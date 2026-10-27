iOS 27.2 ya está disponible: novedades y qué cambia para los usuarios de España

iOS 27.2 ya está disponible con mejoras en Siri AI, Mensajes, Fotos y otras aplicaciones del iPhone. La actualización también incorpora correcciones de seguridad y opciones de accesibilidad, pero varias de sus funciones dependen del modelo, el idioma y la región.

Para quienes utilizan el iPhone en España hay un matiz especialmente importante: Siri AI añade español, aunque continúa sin estar disponible en iOS dentro de la Unión Europea. Repasamos qué cambia, qué requisitos tiene cada novedad y cómo instalar la actualización.

Siri AI recuerda conversaciones y amplía el contexto personal

La principal mejora del asistente es la capacidad de recuperar información de conversaciones anteriores, por ejemplo una recomendación que nos dio días atrás. También amplía sus fuentes de contexto personal con fotos recibidas en Mensajes, asistentes a eventos, mensajes de voz y mejores resultados del historial de Safari y la lista de lectura.

El interés práctico está en poder continuar una consulta sin reconstruir todos sus antecedentes. Es una evolución hacia conversaciones con más continuidad, aunque la utilidad real seguirá dependiendo de la información disponible y de los permisos que conceda cada usuario.

Apple incorpora además selección de texto más precisa en las respuestas. Poder copiar únicamente un fragmento facilita llevar una dirección, una indicación o una parte de la respuesta a otra aplicación sin arrastrar el resto del contenido.

En privacidad, la opción Apps excluidas permite apartar aplicaciones y sus datos del acceso de Siri, Buscar y las sugerencias desde un mismo ajuste. Es un control relevante para decidir qué contenido participa en estas experiencias personalizadas.

Siri AI añade español, pero sigue sin llegar al iPhone en la Unión Europea

iOS 27.2 amplía Siri AI con español, francés, japonés, coreano y portugués. Sin embargo, el soporte de un idioma y el lanzamiento en una región son requisitos diferentes, y esa distinción afecta directamente a los usuarios de España.

Siri AI sigue sin estar disponible en iOS dentro de la Unión Europea ni en China continental, según las notas de Apple. Instalar la actualización o configurar el teléfono en español no implica que el nuevo asistente vaya a activarse en esos territorios.

La limitación tampoco afecta por igual a toda Apple Intelligence. Apple mantiene disponibles en la UE otras funciones compatibles de su plataforma, como herramientas inteligentes en aplicaciones; por tanto, conviene comprobar cada prestación en lugar de considerar la IA de Apple como un único bloque.

El hardware también cuenta: las funciones de Apple Intelligence requieren iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max o un modelo de la familia iPhone 16 o posterior compatible. Ya explicamos esta separación entre sistema operativo y asistente al repasar el lanzamiento de iOS 27 y la ausencia inicial de Siri AI en Europa.

Mensajes propone acciones y Fotos mejora los álbumes compartidos

Las sugerencias de Mensajes permiten actuar sobre el contexto de una conversación, con accesos para crear un evento o trabajar con otras apps como Recordatorios. El objetivo es reducir los pasos entre acordar algo en un chat y dejarlo organizado fuera de él.

Apple indica que estas acciones sugeridas están disponibles en inglés y requieren un dispositivo compatible con Apple Intelligence. Se muestran por defecto, pero pueden configurarse en Ajustes, dentro de Apps, Mensajes y las opciones de acciones sugeridas.

En Fotos, los álbumes compartidos permiten editar comentarios y pies de foto, evitar duplicados y recibir avisos antes de que caduquen. El recordatorio resulta especialmente útil en álbumes temporales para guardar las imágenes o los vídeos que interese conservar.

También se incorpora soporte para SynthID, una marca de agua oculta que ayuda a identificar imágenes creadas o modificadas mediante herramientas generativas en Fotos e Image Playground. No se trata de un rótulo visible sobre la imagen, sino de una señal destinada a facilitar su identificación.

FaceTime: doble captura y nuevas posibilidades de accesibilidad

Las videollamadas forman parte del interés de esta actualización, aunque conviene situar cada función en su contexto. Dual Capture permite mostrar la cámara frontal y la trasera al mismo tiempo en los modelos compatibles, una posibilidad que la guía de Apple ya encuadra dentro de iOS 27.

El funcionamiento consiste en mantener el rostro en una ventana pequeña sobre la vista de la cámara trasera. Puede servir, por ejemplo, para enseñar un lugar o un objeto mientras seguimos presentes en la conversación, sin alternar constantemente entre las dos cámaras.

Apple documenta Dual Capture para iPhone 17 o posterior y exige que los participantes utilicen iOS 27, iPadOS 27 o macOS 27 o una versión posterior. Durante la llamada se activa al cambiar a la cámara trasera y se puede ocultar la ventana frontal si se prefiere.

Entre los cambios que sí enumera expresamente para iOS 27.2 aparece la incorporación de un intérprete de lengua de signos o un subtitulador en directo de terceros a la llamada. Es una mejora de accesibilidad distinta de la doble captura y no debe confundirse con activar automáticamente una traducción.

Otros cambios, seguridad y cómo instalar iOS 27.2

Podcasts separa los episodios nuevos de los que estamos reproduciendo, Juegos añade contexto a las sugerencias de amigos y muestra sus títulos recientes, y Apple TV incorpora perfiles sencillos con recomendaciones para cada miembro del hogar. Son cambios pequeños que ayudan a organizar contenidos y actividad.

La actualización, publicada el 26 de octubre de 2026, también corrige vulnerabilidades. El aviso de seguridad de Apple incluye problemas de acceso a datos y permisos, fallos al procesar archivos y errores de memoria en componentes del sistema, así que su interés va más allá de las novedades de IA.

La compatibilidad general abarca los iPhone 11 y posteriores y los iPhone SE de segunda y tercera generación. Que un modelo pueda instalar el sistema no garantiza el acceso a todas las prestaciones: las exigencias de Siri AI, Apple Intelligence y Dual Capture son diferentes.

Para instalarla, entra en Ajustes → General → Actualización de software y sigue las indicaciones. Apple recomienda realizar antes una copia de seguridad y conectar el iPhone a una red wifi y a la corriente; también es posible gestionar las descargas y la instalación automática desde ese apartado.