Apple presenta el MacBook Pro M6: más potencia para IA y hasta 24 horas de autonomía desde 2.329 €

Apple ha renovado su MacBook Pro de 14 pulgadas con el chip M6, una actualización que suma potencia para tareas creativas e inteligencia artificial, mejora las conexiones inalámbricas y mantiene una autonomía anunciada de hasta 24 horas. En España, el nuevo portátil parte de 2.329 € y llegará a las tiendas el 6 de noviembre.

El cambio se concentra en el interior: CPU y GPU de 12 núcleos, más capacidad para procesar IA en el propio ordenador y memoria unificada de mayor ancho de banda. A su alrededor encontramos la pantalla Liquid Retina XDR, una selección amplia de puertos y macOS 27 Golden Gate, con novedades que buscan hacer más cómodo el trabajo diario.

El M6 suma núcleos y refuerza la inteligencia artificial local

El gran protagonista es el Apple M6, con CPU de 12 núcleos y GPU de 12 núcleos, dos más en cada caso que en el M5. Apple afirma que integra el núcleo de CPU más rápido del mundo, aunque esa es una conclusión de sus propias pruebas y no una medición independiente de este nuevo portátil.

La parte gráfica combina trazado de rayos de tercera generación y almacenamiento dinámico en caché. Según la compañía, la GPU mejora hasta un 30 % frente al M5, un avance pensado para tareas como el modelado 3D, la edición fotográfica y los juegos.

La IA gana peso con Neural Accelerators en cada núcleo de la GPU y un doble Neural Engine de 16 núcleos. Apple anuncia hasta un 25 % más de rendimiento en determinadas cargas de IA local respecto al M5 y hasta 1,9 veces más velocidad en el Neural Engine, con aplicaciones como la generación de imágenes, la superresolución y el escalado.

La configuración parte de 16 GB de memoria unificada y permite llegar a 32 GB, con un ancho de banda de hasta 170 GB/s. El planteamiento combina esa memoria con almacenamiento de alta velocidad para mover proyectos grandes y ejecutar modelos de lenguaje en el propio equipo, un ámbito en el que también encaja la apuesta de Apple por el Mac mini con M6 y M5 Pro.

Imagen oficial de Apple.

Qué mejora frente a los MacBook Pro con M1 y M5

La diferencia más llamativa aparece al comparar con el MacBook Pro de 13 pulgadas con M1. En el procesamiento de instrucciones de modelos de lenguaje, Apple habla de un tiempo hasta el primer token hasta 13 veces más rápido; frente al MacBook Pro de 14 pulgadas con M5, la mejora en esa prueba alcanza 1,3 veces.

En Blender con trazado de rayos, el renderizado llega a ser hasta 11,7 veces más rápido que en el modelo con M1 y hasta 1,3 veces más rápido que con M5. Son resultados de una carga concreta, por lo que no conviene trasladar ese multiplicador a todas las aplicaciones ni a cualquier proyecto.

Para el procesamiento de imágenes en Affinity, la compañía anuncia hasta 3,3 veces el rendimiento del M1 y hasta 1,2 veces el del M5. Es un ejemplo de cómo el salto depende del trabajo que se realice: no todas las tareas aprovechan del mismo modo los nuevos recursos del chip.

En compilación de proyectos con Xcode, Apple cifra la mejora en hasta 2,5 veces frente al M1 y hasta 1,3 veces frente al M5. En conjunto, las cifras dibujan una actualización especialmente interesante para quienes conservan un Mac antiguo, mientras que el beneficio desde un M5 exige mirar con más detalle las aplicaciones utilizadas.

Pantalla Liquid Retina XDR, cámara de 12 MP y seis altavoces

El equipo mantiene una pantalla Liquid Retina XDR de 14 pulgadas, con un pico de brillo HDR de hasta 1.600 nits y una relación de contraste de 1.000.000:1. Son características orientadas tanto al consumo de contenido como al trabajo con fotografías y vídeos de alto rango dinámico.

También se ofrece la opción de acabado nanotexturizado, que reduce los reflejos y los brillos en ambientes con mucha luz. Puede tener sentido para quienes cambian de lugar con frecuencia o trabajan cerca de ventanas, aunque es una opción de configuración y no una característica incluida en todos los equipos.

Para las videollamadas incorpora una cámara de 12 MP con Center Stage y Vista Cenital. El encuadre automático ayuda a mantener al usuario centrado, mientras que Vista Cenital permite mostrar la superficie de trabajo, algo útil en demostraciones y reuniones.

El apartado audiovisual se completa con tres micrófonos con calidad de estudio, según Apple, y seis altavoces con audio espacial. La propuesta busca que las reuniones, la reproducción de música y la revisión de contenido puedan hacerse con los componentes integrados, sin recurrir siempre a accesorios externos.

Imagen oficial de Apple.

Hasta 24 horas de autonomía, Wi-Fi 7 y una conexión para casi todo

Apple anuncia hasta 24 horas de autonomía, una cifra máxima que depende del uso y la configuración. La compañía la presenta como la mayor autonomía alcanzada en un Mac y asegura que el rendimiento del portátil se mantiene tanto conectado a la corriente como funcionando con batería.

Para quienes llegan de modelos antiguos, Apple calcula hasta 14 horas adicionales frente a un MacBook Pro con Intel y hasta cuatro horas más frente al modelo con M1. La carga rápida permite alcanzar hasta el 50 % en 30 minutos con un adaptador USB-C compatible de mayor potencia, como el de 96 W.

La conectividad inalámbrica da el salto a Wi-Fi 7 y Bluetooth 6, y el equipo admite hasta dos monitores externos. Es una combinación que permite alternar entre el uso portátil y un puesto de trabajo con más espacio de pantalla.

En los laterales encontramos tres puertos Thunderbolt 4, HDMI, MagSafe 3, ranura SDXC y toma para auriculares. La variedad facilita conectar almacenamiento externo, descargar tarjetas de una cámara o utilizar una pantalla sin depender de un único tipo de conector.

El portátil se ofrece en negro espacial y plata, con un acabado anodizado en el primero que busca reducir las huellas. Quienes actualicen desde equipos con Intel o M1 también encontrarán 16 GB de memoria de partida y un puerto Thunderbolt adicional respecto a los modelos anteriores utilizados en la comparación de Apple.

Imagen oficial de Apple.

macOS 27 Golden Gate amplía el papel de Siri y Apple Intelligence

El nuevo MacBook Pro llega con macOS 27 Golden Gate, que combina mejoras de rendimiento, búsqueda y diseño con nuevas funciones de Apple Intelligence. Una de las piezas centrales es Siri AI, planteada como un asistente más conversacional y capaz de utilizar el contexto personal para encontrar información y completar tareas entre aplicaciones.

Siri AI se integra en Spotlight y en los menús contextuales, y permite consultar el contenido de la pantalla mediante inteligencia visual y un atajo de teclado. También puede ayudar a redactar y editar textos en distintos lugares del sistema, además de localizar información en mensajes, correos y fotografías.

Hay un matiz importante sobre su llegada: Siri AI está disponible en beta con macOS 27.2 y admite español entre sus idiomas compatibles. La disponibilidad varía según la función y la región; además, determinadas herramientas basadas en modelos de servidor tienen límites diarios, y Apple prevé ofrecer acceso ampliado de pago en el futuro.

En Safari, Apple Intelligence permite organizar pestañas por temas, recibir avisos sobre cambios en páginas web —como reposiciones o bajadas de precio— y crear extensiones a partir de una descripción. Atajos incorpora la creación de automatizaciones mediante lenguaje natural y Fotos suma herramientas de edición inteligentes.

La personalización también avanza con un regulador para ajustar Liquid Glass, desde una apariencia más transparente hasta otra completamente tintada, junto con iconos más definidos. Para quienes estrenan Mac, el iPhone puede ayudar a transferir ajustes, archivos, fotos y contraseñas, simplificando el cambio de dispositivo.

Imagen oficial de Apple.

Más materiales reciclados y una carcasa pensada para durar

El MacBook Pro de 14 pulgadas con M6 incorpora un 45 % de materiales reciclados en el conjunto del dispositivo, según Apple. La carcasa utiliza aluminio 100 % reciclado y la batería, cobalto 100 % reciclado.

La compañía también destaca una novedad en sus materiales: tantalio 100 % reciclado en varios condensadores. Este cambio se suma a su objetivo de alcanzar la neutralidad en carbono en toda su huella medioambiental en 2030.

En fabricación, Apple indica que el 60 % de la electricidad utilizada a lo largo de la cadena de suministro procede de fuentes renovables, como la solar y la eólica. Son datos referidos al proceso de producción anunciado para este modelo.

El diseño busca favorecer la durabilidad y la reparación, además de cumplir los estándares de la marca sobre eficiencia energética y sustancias químicas. El embalaje de papel está compuesto por un 100 % de fibra y está diseñado para poder reciclarse.

Precio del MacBook Pro M6 en España y fecha de lanzamiento

El MacBook Pro de 14 pulgadas con M6 parte de 2.329 € en España. Con los descuentos para educación, el precio inicial baja a 2.209 € para los clientes que cumplan los requisitos.

Las reservas se abren el 28 de octubre en la tienda online de Apple y en la app Apple Store, dentro de un lanzamiento que abarca 35 países y regiones. Las primeras entregas y la disponibilidad en Apple Store y Distribuidores Autorizados Apple están previstas para el viernes 6 de noviembre.

Los acabados disponibles son negro espacial y plata, y las opciones de configuración y las especificaciones completas pueden consultarse en la página del MacBook Pro. A la hora de comparar precios conviene tener en cuenta la memoria elegida y extras como el acabado nanotexturizado.

Con Apple Trade In es posible entregar un ordenador y obtener un descuento según su tasación. Los precios educativos están disponibles durante todo el año para docentes y estudiantes universitarios matriculados o admitidos, de acuerdo con las condiciones de Apple.

La compañía ofrece AppleCare+ y, en los mercados donde está disponible, AppleCare One, con coberturas y condiciones que dependen del producto y del país. Las compras directas en Apple también dan acceso a sesiones online de Configuración Personalizada y a actividades Today at Apple para aprender a utilizar el equipo.