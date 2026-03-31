Apple abre el iPhone a otros smartwatches… pero con condiciones muy estrictas

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Apple ha dado un paso importante en la apertura de su ecosistema, permitiendo que relojes inteligentes de terceros puedan interactuar de forma más completa con el iPhone.

Sin embargo, este avance llega acompañado de una serie de normas muy estrictas que los fabricantes deberán cumplir si quieren acceder a funciones clave como las notificaciones del sistema.

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Este cambio afecta directamente a dispositivos como el Garmin Fenix 8 Pro, el Huawei Watch GT 6 o el Pebble Round 2, que pronto podrán ofrecer una experiencia mucho más integrada con iOS.

El impacto de la ley europea en Apple

Este movimiento no llega por iniciativa propia de Apple, sino como consecuencia directa de la Digital Markets Act, una normativa europea que obliga a las grandes tecnológicas a abrir sus plataformas a la competencia.

Durante meses, Apple trató de frenar esta apertura argumentando riesgos para la seguridad y la privacidad de los usuarios. Sin embargo, estas objeciones no prosperaron, y finalmente la compañía se ha visto obligada a permitir una mayor interoperabilidad.

El resultado es un cambio relevante en iOS que permitirá a los fabricantes de smartwatches acceder a funciones hasta ahora reservadas exclusivamente al Apple Watch.

Reenvío de notificaciones: la clave de todo

La función que lo hará posible se conoce como “Reenvío de notificaciones”, y permitirá que los relojes inteligentes de terceros reciban notificaciones del iPhone de forma mucho más avanzada.

Aunque iOS 26.3 ya ha sentado las bases, se espera que esta funcionalidad esté plenamente operativa con iOS 26.5.

Gracias a esta mejora, los usuarios podrán no solo ver notificaciones completas —incluyendo imágenes o vídeos—, sino también interactuar con ellas directamente desde el smartwatch, algo que hasta ahora estaba muy limitado fuera del ecosistema de Apple.

Reglas estrictas para proteger los datos

Eso sí, Apple no ha dado este paso sin imponer condiciones muy claras. La compañía ha publicado un nuevo acuerdo de licencia para desarrolladores que establece límites estrictos sobre cómo pueden utilizarse los datos de las notificaciones.

Entre las restricciones más importantes:

No se pueden usar los datos con fines publicitarios

No está permitido emplearlos para entrenar modelos de inteligencia artificial

No se pueden utilizar para rastrear la ubicación del usuario

Además, Apple prohíbe que esta información se comparta con otras aplicaciones o dispositivos externos, lo que limita considerablemente el margen de acción de los fabricantes.

Sin almacenamiento externo ni manipulación del contenido

Las normas van incluso más allá. Los datos de las notificaciones:

No pueden almacenarse en servidores externos

Solo pueden descifrarse en el propio dispositivo

No pueden modificarse, salvo ajustes visuales necesarios

Esto significa que los fabricantes deberán adaptar sus sistemas para cumplir con un modelo muy controlado, en el que Apple mantiene un fuerte control sobre cómo fluye la información.

Una mejora real… pero con límites

A pesar de estas restricciones, la llegada de esta funcionalidad supone un avance importante para los usuarios de iPhone que prefieren smartwatches de otras marcas.

Hasta ahora, la experiencia con dispositivos como Garmin o Huawei era bastante limitada en comparación con el Apple Watch. Con este cambio, la brecha se reduce significativamente, permitiendo una interacción más rica y útil.

Sin embargo, las limitaciones impuestas por Apple dejan claro que la compañía sigue queriendo mantener cierto control sobre su ecosistema, incluso en un contexto de apertura obligada.