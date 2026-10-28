Amazon renueva los Echo en España: Dot con domótica, Studio con cámara y el nuevo Echo Time

Amazon ha renovado su familia Echo con Alexa+ con tres propuestas para usos distintos: un Echo Dot con más funciones de hogar conectado, un Echo Studio que incorpora cámara e inteligencia visual y el nuevo Echo Time, pensado para la mesita de noche. La gama llega a España con precios desde 104,99 € y también incluye una edición infantil del Dot.

La idea común es dar al asistente más recursos para entender lo que ocurre a su alrededor y ayudar en las tareas cotidianas. Eso se traduce en controlar accesorios sin un controlador adicional, mostrarle un objeto a Alexa o utilizar alarmas que intentan adaptarse al sueño, con controles específicos para desactivar las funciones de detección.

Echo Dot incorpora un controlador domótico y más graves

El nuevo Echo Dot amplía su papel más allá de reproducir música o responder preguntas. Integra un controlador de hogar digital compatible con Zigbee, Matter y Thread, de modo que puede conectar dispositivos compatibles sin añadir un controlador independiente.

Esto permite reunir el manejo de luces, cerraduras o termostatos en el propio altavoz. Para quien empieza a montar una casa conectada, la ventaja está en reducir el número de aparatos necesarios, siempre comprobando la compatibilidad de los accesorios que quiera utilizar.

Otra incorporación es el extensor wifi eero integrado, que añade hasta 93 m² de cobertura a una red eero existente. Es importante ese matiz: la función está pensada para ampliar una instalación eero compatible, y no equivale a mejorar automáticamente la cobertura de cualquier router.

En el interior encontramos el chip AZ3 diseñado por Amazon, con un acelerador de IA para mejorar el procesamiento en el dispositivo, la detección de conversaciones y el filtrado del ruido. Un cuarto micrófono busca ayudar a Alexa a seguir escuchando al usuario cuando se mueve por la habitación o hay ruido de fondo.

El altavoz rediseñado ofrece un 50 % más de graves que la generación anterior, según Amazon, y mantiene un formato esférico con revestimiento de tejido 3D. También incorpora ID de Voz para adaptar la experiencia a cada persona, por ejemplo, al reproducir su lista musical favorita.

El Echo Dot se vende en Amazon España por 104,99 €. Su propuesta combina así sonido, control domótico y ampliación de una red eero en un dispositivo compacto.

Imagen oficial de Amazon.

Echo Studio añade una cámara de 13 MP e inteligencia visual

El Echo Studio con cámara para el hogar combina el planteamiento de altavoz de mayor nivel de la familia con una cámara integrada de 13 MP. Esta permite que Alexa+ utilice lo que el usuario le muestra como contexto para responder y ayudar en determinadas tareas.

Amazon propone ejemplos como explicar las reglas de un juego de mesa o reconocer una caja de cereales para ayudar a comprar otros sabores. La interacción deja de depender únicamente de describir un objeto con palabras, aunque la utilidad concreta dependerá de la capacidad del asistente para interpretar lo que ve.

La cámara también permite consultar un vídeo en directo de la estancia desde la app de Alexa cuando no estamos en casa. Además, Amazon anuncia para más adelante la posibilidad de vincularlo con Fire TV compatibles y realizar videollamadas en el televisor; esta última función no se presenta como disponible desde el lanzamiento.

El audio sigue siendo central, con tres altavoces personalizados, un potente woofer y Dolby Atmos para generar sonido espacial envolvente. La adaptación automática a la estancia ajusta la reproducción a la acústica del lugar, mientras que el volumen autorregulable busca mantener una escucha adecuada cuando nos desplazamos.

El Echo Studio con cámara para el hogar cuesta 259,99 € en Amazon España. Para quienes prefieren centrarse en la música y prescindir de las funciones visuales, la compañía mantiene disponible el Echo Studio estándar sin cámara.

Imagen oficial de Amazon.

Echo Time quiere sustituir al despertador de la mesita

El Echo Time es un dispositivo diseñado específicamente para el dormitorio y no incorpora cámara. Su pantalla táctil circular de 3,2 pulgadas muestra información como la próxima alarma, la reproducción en curso o el tiempo, con cientos de esferas para personalizar su aspecto.

La función más singular son las alarmas inteligentes opcionales basadas en Omnisense. Mediante detección del sueño sin llevar un dispositivo puesto, buscan identificar una fase más ligera y despertar al usuario entre 10 y 60 minutos antes de la hora programada.

La propuesta intenta suavizar el despertar, pero conviene tener claro su funcionamiento: la alarma inteligente puede adelantarse a la hora fijada. Es una opción para quienes prefieran ese tipo de despertar y no una garantía de levantarse exactamente a la hora seleccionada.

A medida que se acerca la alarma, la pantalla se ilumina gradualmente para imitar un amanecer. El tono comienza con suavidad y gana intensidad al posponerlo, hasta cuatro veces; por la noche, el dispositivo reduce la luz azul y se atenúa hasta dejar visible solo la hora.

Además de despertarnos, permite pedir recordatorios antes de salir, reproducir música relajante o solicitar ajustes de temperatura mediante los dispositivos compatibles del hogar. El Echo Time está disponible por 214,99 € en Amazon España.

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Echo Dot Amazon Kids incluye un año de contenidos infantiles

La nueva gama contempla una edición Amazon Kids del Echo Dot, con una experiencia adaptada a la edad de los más pequeños. Se ofrece en dos opciones de diseño y busca que el altavoz tenga un uso propio dentro de la habitación infantil.

La compra incluye un año de suscripción a Amazon Kids+, con acceso a contenidos y experiencias como Historias con Alexa. Ese periodo incluido forma parte de la oferta de compra y no supone una suscripción gratuita indefinida.

Para la hora de acostarse, la experiencia incorpora Dulces sueños, sonidos relajantes e historias de Calm y Moshi. Los padres pueden gestionar el uso desde el Panel para padres, que reúne los controles de esta experiencia infantil.

El Echo Dot Amazon Kids cuesta 114,99 € en Amazon España, 10 € más que el Echo Dot estándar. La diferencia se centra en la propuesta infantil y el año de contenidos incluido.

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Qué controles de privacidad incluyen los nuevos Echo

La incorporación de inteligencia visual y detección del sueño hace especialmente relevante saber qué se puede desactivar. Amazon mantiene un botón específico para apagar los micrófonos y, en los dispositivos que la incorporan, también la cámara.

En el Echo Studio con cámara, ese control permite desconectar tanto los micrófonos como la cámara cuando no se quieren utilizar. Un LED integrado informa de su activación y de la transmisión de imágenes a la nube, para que el usuario pueda identificar cuándo se está empleando la función visual.

En Echo Time, la detección del sueño se puede activar o desactivar desde la configuración. Además, apagar sus micrófonos también desconecta esta función, por lo que el control físico afecta tanto a la escucha como a esa detección.

La elección del producto también permite ajustar la experiencia al nivel de funciones que se busca. Echo Time prescinde de cámara, y el Echo Studio estándar sigue disponible para quien quiera el formato de altavoz sin incorporar inteligencia visual.

Precios en España y disponibilidad de Alexa+

Amazon presenta tres dispositivos principales y una edición infantil del Echo Dot, con precios desde 104,99 €. Los nuevos productos ya figuran como disponibles en Amazon España, con propuestas diferenciadas para música, hogar conectado, dormitorio y uso infantil.

La compañía sitúa esta renovación en un ecosistema con más de 700 millones de dispositivos en los hogares de sus clientes. Alexa+ también forma parte de otras familias, como las Amazon Alexa Tablets que ya hemos detallado en Teknofilo.

Antes de elegir, hay una condición relevante: algunas funciones requieren Alexa+, disponible actualmente mediante Acceso Anticipado. Comprar un dispositivo compatible no elimina ese requisito, y las prestaciones anunciadas para más adelante, como las videollamadas mediante Fire TV, tienen su propio calendario.

La elección depende de la estancia y del uso previsto: el Dot reúne funciones domóticas en un tamaño compacto, el Studio incorpora contexto visual y Echo Time se centra en las rutinas de descanso. Estos son los precios anunciados y los enlaces de compra de cada modelo.