Amazon renueva el Fire TV Stick 4K: lanzamiento por 35,99 € y un mando más intuitivo

Amazon renueva uno de sus dispositivos más populares para ver series y películas con un nuevo Fire TV Stick 4K más compacto, con una experiencia más rápida y un mando rediseñado.

La propuesta combina cambios en el reproductor, un sistema de alimentación que simplifica la instalación y controles que buscan resultar más fáciles de usar desde el sofá.

El detalle que probablemente llamará más la atención es su precio de lanzamiento de 35,99 € en España, frente a los 74,99 € anunciados como precio habitual. Pero también hay novedades para quienes ya tienen un Fire TV: el nuevo mando se podrá comprar por separado y Amazon prepara una versión Plus para principios de 2027.

Un Fire TV Stick 4K más compacto y con menos cables

El nuevo Fire TV Stick 4K apuesta por una combinación bastante práctica: reproducción en resolución 4K, un cuerpo más compacto y una experiencia de navegación que Amazon describe como más rápida y fluida. Su diseño sigue la línea del Fire TV Stick HD presentado a principios de este año, con la idea de ocupar menos espacio detrás del televisor.

La novedad que puede resultar más cómoda en el día a día es Direct Power, su sistema de alimentación directa. Con el cable incluido, el dispositivo puede recibir corriente desde el puerto USB del televisor, algo que reduce el cableado necesario y facilita dejar la instalación más recogida.

Esta solución también tiene sentido si eres de los que se lleva su reproductor cuando viaja. Entre el tamaño más reducido y la posibilidad de alimentarlo desde el televisor, Amazon busca que sea más sencillo trasladar el dispositivo y esconderlo detrás de la pantalla cuando llegues a tu destino.

Si te interesa conocer cómo encaja este formato en el uso cotidiano, en Teknofilo ya hemos publicado nuestro análisis del Fire TV Stick HD. El nuevo modelo traslada esa apuesta por un diseño compacto a la resolución 4K, aunque el comunicado no concreta con cifras cuánto mejora su rendimiento respecto a la generación anterior.

Vega, Alexa+ y las aplicaciones de streaming en un mismo lugar

En el apartado de software, el nuevo reproductor llega con Vega, el sistema operativo de Amazon. También incorpora desde el primer momento la nueva experiencia Fire TV y Alexa+, de modo que la renovación no se limita al aspecto exterior del dispositivo.

Amazon reúne en esta experiencia aplicaciones como Prime Video, Netflix, RTVE Play, Movistar Plus y YouTube. La lista también incluye Disney+, Apple TV y HBO Max, además de miles de aplicaciones adicionales para ampliar las opciones de entretenimiento desde el televisor.

Entre las aplicaciones mencionadas por la compañía aparecen asimismo ExpressVPN y Proton VPN. Eso sí, disponer de una aplicación en el reproductor no implica que su contenido o servicio sea gratuito: pueden aplicarse cargos de suscripción en las plataformas que lo requieran.

La incorporación de Alexa+ forma parte de un año de cambios para Fire TV, en el que Amazon también ha renovado su experiencia de uso y ampliado sus propuestas de entretenimiento. Si quieres profundizar en el asistente, puedes consultar nuestro artículo sobre la llegada de Alexa+ a España y sus novedades con IA generativa.

Así queda la familia Fire TV: HD, 4K y 4K Max

Con este lanzamiento, Amazon quiere que resulte más fácil elegir entre sus reproductores en formato stick. La gama se organiza alrededor de tres opciones principales: Fire TV Stick HD, Fire TV Stick 4K y Fire TV Stick 4K Max, cada una con un público diferente.

El Fire TV Stick HD, presentado a principios de este año, se mantiene como la puerta de entrada más asequible para el streaming cotidiano. El nuevo Fire TV Stick 4K ocupa la posición central y, según Amazon, ofrece el mejor equilibrio entre velocidad y precio dentro de la familia.

Por encima queda el Fire TV Stick 4K Max, orientado a jugadores y aficionados al cine en casa. Amazon destaca en este modelo una mayor velocidad, más almacenamiento y prestaciones prémium como Dolby Vision y Dolby Atmos, que son los argumentos que utiliza para diferenciarlo dentro de la gama.

El Fire TV Cube sigue formando parte del catálogo para quienes buscan la propuesta de streaming más avanzada de Fire TV, con Alexa+ manos libres y control por voz. Además, los otros modelos existentes continuarán a la venta hasta agotar existencias, por lo que la simplificación de la familia no supone que todos desaparezcan de inmediato.

Un mando pensado para encontrar los botones sin mirar

El nuevo mando Fire TV aborda una situación muy habitual: querer volver al inicio, cambiar el volumen o localizar un botón sin apartar la vista de la pantalla. Amazon ha rediseñado su forma y sus controles para que resulte más fácil orientarlo y reconocer los botones mediante el tacto.

La carcasa adopta un diseño asimétrico, con la parte superior plana y la inferior curva y con más peso. Esa combinación pretende ayudarte a identificar rápidamente en qué dirección debes sujetarlo, una pequeña mejora que puede ser útil cuando coges el mando del sofá sin mirar.

El botón de inicio tiene ahora una superficie metálica diferenciada, mientras que otros botones están hundidos o cuentan con formas distintivas. Amazon asegura que el botón de inicio se pulsa, de media, más de 100 millones de veces al día en el conjunto de dispositivos Fire TV, lo que explica la atención que ha recibido en este rediseño.

Otra incorporación es el botón de estrella personalizable, que antes estaba reservado al mando más prémium. Permite abrir directamente tu aplicación favorita o activar y desactivar ajustes como los subtítulos y la lupa en pantalla, para adaptar el acceso rápido a lo que realmente utilizas.

El mando también integra botones de encendido, volumen y silencio para controlar televisores compatibles, barras de sonido y receptores. Y hay una buena noticia para quienes ya tienen un reproductor de la marca: es compatible con todos los reproductores multimedia Fire TV lanzados desde 2019 hasta la actualidad.

Fire TV Remote Plus: aluminio, retroiluminación y búsqueda del mando

La renovación de los accesorios no termina con el mando que acompaña al nuevo stick. Amazon también prepara el Fire TV Remote Plus, una versión más equipada cuyo lanzamiento está previsto para principios de 2027.

Este modelo contará con una carcasa de aluminio y botones retroiluminados. Son dos diferencias pensadas para quienes buscan un acabado más cuidado y mayor comodidad al utilizar el mando cuando la habitación está a oscuras.

El Remote Plus incorporará además Buscar mi mando. Bastará con decir «Alexa, encuentra mi mando» para que emita un sonido que ayude a localizarlo, una función especialmente útil cuando acaba entre los cojines o en cualquier otro rincón del salón.

La búsqueda podrá activarse desde un dispositivo Alexa compatible, desde la aplicación de Alexa o mediante el botón de búsqueda de mando de la app Fire TV. Este accesorio sustituirá al Alexa Voice Remote Pro; por ahora, el comunicado sitúa su llegada a principios del próximo año y no detalla su precio.

Precio y disponibilidad del nuevo Fire TV Stick 4K en España

El nuevo Fire TV Stick 4K tiene un precio de 74,99 € en España e incluye el mando Fire TV renovado y la nueva experiencia Fire TV integrada. Amazon lo anuncia como disponible desde el lanzamiento, con una promoción inicial que reduce considerablemente ese importe.

Durante un tiempo limitado, los clientes en España podrán conseguirlo por 35,99 €. La diferencia frente al precio anunciado es de 39 €, por lo que la oferta de lanzamiento resulta especialmente relevante si estabas pensando en renovar tu reproductor o añadir uno a otra televisión.

Si lo que te interesa es mejorar el manejo de un Fire TV que ya tienes, el nuevo mando se puede reservar por separado por 15,99 €. Los envíos comenzarán a finales de octubre, y su compatibilidad con reproductores lanzados desde 2019 permite actualizar el accesorio sin comprar necesariamente otro stick.

Para el Fire TV Remote Plus habrá que esperar a principios de 2027. Así, Amazon plantea dos opciones para renovar el mando: el nuevo modelo estándar, con controles diferenciados y botón personalizable, o la futura versión Plus con aluminio, retroiluminación y localización mediante sonido.