6 ofertas de Lefant en Amazon: robots aspiradores desde 125,99 € y un purificador con descuento

Las ofertas de Lefant para la campaña Prime de Amazon reúnen cinco robots aspiradores y un purificador de aire, con precios finales desde 125,99 €. Hay modelos que priorizan la aspiración, otros que incorporan fregado con agua limpia y bases de mantenimiento automático, y una alternativa para mejorar la filtración del aire en casa.

La campaña contempla acceso anticipado desde el 1 de octubre y Amazon Big Deal Days desde el 6 de octubre, pero las promociones de esta selección empiezan antes y algunas terminan el día 5. Por eso, además del precio, conviene mirar la fecha y aplicar el código correspondiente: el importe final de varios productos incluye un descuento adicional.

Ofertas de Lefant

Lefant M5 Pro: rodillo siempre limpio y 23.000 Pa por 299,99 €

Si buscas reducir tanto la limpieza del suelo como el mantenimiento del robot, el Lefant M5 Pro es el modelo más ambicioso de esta selección por sus 23.000 Pa de succión y su base automatizada. Su cepillo en forma de V está diseñado para limitar los enredos, algo útil cuando se acumulan cabellos o pelo de mascota.

El fregado utiliza un rodillo que se limpia durante el recorrido: 16 boquillas pulverizan agua para enjuagarlo continuamente. Al detectar alfombras, el robot eleva ese rodillo 8 mm y aumenta automáticamente la succión, adaptando su funcionamiento a las diferentes superficies.

La base se encarga de reponer agua, evacuar el agua sucia, vaciar el polvo y lavar y secar el rodillo. El lavado se realiza con agua caliente a 75 °C, mientras que el secado con aire ayuda a evitar olores. Además, el M5 Pro permite almacenar hasta tres mapas de plantas para organizar la limpieza en viviendas de varios niveles.

El precio de referencia comunicado es de 1.299,99 €, pero la promoción lo sitúa en 399,99 € y el código IWKXX5P lo deja en 299,99 €, un descuento aproximado del 77 %. La oferta está prevista del 29 de septiembre al 7 de octubre: Ver Lefant M5 Pro en Amazon por 299,99 €.

Lefant M210 Pro Omni: fregado con agua limpia por 237,99 €

El Lefant M210 Pro Omni combina una entrada de aspiración sin cepillo central con una potencia anunciada de 20.000 Pa. Esa entrada está pensada para evitar que el pelo se enrede, y se acompaña de dos cepillos laterales que ayudan a recoger la suciedad de los bordes y del suelo.

Su cuerpo mide 99 mm de alto y 280 mm de diámetro, un formato compacto para acceder bajo muebles con espacio suficiente. Lefant anuncia una cobertura de hasta el 92 % del suelo; es una cifra del fabricante, no una medición realizada en todas las distribuciones de vivienda.

El rodillo de fregado gira a 240 revoluciones por minuto y aplica 15 N de presión, pulverizando agua limpia, frotando y recuperando el agua sucia durante la limpieza. La base repone el agua, evacua la usada, lava el rodillo y lo seca con aire. El depósito de polvo de 800 ml permite, según la marca, acumular residuos durante hasta dos semanas sin bolsas de polvo desechables.

Frente a un precio de referencia de 999,99 €, la oferta parte de 279,99 € y baja a 237,99 € con el código PD7HCNLI, alrededor de un 76 % de descuento. Está prevista del 28 de septiembre al 7 de octubre. Ya hablamos de este modelo en Teknofilo, pero el código vigente para esta campaña es el indicado aquí: Ver Lefant M210 Pro Omni en Amazon por 237,99 €.

Lefant M210 Omni: solo 8,5 cm de alto y base autolimpiable por 229,99 €

Los muebles bajos pueden complicar el trabajo de un robot, y el Lefant M210 Omni aborda precisamente ese problema con un cuerpo de 85 mm de alto y 280 mm de diámetro. La marca anuncia una cobertura de limpieza superior al 95 %, que dependerá en la práctica del espacio disponible y de los obstáculos.

Para orientarse, utiliza PSD 2.0 con nueve sensores y un campo de detección de 190°. A ello se suma Freemove, un sistema de detección mediante varios sensores distribuido por el cuerpo del robot para ayudar a evitar colisiones y situaciones en las que pueda quedar atascado.

En fregado, repite la combinación de rodillo a 240 revoluciones por minuto y 15 N de presión, con aporte de agua limpia y recuperación del agua sucia en tiempo real. Su base repone agua, evacua la utilizada, lava y seca el rodillo, mientras que el depósito de polvo de 800 ml ofrece hasta dos semanas de almacenamiento según Lefant, sin bolsas desechables.

Su precio de referencia es de 599,99 € y el promocional, de 249,99 €. Aplicando 5SOVIQKV queda en 229,99 €, aproximadamente un 62 % menos que la referencia comunicada, durante el periodo del 29 de septiembre al 7 de octubre: Ver Lefant M210 Omni en Amazon por 229,99 €.

Lefant M3: doble mopa y hasta 220 minutos de limpieza por 269,97 €

El Lefant M3 es una opción para quien prefiera el fregado con dos mopas giratorias y una navegación basada en dToF. Su sistema de escaneo alcanza hasta 15 metros y se combina con detección de obstáculos PSD de 190° y Freemove 3.0 para orientar los recorridos y ayudar a esquivar objetos.

La succión anunciada es de 12.000 Pa, con hasta 220 minutos de autonomía y una cobertura de hasta 220 m². Son valores máximos del fabricante: el resultado depende del modo de limpieza y de la vivienda. Lefant también indica un funcionamiento por debajo de 55 dB y destaca su capacidad para recoger pelo de mascota.

Las dos mopas giran a 200 revoluciones por minuto y se elevan 9 mm al detectar alfombras. La estación integra limpieza automática, un tratamiento térmico anunciado a 45 °C y secado con aire durante dos horas, además de una bolsa de polvo de 3,2 litros con capacidad para hasta ocho semanas de almacenamiento, según el uso.

La promoción reduce el precio de referencia de 1.099,99 € a 299,97 €, y añade un 10 % de descuento automático al finalizar la compra, dejando el importe en 269,97 €. No se indica un código para este modelo. La rebaja aproximada es del 75 % y finaliza el 5 de octubre, antes que otras ofertas de la lista: Ver Lefant M3 en Amazon por 269,97 €.

Lefant M330 Plus: aspiración y fregado por 125,99 €

El Lefant M330 Plus es el robot más económico de esta selección y combina aspiración y fregado con una potencia anunciada de 5.000 Pa. Su depósito de polvo tiene 450 ml y utiliza una entrada de succión sin cepillo central y cepillos laterales optimizados para reducir los enredos de pelo.

El depósito de agua se instala mediante un sistema magnético y está diseñado para mantener un flujo constante durante el fregado. El robot también detecta alfombras: las evita al fregar y aumenta la succión cuando está aspirando.

La navegación dToF permite guardar hasta tres mapas, limpiar habitaciones concretas y definir zonas prohibidas. La autonomía anunciada alcanza 150 minutos, y el robot puede regresar a recargarse y reanudar la limpieza para continuar el recorrido.

El precio de referencia comunicado es de 499,99 €, frente a 139,99 € en promoción. El código HKBIC5J5 reduce el importe a 125,99 €, aproximadamente un 75 % menos que la referencia, en una oferta prevista del 29 de septiembre al 7 de octubre: Ver Lefant M330 Plus en Amazon por 125,99 €.

Lefant A1 Pro: purificador con filtro HEPA H13 por 139,99 €

Para completar la limpieza del hogar, el Lefant A1 Pro se centra en las partículas en suspensión. Incorpora rotación automática de 360°, un caudal de aire de hasta 450 m³/h y un CADR de 350 m³/h; Lefant lo presenta para espacios de hasta 108 m², con un rendimiento que depende de las condiciones del espacio.

Su filtración de tres etapas incluye un filtro HEPA H13 que, según la ficha, captura hasta el 99,97 % de las partículas mayores de 0,3 micras. Está diseñado para ayudar a retener polvo, polen, partículas de moho y pelo de mascota, mientras que el sensor PM2,5 supervisa la calidad del aire y la muestra mediante indicadores de tres colores.

El cuerpo mide 278 × 425 mm y el ruido puede bajar hasta 28 dB en las condiciones de funcionamiento correspondientes. Desde la aplicación Lefant se pueden gestionar seis velocidades del ventilador, la iluminación y un temporizador de una a doce horas, consultar la calidad del aire y recibir recordatorios para cambiar el filtro.

El A1 Pro parte de un precio de referencia de 199,99 € y queda en 139,99 € con el código LJVZ0Z4T, un 30 % de descuento. La campaña está prevista del 29 de septiembre al 5 de octubre, así que termina antes del periodo central de ofertas indicado en la hoja promocional: Ver Lefant A1 Pro en Amazon por 139,99 €.