Amazon Alexa Tablets llegan con Google Play, Alexa+ y precios desde 229,99 €

Amazon estrena una familia de tablets que reúne Google Play Store, Alexa+ y la conexión con sus servicios de entretenimiento y lectura.

Las nuevas Amazon Alexa Tablet 12 Pro, Alexa Tablet 11 y Alexa Tablet 8 cubren tres tamaños y niveles de hardware, con precios que arrancan en 229,99 €.

La Pro añade una pantalla de 120 Hz, una opción Nanomatte antirreflejos y accesorios para trabajar, mientras que los modelos de 11 y 8 pulgadas se centran en el entretenimiento y la portabilidad. La gama también incorpora una experiencia de lectura inspirada en Kindle y packs Amazon Kids; repasamos las diferencias y las especificaciones de cada modelo.

Google Play y Alexa+: las dos claves de la nueva familia

Una de las novedades más relevantes de las Amazon Alexa Tablets es el acceso integrado a Google Play Store. La tienda de aplicaciones acompaña a una propuesta que combina los servicios de Amazon con apps para trabajar, jugar, ver contenido o comunicarnos desde el propio tablet.

El otro elemento común es Alexa+, que está integrada en los tres modelos. Se puede invocar diciendo «Alexa» o pulsando el botón Pregunta a Alexa, de manera que la ayuda del asistente queda accesible tanto por voz como mediante un toque.

La función Inteligencia en pantalla permite pedirle que examine lo que estamos viendo y ofrezca ayuda según ese contexto. Amazon pone como ejemplos planificar una ruta de senderismo o leer un calendario de partidos para añadirlos a nuestra agenda, tareas que aprovechan la información visible en el dispositivo.

Esa capacidad de ver la pantalla solo se activa cuando el usuario lo solicita, y un indicador visual señala cuándo está habilitada. La integración encaja en la expansión de Alexa+ que también hemos contado con el nuevo Fire TV Stick 4K de Amazon, aunque aquí el asistente trabaja sobre una experiencia de tablet.

Alexa Tablet 12 Pro: pantalla de 120 Hz y opción Nanomatte

La Amazon Alexa Tablet 12 Pro encabeza la gama y es, según la compañía, su tablet más avanzada hasta la fecha. Su pantalla de 12 pulgadas combina una resolución de 2.800 × 1.840 píxeles, una densidad de 280 ppp y una tasa de refresco de 120 Hz, con una relación de aspecto anunciada de 3:2.

Hay dos acabados de pantalla: el estándar brillante y la versión Nanomatte, exclusiva del modelo Pro. Esta última utiliza un tratamiento antirreflectante mediante fotolitografía que, según Amazon, reduce notablemente los reflejos y conserva mejor el contraste con mucha luz, facilitando la lectura tanto en interiores como en exteriores.

La construcción recurre a un cuerpo monobloque de aluminio de 6,5 mm de grosor. Sus dimensiones son de 270,8 × 183,9 × 6,5 mm y pesa 555 g, datos que ayudan a hacerse una idea del tamaño de este modelo pensado para combinar trabajo y entretenimiento.

En su interior encontramos el MediaTek Dimensity 8400, configuraciones de 8 o 16 GB de RAM y 128 o 256 GB de almacenamiento. La ficha también anuncia 26 TOPS de capacidad de IA local, Wi-Fi 6E y USB 3.0; la batería de 9.000 mAh ofrece hasta 16 horas de reproducción de vídeo y admite carga de 27 W.

Característica Especificaciones de Amazon Alexa Tablet 12 Pro Pantalla 12 pulgadas; 2.800 × 1.840 píxeles; 280 ppp Refresco y formato 120 Hz; relación de aspecto 3:2 Opciones de pantalla Estándar brillante o Nanomatte antirreflectante mediante fotolitografía Procesador MediaTek Dimensity 8400 Geekbench 6, según la ficha 1.667 puntos en mononúcleo; 6.784 en multinúcleo Capacidad de IA local 26 TOPS RAM 8 o 16 GB Almacenamiento 128 o 256 GB Conectividad Wi-Fi 6E; USB 3.0 Batería 9.000 mAh Autonomía de vídeo anunciada Hasta 16 horas Carga 27 W Dimensiones 270,8 × 183,9 × 6,5 mm Peso 555 g Material y color Aluminio monobloque; grafito Accesorios específicos Lápiz activo USI 2.0 y teclado magnético con trackpad Precio inicial 499,99 € con 8 GB de RAM y 128 GB; Nanomatte desde 559,99 €

Lápiz y teclado para convertir la 12 Pro en una herramienta de trabajo

Amazon ha diseñado un lápiz y un teclado exclusivos para la Alexa Tablet 12 Pro. Son accesorios separados del tablet que amplían sus posibilidades para escribir, tomar apuntes o manejar aplicaciones con un teclado físico y un trackpad.

El lápiz para Alexa Tablet Pro utiliza el estándar activo USI 2.0 y reconoce 4.096 niveles de presión, además de la inclinación. Incluye un borrador integrado y una función de localización para encontrarlo si lo hemos dejado fuera de sitio.

El teclado extraíble se acopla magnéticamente al tablet y no necesita Bluetooth ni emparejamiento. Recibe la alimentación del propio dispositivo, por lo que prescinde de batería y cables adicionales, una solución cómoda para montarlo y empezar a trabajar.

El conjunto incorpora trackpad de cristal, tecla de Alexa y soporte ajustable, de modo que también permite adaptar la posición de la pantalla. El teclado cuesta 139,99 € y el lápiz 84,99 €; la ficha técnica recoge asimismo un paquete de tablet, teclado y lápiz por 649,99 €.

Alexa Tablet 11: pantalla 2,5K de 90 Hz para entretenimiento

La Amazon Alexa Tablet 11 ocupa el punto intermedio de la familia y está orientada al streaming, los juegos, la lectura y la navegación. Su pantalla tiene una diagonal de 10,95 pulgadas, resolución de 2.560 × 1.600 píxeles y formato 16:10, con una densidad de 276 ppp.

El panel ofrece 90 Hz de refresco y 500 nits de brillo, mientras que el procesador MediaTek MT8189 de ocho núcleos se acompaña de una GPU Mali-G57 MC2. Incorpora 8 GB de RAM LPDDR5 y opciones de 64 o 128 GB de almacenamiento eMMC 5.1.

El entretenimiento también se apoya en dos altavoces Dolby Atmos y una batería de 6.500 mAh, para la que Amazon anuncia hasta 15 horas de reproducción de vídeo. Las cámaras frontal y trasera son de 8 MP, y la conectividad incluye Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.3.

Todo ello se integra en un cuerpo monobloque de aluminio de 6,9 mm de grosor, con un peso de 477 g. Se ofrece en grafito, amatista y verde matcha, desde 329,99 €, y mantiene el acceso por voz y toque a Alexa+, la ayuda contextual y la pestaña dinámica de la gama.

Característica Especificaciones de Amazon Alexa Tablet 11 Pantalla 10,95 pulgadas; 2.560 × 1.600 píxeles (2,5K); 276 ppp Refresco, brillo y formato 90 Hz; 500 nits; relación de aspecto 16:10 Procesador MediaTek MT8189 de ocho núcleos GPU Mali-G57 MC2 Geekbench, según la ficha 861 puntos en mononúcleo; 2.195 en multinúcleo Prueba de GPU MH 3.0, según la ficha 38 FPS RAM 8 GB LPDDR5 Almacenamiento 64 o 128 GB eMMC 5.1 Cámaras frontal / trasera 8 MP / 8 MP Audio Dos altavoces Dolby Atmos Conectividad Wi-Fi 6; Bluetooth 5.3 Batería 6.500 mAh Autonomía de vídeo anunciada Hasta 15 horas Dimensiones 253,25 × 164,81 × 6,9 mm Peso 477 g Material y colores Aluminio monobloque; grafito, amatista y verde matcha Precio inicial 329,99 € con 8 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento

Alexa Tablet 8: el modelo más compacto con pantalla de 8,7 pulgadas

La Amazon Alexa Tablet 8 apuesta por un formato más fácil de llevar y sujetar con una mano. Es la más portátil de las tres, con un cuerpo monobloque de aluminio de 7,95 mm de grosor y un peso de 329,5 g según la ficha técnica.

Su nombre comercial simplifica una diagonal real de 8,7 pulgadas, con resolución HD de 1.340 × 800 píxeles. El panel funciona a 60 Hz, ofrece un brillo de 400 nits y una densidad de 180 ppp, con una relación de aspecto anunciada de 5:3.

Comparte el MediaTek MT8189 y la GPU Mali-G57 MC2 con el modelo de 11 pulgadas, pero reduce la memoria a 4 GB de RAM LPDDR5. El almacenamiento se ofrece en 64 o 128 GB eMMC 5.1; dispone de cámara frontal de 5 MP, trasera de 8 MP, dos altavoces, Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.3.

La batería de 4.600 mAh permite hasta 14 horas de reproducción de vídeo, según Amazon. Pensada especialmente para leer y ver contenido en movimiento, mantiene Alexa+ y llega en grafito, rosa y verde azulado, con un precio inicial de 229,99 €.

Característica Especificaciones de Amazon Alexa Tablet 8 Pantalla 8,7 pulgadas; 1.340 × 800 píxeles (HD); 180 ppp Refresco, brillo y formato 60 Hz; 400 nits; relación de aspecto 5:3 Procesador MediaTek MT8189 GPU Mali-G57 MC2 Geekbench, según la ficha 861 puntos en mononúcleo; 2.195 en multinúcleo Prueba de GPU MH 3.0, según la ficha 38 FPS RAM 4 GB LPDDR5 Almacenamiento 64 o 128 GB eMMC 5.1 Cámaras frontal / trasera 5 MP / 8 MP Audio Dos altavoces Conectividad Wi-Fi 6; Bluetooth 5.3 Batería 4.600 mAh Autonomía de vídeo anunciada Hasta 14 horas Dimensiones 208,94 × 132,64 × 7,95 mm Peso 329,5 g Material y colores Aluminio monobloque; grafito, rosa y verde azulado Precio inicial 229,99 € con 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento

Un modo de lectura inspirado en Kindle con hasta 20 horas de autonomía

Amazon también quiere que estas tablets tengan un papel importante como dispositivos de lectura. Al abrir un libro en la app Kindle, se activa una experiencia pensada para apartar las distracciones y facilitar que nos concentremos en las páginas.

En ese modo, se silencian las notificaciones y se reduce la luz azul. La compañía anuncia que la autonomía de lectura puede alcanzar hasta 20 horas, una cifra asociada a esta actividad y distinta de las 14, 15 o 16 horas de reproducción de vídeo de cada modelo.

En la Alexa Tablet 12 Pro con su lápiz se puede resaltar, subrayar, tomar notas y escribir directamente sobre las páginas de los libros. Es una de las funciones que conecta el accesorio de productividad con el uso cotidiano de la biblioteca Kindle.

Las anotaciones se sincronizan entre las apps Kindle en dispositivos compatibles con lápiz y Kindle Scribe. Si te interesa ese enfoque de lectura con escritura, nuestro análisis del Kindle Scribe Colorsoft ofrece contexto sobre otro dispositivo del ecosistema, con una propuesta de pantalla diferente.

Contenido personalizado y continuidad entre Fire TV, Kindle y el tablet

Al iniciar sesión, las Amazon Alexa Tablets conectan las experiencias de Amazon para reunir contenido y actividad en el nuevo dispositivo. La idea es que el tablet pueda retomar lo que ya estábamos haciendo en otros productos de la compañía.

El feed personalizado Para ti concentra lo que hemos estado viendo, leyendo, escuchando y jugando. Así, el acceso al contenido se organiza alrededor de nuestra actividad, en lugar de obligarnos a recordar dónde dejamos cada cosa.

Por ejemplo, podemos empezar una serie en Fire TV y continuar desde el mismo punto en el tablet. La lectura también mantiene el punto al pasar de un Kindle o de la app Kindle a la tablet, una continuidad que enlaza con la reciente renovación de Kindle, Paperwhite y Colorsoft.

A esto se suma una pestaña dinámica en la pantalla de inicio, que muestra contenido pendiente, recomendaciones y sugerencias útiles. Esta personalización acompaña a la integración de Alexa+ y forma parte de la experiencia común de los tres tamaños.

Amazon Kids Tablets: dos tamaños con funda y un año de Kids+

Junto a los tres modelos generales, Amazon presenta las nuevas Amazon Kids Tablets. La compañía las plantea como packs preparados para empezar a utilizarlos, con varios elementos incluidos en la misma compra.

Cada pack incorpora el dispositivo y una funda resistente para niños. La protección forma parte de la propuesta desde el principio, un detalle práctico en un producto que se va a manejar y transportar durante el uso infantil.

El tercer componente es un año de Amazon Kids+, incluido junto al hardware y la funda. Al valorar el pack conviene tener en cuenta ese periodo de servicio, que es parte del contenido anunciado por Amazon para estas ediciones.

Las Amazon Kids Tablets estarán disponibles en tamaños de 8,7 y 11 pulgadas, por lo que también aquí se podrá elegir entre un formato más compacto y otro con mayor superficie de pantalla. Comparten el calendario de reserva y envío anunciado para las nuevas Alexa Tablets.

Precios y disponibilidad de las Amazon Alexa Tablets en España

La gama parte de 229,99 € para la Alexa Tablet 8 con 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento. La Alexa Tablet 11 cuesta desde 329,99 € con 8 GB y 64 GB, mientras que la Alexa Tablet 12 Pro arranca en 499,99 € con 8 GB y 128 GB.

La versión Alexa Tablet 12 Pro Nanomatte parte de 559,99 €, frente al acabado estándar brillante del modelo de entrada. Además, la ficha técnica facilita un precio de 649,99 € para el paquete de tablet, teclado y lápiz, una alternativa a comprar esos elementos por separado.

Los accesorios específicos de la Pro cuestan 139,99 € para el teclado y 84,99 € para el lápiz. Amazon también ofrece una gama de fundas protectoras, mientras que las ediciones Kids incluyen su propia funda resistente y el año de Kids+ dentro del pack.

Las reservas de las tres Alexa Tablets y de las Amazon Kids Tablets se abren desde ahora. Los envíos comenzarán el 19 de octubre de 2026, de modo que la apertura de reservas y la llegada de los dispositivos corresponden a momentos distintos.