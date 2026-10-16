Amazon presenta Bee Frontier: una pulsera con IA que escucha conversaciones y te ayuda a recordarlas

¿Cuántas veces has terminado una conversación recordando que había algo importante que hacer, pero sin tener claro qué era? Amazon quiere resolver esos despistes con Bee Frontier, un dispositivo que puedes llevar en la muñeca o sujeto a la ropa y que convierte lo que escucha en información que después puedes consultar.

Le acompaña Bee Eclipse, que traslada la misma idea a un accesorio magnético para el móvil. La propuesta resulta atractiva para reuniones, planes y compromisos cotidianos, aunque tiene dos matices importantes: la memoria incluida sin pagar es de 14 días y conectar las conversaciones con Alexa+ o las compras de Amazon requiere una suscripción.

Bee Frontier lleva un asistente de memoria a la muñeca

Frontier sucede a Bee Pioneer dentro de la familia de asistentes personales de la marca. Incorpora dos micrófonos con filtrado de ruido para captar conversaciones incluso en entornos como restaurantes concurridos u oficinas abiertas, según la descripción de Amazon.

El dispositivo puede utilizarse con una correa de silicona suave o engancharse a la ropa. Se ofrece en Lavender, Sage y Onyx, unos acabados que permiten elegir entre tonos lavanda, verde salvia y oscuro sin alterar su función principal.

Amazon anuncia hasta siete días de autonomía, carga USB-C y resistencia IP67. Son características pensadas para que acompañe al usuario durante la jornada sin depender de una recarga diaria, aunque esa duración es una cifra del fabricante y no el resultado de una prueba nuestra.

La diferencia frente a apuntar algo en el móvil está en que Bee intenta extraer lo relevante de la conversación. Puede servir para recuperar lo acordado en una reunión o los detalles de un encuentro, pero su utilidad real dependerá de que interprete correctamente las voces y el contexto.

Bee Eclipse se pega al teléfono y promete más de tres semanas de batería

Para quien prefiera no llevar otro accesorio en la muñeca, Bee Eclipse se adhiere magnéticamente a la parte trasera del móvil. Amazon lo describe como un dispositivo fino y ligero, aproximadamente del tamaño de una tarjeta de crédito.

Su principal diferencia práctica, además del formato, es la batería: la compañía anuncia más de 21 días con una carga. La idea es conservar la función de memoria de Bee en un objeto que vaya unido al teléfono que ya llevas encima.

Eclipse se presenta también como una forma de convertir llamadas y conversaciones presenciales en resúmenes y asuntos pendientes. Amazon indica que se pide al usuario obtener permiso de los participantes cada vez que inicia la captura de una llamada.

Los colores previstos son Silver, Midnight, Honey y Blush. Elegir entre Frontier y Eclipse será, por tanto, una cuestión de cómo prefieres transportar el asistente y de qué formato encaja mejor en tus conversaciones habituales.

De resumir una reunión a recordar qué libro te recomendaron

Los resultados se consultan desde la aplicación móvil de Bee. El servicio permite revisar resúmenes, buscar detalles de conversaciones y recuperar recuerdos recientes; las funciones avanzadas añaden plantillas, un asistente de chat y una aplicación para ordenador.

Con Bee Pro se pueden conectar servicios como Gmail, Google Calendar y Microsoft Outlook. A partir de lo hablado, Bee puede proponer tareas, preparar borradores de correos de seguimiento o generar invitaciones de calendario, evitando tener que reconstruir manualmente lo acordado.

La integración opcional con Alexa+ permite pedir esos datos por voz desde un Echo: por ejemplo, consultar un resumen de una reunión o recuperar el nombre de un libro recomendado por un amigo. Amazon afirma que utiliza la identificación de voz para facilitar el acceso personalizado.

También hay conexiones con fotos y Apple HealthKit para aportar contexto a los recuerdos y los datos de bienestar. Es un enfoque distinto al de un asistente que solo responde preguntas: Bee intenta construir continuidad a partir de conversaciones y servicios conectados, siempre dentro de las funciones disponibles en cada plan.

Las conversaciones también pueden alimentar recomendaciones de compra

Otra conexión opcional es Amazon.com. Si decides activarla con Bee Pro, los productos que mencionas pueden convertirse en recomendaciones dentro de la tienda, de la aplicación móvil de Bee o de su versión para ordenador.

El ejemplo es sencillo: comentas que necesitas comprar jabón y el servicio puede sugerirte artículos relacionados. No se trata de afirmar que el dispositivo compra automáticamente todo lo que oye, sino de una función de recomendaciones basada en la información que decides compartir.

Esta conexión muestra cómo Amazon quiere acercar su asistente a tareas cotidianas. Encaja con el protagonismo creciente de Alexa+ en su catálogo, que ya hemos visto en las nuevas Amazon Alexa Tablets con Google Play.

Aun así, la comodidad y la personalización plantean una decisión concreta para el usuario: qué servicios merece la pena conectar a sus conversaciones. La integración comercial es opcional, un detalle importante para quien quiera utilizar Bee como memoria sin vincularlo a recomendaciones de productos.

Qué promete Amazon sobre la privacidad de lo que escucha Bee

Ambos modelos tienen un botón para activar o desactivar el procesamiento y una luz que indica que están encendidos. Frontier permite además configurar el apagado automático después de un periodo sin sonido, como cinco o quince minutos.

Según Amazon, el audio se transcribe en tiempo real y se descarta sin almacenarlo. Esto no significa que desaparezca toda la información: las transcripciones, los resúmenes y las tareas derivados de esa conversación sí forman parte de la memoria del servicio.

La compañía explica que esos datos se cifran con claves creadas y controladas por el dispositivo del usuario. Bee Private Compute utiliza un entorno de procesamiento aislado en servidores; no debe confundirse esta protección con que todo el trabajo se realice localmente en la pulsera.

Amazon sostiene que ni ella ni Bee pueden acceder a ese contenido privado salvo que el usuario decida compartirlo. El sistema comprueba el software del servidor antes de enviar información y se apoya en AWS Nitro y NitroTPM. La documentación enlaza una auditoría de Trail of Bits y un informe técnico; también permite borrar transcripciones y resúmenes y retirar permisos.

Precio, suscripción y lo que sabemos de su llegada a España

Bee Frontier ya figura disponible en Amazon.com por 74,99 dólares (unos 67 € al cambio). Bee Eclipse llegará próximamente desde 99,99 dólares (aproximadamente 89 €). Son conversiones orientativas de los importes estadounidenses, no precios oficiales para España.

La compra incluye resúmenes, recapitulaciones y 14 días de memoria sin coste adicional. Conviene tenerlo presente: presentar el dispositivo como algo que «lo recuerda todo» no describe las condiciones de ese nivel básico.

Bee Pro cuesta 11,99 dólares al mes (alrededor de 10,70 €), y ofrece 30 días gratis para nuevos clientes. Añade resúmenes recientes ilimitados, integraciones con Alexa+, Amazon.com y aplicaciones de terceros, tareas sugeridas, recuerdos diarios, chat personal, plantillas y la aplicación de escritorio.

El anuncio consultado no concreta fecha ni precio para España, ni confirma en ese texto el alcance del soporte en español. Para valorar la propuesta habrá que mirar tanto esas condiciones como la precisión de sus resúmenes: el interés de una memoria externa está en recuperar bien lo importante, no simplemente en acumular conversaciones.