interferir con las cámaras

Una curiosidad encontrada dentro del sistema confirma además que Apple está pensando detenidamente en las limitaciones prácticas de llevar cámaras integradas en unos auriculares. macOS Tahoe 26.7 incluye un aviso destinado a detectar cuando los AirPods están parcialmente cubiertos.

El mensaje advierte al usuario de que, para obtener información más precisa sobre aquello que ocurre en su entorno, los AirPods deben permanecer descubiertos. Una situación evidente sería que el cabello tape la zona del auricular donde se encuentren instalados los sensores visuales.

Esta advertencia ofrece una pista bastante clara sobre la ubicación y funcionamiento del hardware. Las cámaras necesitarían una línea de visión directa hacia el exterior, por lo que probablemente estarían integradas en alguno de los laterales del cuerpo o del vástago de los AirPods.

También demuestra que Apple ya estaría trabajando en detalles propios de un producto cercano a su comercialización. Los mensajes de configuración, las advertencias de uso y el vídeo explicativo forman un conjunto bastante más elaborado que una simple referencia experimental encontrada en el código.

El misterioso proyecto B790 cobra ahora mucho más sentido

Estos AirPods aparecen identificados internamente mediante el código B790, un nombre que ya había surgido anteriormente en filtraciones relacionadas con los planes de Apple. Hasta ahora se sabía que estaba asociado con unos AirPods equipados con cámaras, pero la nueva información permite comprender mejor para qué servirían.

macOS Tahoe 26.7 contiene varias referencias adicionales a B790. Una de ellas menciona incluso el inicio de una transmisión de imagen procedente del auricular izquierdo, reforzando la idea de que el dispositivo será capaz de capturar información visual de manera continua o cuando el usuario active determinadas funciones.

Curiosamente, B790 parece ser un proyecto diferente de otros AirPods con cámaras de los que se había hablado anteriormente. Algunas informaciones han relacionado otro dispositivo con código B798 con unos auriculares de este tipo previstos para más adelante, lo que indicaría que Apple podría estar experimentando con distintas generaciones o conceptos de AirPods visuales.

La existencia de múltiples proyectos tiene sentido teniendo en cuenta la importancia que Apple está dando a la inteligencia artificial contextual. Unos auriculares capaces de ver podrían convertirse en el complemento perfecto para Siri y Apple Intelligence, especialmente si la compañía pretende reducir la dependencia de mirar constantemente la pantalla del iPhone.

¿Para qué sirven realmente unas cámaras en los AirPods?

Pensar en AirPods con cámaras puede resultar extraño inicialmente, especialmente porque la función principal de estos dispositivos siempre ha sido reproducir sonido. Sin embargo, Apple no parece estar planteando estas cámaras como herramientas para hacer fotografías o grabar vídeos tradicionales.

Su objetivo principal sería proporcionar información visual a los sistemas de inteligencia artificial. Las cámaras actuarían más como unos ojos para Siri que como una cámara convencional, permitiendo al asistente entender el contexto físico en el que se encuentra el usuario.

Eso podría abrir posibilidades especialmente interesantes. Siri podría identificar objetos, interpretar señales, reconocer determinados lugares o guardar detalles que queremos recordar. La combinación de imagen, voz y contexto permitiría interacciones mucho más naturales que las disponibles actualmente.

Además, los AirPods cuentan con una ventaja importante frente a otros dispositivos: ya están colocados cerca de nuestra cabeza durante largos periodos de tiempo. Esto permite que Apple pueda construir una experiencia de inteligencia ambiental permanente sin obligar al usuario a llevar unas gafas inteligentes u otro dispositivo adicional.

Los AirPods podrían convertirse en los ojos de Siri

Durante años, Siri ha funcionado principalmente mediante comandos de voz y datos proporcionados por otros dispositivos. Con la incorporación de cámaras en los AirPods, el asistente podría ganar algo que hasta ahora tenía de forma mucho más limitada: la capacidad de entender directamente aquello que está mirando el usuario.

Esto permitiría formular preguntas mucho más naturales. En lugar de describir verbalmente un objeto, podríamos preguntar simplemente “¿qué es esto?” o “guárdame esto para más tarde”, mientras Visual Intelligence analiza automáticamente aquello que tenemos delante.

La combinación con la nueva generación de Siri resulta especialmente interesante. Apple lleva tiempo trabajando para que su asistente pueda comprender mejor el contexto personal y las acciones que ocurren entre diferentes aplicaciones, por lo que añadir información visual del mundo real sería el siguiente paso lógico.

Si Apple logra que todo el proceso sea rápido y discreto, los AirPods podrían acabar desempeñando un papel similar al que algunas compañías imaginan para las gafas inteligentes. La diferencia es que los auriculares ya son un producto extremadamente familiar para millones de usuarios, lo que podría facilitar considerablemente la adopción de este tipo de funciones.

La privacidad será una de las grandes preguntas

La incorporación de cámaras a unos auriculares también plantea inevitablemente preguntas relacionadas con la privacidad. A diferencia de un teléfono, que normalmente tenemos que sacar y apuntar de manera deliberada, los AirPods permanecen puestos durante buena parte del día.

Apple tendrá que explicar con claridad cuándo están funcionando los sensores, qué tipo de imágenes procesan y cuánto tiempo se conserva la información capturada. También será importante saber cuánto procesamiento se realiza directamente en los dispositivos y cuánto depende de servidores externos.

La compañía ha utilizado históricamente la privacidad como uno de los argumentos principales para diferenciar sus productos, así que es razonable pensar que intentará aplicar un enfoque similar aquí. El procesamiento local mediante los chips del iPhone o los propios AirPods podría jugar un papel fundamental.

También cabe esperar algún mecanismo que permita saber cuándo están activos los sensores visuales. Aunque el software encontrado todavía no ofrece detalles suficientes sobre esta cuestión, será probablemente uno de los aspectos que Apple tendrá que explicar con mayor precisión durante la presentación.

Un lanzamiento en septiembre parece cada vez más posible

Las referencias encontradas en macOS Tahoe 26.7 encajan además con informaciones anteriores que señalaban que el proyecto B790 podría llegar antes de lo esperado. Según esas filtraciones, Apple estaría considerando presentar estos AirPods incluso durante septiembre.

Ese calendario permitiría introducirlos junto a los grandes lanzamientos de hardware de otoño. Apple tiene previsto renovar su familia de smartphones con dispositivos como el iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max, además de otros productos especialmente esperados.

Uno de ellos sería el rumoreado iPhone Ultra plegable, que podría convertirse en uno de los protagonistas del próximo gran evento de la compañía. Unos AirPods capaces de utilizar Visual Intelligence encajarían perfectamente como complemento para demostrar las nuevas capacidades de Apple Intelligence.

La existencia de un vídeo explicativo dentro del sistema operativo aumenta aún más las sospechas de que el producto está próximo. Este tipo de materiales suele prepararse cuando las funciones están suficientemente definidas como para poder explicar al usuario cómo configurar y utilizar una característica concreta.

macOS Tahoe 26.7 se ha convertido en una mina de filtraciones

Los AirPods con cámaras no son el único producto todavía no anunciado que aparece dentro de macOS Tahoe 26.7. La actualización contiene una cantidad sorprendente de referencias a dispositivos que Apple mantiene actualmente en desarrollo.

Entre ellas se han descubierto códigos relacionados con futuras generaciones de iPhone, nuevos MacBook Pro, iMac, iPad mini y diferentes dispositivos pensados para el hogar inteligente. También aparecen referencias a nuevos accesorios y proyectos que todavía no han podido identificarse con precisión.

Eso convierte esta versión del sistema operativo en una de las fuentes de información más interesantes sobre la futura hoja de ruta de hardware de Apple. Algunas de estas referencias ya habían aparecido anteriormente, pero otras llegan acompañadas de funciones y cadenas de texto que permiten conocer detalles adicionales.

En el caso de los AirPods B790, el hallazgo es especialmente revelador porque no se limita a confirmar la existencia del dispositivo. El vídeo incluido en el sistema permite ver la experiencia que Apple quiere construir alrededor de Visual Intelligence, Siri y unos auriculares capaces de interpretar nuestro entorno.

Los AirPods podrían estar a punto de dar su mayor salto hasta ahora

Los AirPods comenzaron siendo fundamentalmente unos auriculares inalámbricos diseñados para simplificar la experiencia de escuchar música con el iPhone. Con los años han ido incorporando cancelación activa de ruido, audio espacial, sensores y diferentes funciones relacionadas con la salud y la audición.

Las cámaras representarían un cambio de categoría mucho más profundo. Los AirPods dejarían de limitarse a nuestros oídos para empezar a interpretar también aquello que ocurre ante nuestros ojos, convirtiéndose en una puerta de entrada a las funciones de inteligencia artificial de Apple.

La clave estará en comprobar si Apple consigue que Visual Intelligence sea realmente útil en situaciones cotidianas. Identificar un libro es una demostración sencilla, pero las posibilidades crecen enormemente si el sistema puede reconocer objetos, señales, productos, lugares o información escrita de manera rápida.

Si finalmente los B790 llegan en septiembre, no tendremos que esperar demasiado para conocer todos los detalles. Lo que ya parece bastante claro es que Apple está preparando unos AirPods muy diferentes a cualquier generación anterior, y las cámaras podrían ser precisamente la característica que transforme su papel dentro del ecosistema.