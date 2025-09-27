Alguien ha probado la velocidad de carga del iPhone 17 con múltiples cargadores de Apple

💻 ¡MS Office rebajado! ¡Actualiza tu PC con MS Office 2021 de por vida por 31,55€! [ Saber más ]

El iPhone 17 debutó este mes junto al iPhone Air y el exclusivo iPhone 17 Pro, como parte de la última renovación de hardware de Apple. Además de mejoras en cámaras y pantalla, el nuevo modelo destaca por avances notables en autonomía y velocidad de carga, dos de los aspectos más valorados por los usuarios.

Apple ha potenciado la batería del iPhone 17 para ofrecer hasta 30 horas de reproducción de vídeo con una sola carga, lo que supone 8 horas más que el iPhone 16. En cuanto a carga rápida, el dispositivo puede recuperar del 0 al 50 % en solo 20 minutos si se utiliza el nuevo adaptador de corriente dinámico de 40W con un máximo de 60W o superior.

El test de ChargerLAB con distintos cargadores

El equipo de ChargerLAB puso a prueba el rendimiento del iPhone 17 con múltiples adaptadores de Apple para comprobar la velocidad de carga real. Los resultados muestran diferencias interesantes según el cargador utilizado:

Apple 18W → 17,36W

Apple 20W → 19W

Apple 29W → 27,51W

Apple 30W → 27,70W

Apple 35W Dual USB-C → 27,59W

Apple 35W Dual USB-C Compact → 27,65W

Apple 40W Dynamic Power Adapter (60W Max) → 28,34W

Apple 61W → 28,17W

Apple 67W → 28,16W

Apple 70W → 28,11W

Apple 87W → 24,70W

Apple 96W → 28,18W

Apple 140W → 27,68W

MagSafe Charger → 29,11W

Velocidades máximas: mejor que el iPhone 16

Los datos reflejan que el iPhone 17 alcanza picos de entre 27W y 28W, ligeramente por encima de los 22W a 23W del iPhone 16. Esto significa que el nuevo modelo no solo ofrece más autonomía, sino también una carga más rápida y consistente.

En comparación, Apple señalaba que el iPhone 16 podía llegar al 50 % en 30 minutos con un cargador compatible, por lo que el iPhone 17 mejora en 10 minutos este proceso.

Para alcanzar las velocidades más altas es imprescindible usar un cable USB-C compatible, como el que viene incluido con el dispositivo. En el caso de la carga inalámbrica, aunque el MagSafe Charger llegó a entregar 29W en pruebas, Apple indica oficialmente que ofrece carga rápida inalámbrica de hasta 25W con un adaptador de 30W o superior, lo que se ajusta al uso prolongado en condiciones normales.