Samsung Galaxy Tab S12 Ultra y S12+: pantallas AMOLED, Dimensity 9500 y Photoshop para Android

Samsung renueva sus tablets de gama alta con Galaxy Tab S12 Ultra y Galaxy Tab S12+, dos modelos que apuestan por pantallas AMOLED grandes, un diseño muy fino y más herramientas para estudiar, trabajar y crear contenido. La familia combina el procesador Dimensity 9500 con Android 17, One UI 9 y un S Pen incluido en la caja.

Entre sus novedades destacan Photoshop para tablets Android, seis meses de Google AI Pro y una batería que promete hasta 23 horas de vídeo en la Ultra. En España llegarán el 7 de octubre, desde 1.299 €, y las diferencias entre ambos modelos afectan a la pantalla, la conectividad, las cámaras y las opciones de memoria.

Dos tamaños de pantalla en un diseño muy fino

Samsung divide la familia entre Galaxy Tab S12 Ultra, con pantalla de 14,6 pulgadas, y Galaxy Tab S12+, con 12,6 pulgadas. La Ultra ofrece más superficie para trabajar con documentos o aplicaciones simultáneas, mientras que la versión Plus combina una pantalla amplia con un tamaño y un peso menores.

Ambas utilizan paneles Dynamic AMOLED 2X de 120 Hz, con resoluciones de 2.960 × 1.848 píxeles en la Ultra y 2.800 × 1.752 píxeles en la Plus. Samsung anuncia un brillo máximo de 1.600 nits y 1.000 nits en el modo de alto brillo, junto con una función Vision Booster renovada que adapta el brillo en tiempo real a la iluminación.

La Galaxy Tab S12 Ultra mide 208,5 × 326,3 × 5,1 mm y pesa 692 gramos en su versión Wi-Fi o 695 gramos en la 5G. Samsung la presenta como su Galaxy Tab más fina hasta la fecha. La Tab S12+ mide 187,8 × 289,5 × 5,3 mm y pesa 553 o 555 gramos, respectivamente, con marcos más finos que los de su predecesora.

Las diagonales anunciadas corresponden al rectángulo completo del panel: al considerar las esquinas redondeadas, quedan en 14,5 y 12,5 pulgadas, con una superficie visible real algo menor. Para el sonido, las dos incorporan cuatro altavoces y audio espacial de cuatro canales, el doble de canales que en la generación anterior.

Dimensity 9500, más memoria y refrigeración por cámara de vapor

El motor de las dos tablets es el MediaTek Dimensity 9500, fabricado en 3 nm. Samsung sitúa esta generación como la más potente de su gama Galaxy Tab y enfoca esa capacidad tanto a la multitarea como a trabajos creativos y funciones de inteligencia artificial.

Las cifras anunciadas son hasta un 61 % más de rendimiento en la NPU, un 19 % en la CPU y un 17 % en la GPU. La comparación se realiza entre Galaxy Tab S12 Ultra y Galaxy Tab S11 Ultra; son datos del fabricante y el rendimiento efectivo dependerá de las aplicaciones, el software y las condiciones de uso.

La Ultra se ofrece con 12 GB de RAM y 256 o 512 GB de almacenamiento, además de una configuración de 16 GB de RAM y 1 TB. La Plus cuenta con 12 GB de RAM y 256 o 512 GB. En ambos casos es posible ampliar el almacenamiento mediante tarjetas microSD de hasta 2 TB.

Samsung incorpora una cámara de vapor 3D para disipar el calor y mantener un rendimiento más estable en sesiones exigentes, como edición de vídeo o diseño. Según la marca, mejora la disipación frente a las cámaras de vapor planas de Galaxy Tab S11 Ultra y Galaxy Tab S10+, los modelos utilizados como referencia para cada versión.

Batería, carga de 45 W y resistencia IP68

La Galaxy Tab S12 Ultra incorpora una batería de 11.600 mAh y la Galaxy Tab S12+ una de 10.600 mAh. Son capacidades típicas, mientras que los valores nominales mínimos indicados por Samsung son 11.374 y 10.392 mAh, respectivamente.

La autonomía anunciada alcanza 23 horas en la Ultra y 21 horas en la Plus, pero corresponde a reproducción de vídeo, no a una jornada de trabajo intensivo. Samsung obtiene esas estimaciones con equipos preliminares, vídeo local de 720p, auriculares Bluetooth y ajustes predeterminados; el brillo, la conexión, el archivo y el estado de la batería pueden cambiar el resultado.

Ambos modelos admiten carga por cable de hasta 45 W, y Samsung señala que pueden pasar del 0 al 100 % en aproximadamente 95 minutos con el adaptador adecuado. Conviene tener en cuenta que el cargador de 45 W se vende por separado y que el tiempo real de carga varía según las condiciones.

Las tablets y el S Pen incluido cuentan con certificación IP68. Las pruebas contemplan inmersión en hasta 1,5 metros de agua dulce durante un máximo de 30 minutos, pero Samsung no recomienda utilizarlos en la playa o la piscina y recuerda que la resistencia puede reducirse con el desgaste.

Tabla comparativa de Galaxy Tab S12 Ultra y Galaxy Tab S12+

Las diferencias entre los dos modelos van más allá del tamaño de la pantalla. La Ultra incorpora Wi-Fi 7 y una cámara trasera adicional, mientras que la Plus utiliza Wi-Fi 6E y resulta más ligera; las dos comparten procesador, frecuencia de refresco, lector de huellas en pantalla y buena parte de las funciones de software.

En fotografía, la Ultra combina una cámara principal de 13 MP con una ultra gran angular de 8 MP, y la Plus tiene una única cámara trasera de 13 MP. Las dos incorporan una cámara frontal ultra gran angular de 12 MP, además de Bluetooth 6.0 y opciones de conectividad móvil 5G.

Soportan Dual SIM mediante SIM física y eSIM para las variantes con conexión móvil. También podemos confirmar que el S Pen llega en la caja, aunque no admite BLE.

Característica Galaxy Tab S12 Ultra Galaxy Tab S12+ Pantalla 14,6 pulgadas, Dynamic AMOLED 2X 12,6 pulgadas, Dynamic AMOLED 2X Resolución y refresco 2.960 × 1.848 píxeles, 120 Hz 2.800 × 1.752 píxeles, 120 Hz Brillo 1.600 nits máximo / 1.000 nits HBM 1.600 nits máximo / 1.000 nits HBM Dimensiones 208,5 × 326,3 × 5,1 mm 187,8 × 289,5 × 5,3 mm Peso Wi-Fi / 5G 692 / 695 g 553 / 555 g Procesador MediaTek Dimensity 9500 (3 nm) MediaTek Dimensity 9500 (3 nm) RAM y almacenamiento 12 GB + 256 GB; 12 GB + 512 GB; 16 GB + 1 TB 12 GB + 256 GB; 12 GB + 512 GB Ampliación microSD de hasta 2 TB microSD de hasta 2 TB Batería típica 11.600 mAh 10.600 mAh Autonomía anunciada en vídeo Hasta 23 horas Hasta 21 horas Carga Hasta 45 W; adaptador vendido por separado Hasta 45 W; adaptador vendido por separado Conectividad 5G según versión, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 5G según versión, Wi-Fi 6E, Bluetooth 6.0 SIM en versión móvil SIM física + eSIM SIM física + eSIM Cámaras traseras 13 MP + 8 MP ultra gran angular 13 MP Cámara frontal 12 MP ultra gran angular 12 MP ultra gran angular Sonido Cuatro altavoces, audio espacial de cuatro canales Cuatro altavoces, audio espacial de cuatro canales Sistema Android 17, One UI 9 Android 17, One UI 9 Seguridad Lector de huellas en pantalla Lector de huellas en pantalla Resistencia IP68 en tablet y S Pen IP68 en tablet y S Pen S Pen Incluido, sin compatibilidad BLE Incluido, sin compatibilidad BLE Colores de la ficha general Gris y plata; gris anunciado en España Gris y plata; gris anunciado en España Accesorios Pro Keyboard, Book Cover Keyboard Slim, Book Cover, Frame Cover y protector antirreflejos Pro Keyboard, Book Cover Keyboard Slim, Book Cover y protector antirreflejos Precio desde en España 1.539 € 1.299 € Disponibilidad en España 7 de octubre de 2026 7 de octubre de 2026

Android 17, One UI 9 y un S Pen para trabajar en varias ventanas

La serie llega con Android 17 y One UI 9, junto con las funciones más recientes de Galaxy AI. Es la misma generación de interfaz que Samsung está extendiendo a sus móviles, como contamos en nuestro repaso a las novedades de One UI 9 para los Galaxy, aunque las posibilidades de uso de una tablet dependen de su formato y sus aplicaciones.

Con Multi Window se puede dividir la pantalla hasta en tres secciones. Uno de los ejemplos de Samsung combina una clase en vídeo, Samsung Notes y un asistente de IA, permitiendo anotar ideas o consultar dudas mientras continúa la reproducción.

El S Pen ergonómico incluido permite tomar notas, anotar documentos, dibujar y realizar ediciones con precisión. Asistente de notas puede resumir lo escrito, aunque requiere una cuenta Samsung y al menos 200 caracteres para generar el resumen; sus funciones dependen del país, la región y el idioma.

Para añadir un teclado, Samsung ofrece Pro Keyboard, con acabado de aluminio y tecla Galaxy AI, y Book Cover Keyboard Slim, ambos vendidos por separado. La tecla de IA puede asignarse a determinadas aplicaciones y, con Alt, permite cambiar entre Bixby, Gemini y Perplexity; estos asistentes necesitan conexión y, para lanzar Gemini, Google Assistant debe haberse actualizado a Gemini. La gama de accesorios también incluye Book Cover, Frame Cover exclusivo de la Ultra y protector de pantalla antirreflejos.

Gemini, navegador con IA y seis meses de Google AI Pro

Las tablets incluyen seis meses de prueba de Google AI Pro, con acceso ampliado a los modelos de IA de Google. Samsung plantea usar Gemini para aclarar dudas durante el estudio o profundizar en un tema sin tener que abandonar el espacio de trabajo.

Con Gemini Notebook es posible reunir notas, imágenes, grabaciones y archivos en un mismo lugar. A partir de esos materiales, la herramienta puede crear resúmenes, podcasts y cuestionarios, ofreciendo distintos formatos para repasar la información.

El navegador de Samsung también añade herramientas que tienen en cuenta el contenido de las páginas, varias pestañas y el historial. Puede resumir páginas abiertas o recuperar una fuente consultada días atrás, aunque algunas funciones requieren conexión y cuenta Samsung, pueden tener límites de consultas y no garantizan la precisión de los resultados.

La prueba de Google AI Pro está disponible para mayores de 18 años y la oferta finaliza el 1 de agosto de 2027 a las 23:59, hora del Pacífico. Si no se cancela antes de terminar los seis meses, Google One cobrará 21,99 € al mes; se puede cancelar en cualquier momento y devolver la tablet puede cancelar la suscripción. Las funciones básicas de Galaxy AI de Samsung son gratuitas, pero futuros servicios mejorados podrían ser de pago, y la disponibilidad de la IA depende del mercado, el dispositivo, el operador, la versión de software y posibles restricciones de edad.

Photoshop llega a Android y se suman promociones de aplicaciones

Samsung valora el conjunto de pruebas y descuentos en aproximadamente 400 €, con condiciones que varían por mercado. La novedad más destacada es Adobe Photoshop, que llega por primera vez a tablets Android y viene preinstalado en Galaxy Picks, con interfaz adaptada y compatibilidad con S Pen.

Photoshop incorpora herramientas de Adobe Firefly como Relleno generativo e Imagen a vídeo, además de un Asistente de IA en beta. Las Tab S12 incluyen cuatro meses de Photoshop Premium para móviles con 100 créditos generativos al mes. La aplicación para tablet se estrenará exclusivamente en Galaxy Store durante al menos seis meses desde el 7 de octubre de 2026, tras los cuales Adobe podrá distribuirla en otras tiendas.

Notability también viene preinstalada en Galaxy Picks, optimizada para S Pen y con herramientas de estudio con IA: ofrece seis meses gratis y un 20 % de descuento en la primera suscripción. Goodnotes incluye un año de acceso gratuito a su versión completa. Al terminar esos periodos, continuar utilizando las versiones completas requiere una compra adicional.

Para editar vídeo, LumaFusion ofrece un 66 % de descuento en Galaxy Store hasta el 30 de noviembre de 2026 y un mes de Creator Pass; la promoción está abierta a usuarios Galaxy y el acceso directo preinstalado requiere completar la compra. Notion se descarga por separado y ofrece un mes de Plus y Notion AI para un espacio de trabajo nuevo. Clip Studio Paint añade seis meses de prueba para nuevos usuarios y un 20 % de descuento en la primera suscripción, con descarga desde Galaxy Store o preinstalación en determinados mercados.

El catálogo también incluye MyScript Math, que resuelve ecuaciones manuscritas y muestra sus pasos, y MyScript Notes, que resume notas, explica conceptos y genera cuestionarios. Noteshelf 3 permite personalizar la organización de las notas y ofrece un 30 % de descuento en la actualización a Premium únicamente en Galaxy Store. ArcSite convierte bocetos en dibujos CAD y, tras una descarga independiente, ofrece a nuevos usuarios un mes de prueba y un 30 % de descuento en la primera suscripción mensual; después requiere un plan de pago.

Precio en España, fecha de venta y actualizaciones

La serie estará disponible en España desde el 7 de octubre de 2026 en Samsung.com. Los precios de partida son 1.299 € para Galaxy Tab S12+ y 1.539 € para Galaxy Tab S12 Ultra, con el color gris anunciado para este lanzamiento.

Samsung promete hasta siete generaciones de actualizaciones del sistema operativo y parches de seguridad para ambos modelos. La disponibilidad y las fechas concretas de esas actualizaciones pueden variar según la tablet y el mercado.

La compañía también ofrece Samsung Care+, con reparación de daños accidentales, garantía ampliada y asistencia de especialistas certificados, dentro y fuera del país según disponibilidad. La cobertura, las promociones y posibles franquicias dependen de las condiciones locales; para utilizarlo durante un viaje, Samsung indica que conviene consultar antes con el centro de atención del país visitado.

Los usuarios de móviles Galaxy con One UI 9 podrán consultar el estado de Care+ de su tablet y contratarlo desde Garantía y cuidado en los ajustes del teléfono. Ese apartado también reúne información de garantía, autodiagnóstico, solicitudes de reparación y asistencia remota para dispositivos conectados. Samsung advierte de que las especificaciones, servicios, promociones y disponibilidad pueden variar por mercado y estar sujetos a cambios.