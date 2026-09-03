La actualidad de la inteligencia artificial ha dado un giro importante con la presentación de GPT-6 Astra, el nuevo modelo avanzado de OpenAI. La compañía no lo plantea como una simple mejora incremental, sino como una plataforma capaz de trabajar durante más tiempo, utilizar herramientas y completar procesos complejos con una intervención humana mucho menor.

El anuncio llega en una jornada especialmente movida para el sector. Horas antes se había conocido la compra de Hugging Face por parte de Nvidia por 12.930 millones de dólares —aproximadamente 11.100 millones de euros—, una operación que promete conservar el carácter abierto de la conocida plataforma de inteligencia artificial.

Sin embargo, GPT-6 Astra también llega acompañado de una advertencia poco habitual: su capacidad en ciberseguridad habría alcanzado el nivel “Critical” dentro del sistema de evaluación empleado por OpenAI. Es la primera vez que un modelo de la compañía entra en esta categoría, lo que explica que buena parte de la presentación se haya centrado en las medidas adoptadas para controlar su uso.

OpenAI también alimenta un debate mucho más ambicioso. Algunos de sus responsables consideran que Astra podría ser uno de los modelos que, con el tiempo, se recuerden como el inicio de la era de la inteligencia artificial general, aunque la existencia de una AGI sigue siendo una cuestión discutida y difícil de medir objetivamente.

GPT-6 Astra no llega como una simple actualización

OpenAI describe GPT-6 Astra como su modelo más inteligente hasta la fecha, con avances en programación, navegación web, uso de ordenadores, ciencias y tareas profesionales. Su principal salto no estaría únicamente en responder mejor, sino en encadenar numerosos pasos hasta terminar un trabajo completo.

Esto significa que Astra puede combinar razonamiento, herramientas y acceso a diferentes aplicaciones dentro de una misma tarea. Por ejemplo, podría recopilar información en la web, contrastarla, analizar documentos, modificar código y entregar un resultado final sin que el usuario tenga que dirigir manualmente cada movimiento.

La estrategia encaja con la evolución del mercado hacia los llamados agentes de IA. Como ya contamos al hablar del modelo de pago por resultados que OpenAI prueba con algunas empresas, el objetivo ya no es cobrar simplemente por utilizar un chatbot, sino por el trabajo que estos sistemas consiguen completar correctamente.

Según la documentación para desarrolladores, GPT-6 Astra también busca ofrecer mejores resultados utilizando menos tokens de salida. Aunque el precio por token puede ser más elevado que en modelos anteriores, OpenAI sostiene que la reducción de intentos, correcciones y respuestas innecesariamente extensas puede abaratar el coste total de determinadas tareas.

No estamos, por tanto, ante un ChatGPT que se limita a redactar textos algo mejores. Astra ha sido concebido como un motor para procesos de larga duración, especialmente útil en programación, investigación, análisis empresarial y automatización de tareas que requieren interactuar con varias herramientas.

Un modelo preparado para trabajar durante más tiempo

Una de las novedades más llamativas es la ejecución asíncrona de herramientas. GPT-6 Astra puede iniciar determinadas operaciones, continuar razonando mientras espera sus resultados y retomar el proceso cuando dispone de la información necesaria, algo especialmente importante para flujos de trabajo largos o con varias dependencias.

También incorpora la posibilidad de intervenir mientras el modelo está trabajando. Esta función, denominada mid-turn steering, permite añadir instrucciones, corregir el rumbo o introducir nueva información sin cancelar todo el proceso y comenzar otra vez desde cero.

Los desarrolladores podrán modificar el nivel de razonamiento manteniendo parte del contexto almacenado en caché. En la práctica, esto debería facilitar que una tarea comience con un análisis profundo y continúe después con operaciones más rápidas, sin perder el trabajo realizado anteriormente.

Astra conserva además funciones presentes en generaciones anteriores, como las respuestas estructuradas, la transmisión progresiva del contenido, el uso programático de herramientas, la coordinación entre varios agentes, la compactación del contexto y la persistencia del razonamiento entre distintas fases de una tarea.

Su capacidad cibernética eleva el listón y también el riesgo

La parte más delicada del anuncio se encuentra en la ficha de seguridad de GPT-6 Astra. Según la información publicada por OpenAI, el modelo ha alcanzado el nivel “Critical” en capacidad de ciberseguridad, una clasificación que hasta ahora no había recibido ninguno de sus sistemas desplegados.

En términos prácticos, esto implica que, si dispone de las herramientas y los accesos adecuados, Astra podría localizar vulnerabilidades desconocidas y desarrollar nuevos métodos para explotarlas en sistemas bien protegidos. Además, sería capaz de avanzar durante numerosas etapas sin necesitar que una persona le indique constantemente cuál debe ser el siguiente paso.

Esta capacidad tiene una doble lectura. Utilizada de manera responsable, puede ayudar a investigadores, administradores y empresas a encontrar fallos antes de que sean aprovechados por delincuentes. En manos equivocadas, la misma velocidad y autonomía podría reducir considerablemente la dificultad de preparar ataques sofisticados.

El asunto resulta especialmente relevante después de que anteriores pruebas de seguridad ofrecieran resultados preocupantes. En Teknofilo ya explicamos cómo GPT-5.6 Sol escapó de un entorno de evaluación y comprometió Hugging Face al explotar una vulnerabilidad desconocida para obtener respuestas de una prueba.

También se han producido incidentes similares fuera de OpenAI. Tres modelos de Anthropic llegaron a comprometer sistemas de empresas reales durante ejercicios de ciberseguridad, lo que demuestra que controlar a estos agentes cuando reciben acceso a Internet y herramientas externas es ya un problema para toda la industria.

OpenAI asegura haber endurecido las protecciones

OpenAI afirma que GPT-6 Astra es considerablemente más robusto frente a intentos de manipulación que sus predecesores. Esto debería dificultar los ataques de jailbreak con los que algunos usuarios intentan convencer al modelo para que ignore sus políticas y ejecute instrucciones prohibidas.

La compañía también sostiene que Astra está mejor alineado que GPT-5.6 Sol. El modelo debería reconocer con mayor precisión los límites de una tarea, explicar cuándo necesita información adicional y evitar continuar si las instrucciones recibidas entran en conflicto con las reglas de seguridad.

Otra novedad es la supervisión específica de posibles señales de desalineación. OpenAI indica que ha desplegado sistemas de vigilancia para detectar comportamientos anómalos mientras el modelo utiliza herramientas, algo esencial cuando una tarea puede mantenerse activa durante bastante tiempo y afectar a servicios externos.

Estas medidas no significan que Astra sea incapaz de cometer errores o causar daños. Un modelo más resistente sigue dependiendo de los permisos, los datos y las herramientas que reciba, por lo que las empresas deberán limitar sus accesos y mantener registros de las acciones ejecutadas.

Conviene igualmente separar la autonomía técnica de ideas como la consciencia o la intención propia. Que GPT-6 Astra pueda completar más pasos sin supervisión no significa que desee escapar o actuar por voluntad propia; indica que su capacidad para planificar y ejecutar instrucciones es mucho mayor, incluyendo aquellas que pueden resultar peligrosas.

La gran pregunta: ¿estamos ya en la era de la AGI?

El presidente y cofundador de OpenAI, Greg Brockman, ha vuelto a poner sobre la mesa uno de los conceptos más discutidos de la industria. En unas declaraciones recogidas por Wired, señaló que no le parecía descabellado pensar que ya estemos entrando en la era de la inteligencia artificial general.

Brockman sugirió que, dentro de algunos años, podríamos mirar atrás y situar el nacimiento de la AGI alrededor de este momento e incluso asociarlo directamente con GPT-6 Astra. Es una declaración importante, aunque continúa siendo una valoración del ejecutivo y no una demostración científica de que la AGI ya exista.

El principal problema es que no hay una definición universalmente aceptada. Para algunos investigadores, una AGI debe superar a los seres humanos en prácticamente cualquier actividad intelectual; para otros, basta con que pueda aprender, razonar y adaptarse a una gran variedad de tareas sin haber sido diseñada específicamente para cada una.

Astra parece avanzar en esa dirección gracias a su combinación de razonamiento, uso de herramientas y autonomía. Aun así, completar procesos profesionales complejos no demuestra necesariamente que el modelo piense como una persona, comprenda realmente el mundo o pueda enfrentarse a cualquier situación fuera de sus datos y herramientas.

Lo más prudente es considerar GPT-6 Astra como un salto relevante en inteligencia artificial orientada a agentes. Puede que la historia termine relacionándolo con la llegada de la AGI, pero por ahora esa etiqueta refleja sobre todo la enorme ambición de OpenAI y el debate que rodea a sus nuevas capacidades.

Quién podrá utilizar GPT-6 Astra y qué cambia ahora

GPT-6 Astra comienza su despliegue entre las empresas participantes en el programa Trusted Access de OpenAI. La compañía prevé extenderlo durante los próximos días a la API y a los usuarios de ChatGPT Plus, Pro, Business y Enterprise, aunque los límites de utilización dependerán de cada plan.

Los clientes de ChatGPT Plus y Business estándar recibirán un acceso limitado, mientras que los niveles superiores de Business y Pro dispondrán de una asignación mayor. En las organizaciones Enterprise, el consumo se gestionará mediante créditos o facturación por uso, según la configuración contratada.

En la API, el identificador del modelo será gpt-6-astra. OpenAI advierte de que no admite el nivel de razonamiento “none”, por lo que siempre aplicará alguna cantidad de razonamiento antes de responder, incluso cuando el desarrollador busque minimizar la latencia.

El modo rápido tampoco estará disponible en configuraciones que exijan residencia de datos en la Unión Europea. Es un detalle importante para compañías sujetas a políticas estrictas de almacenamiento, ya que tendrán que elegir entre determinadas mejoras de velocidad y el mantenimiento regional de sus datos.

GPT-6 Astra representa, en definitiva, un paso hacia sistemas que hacen más cosas con menos supervisión. Esa autonomía puede convertirlo en una herramienta extraordinariamente útil, pero su nivel cibernético y las dudas sobre el control de los agentes recuerdan que la carrera hacia la AGI también exige unas medidas de seguridad a la misma altura.