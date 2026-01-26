Apple actualiza el AirTag con más alcance, mejor sonido y precio más bajo

🌞💶 Opinión sobre placas solares: Resultado real, ahorro y deducciones fiscales tras 1 año [ Saber más ]

Apple ha presentado la nueva generación del AirTag, su popular localizador de objetos, incorporando mejoras clave en alcance, precisión y sonido. Este pequeño accesorio, integrado con la app Buscar, se consolida como una herramienta todavía más eficaz para no perder de vista objetos cotidianos como llaves, carteras, mochilas o equipaje.

Desde su lanzamiento en 2021, el AirTag ha demostrado su utilidad en situaciones reales: desde recuperar maletas extraviadas hasta localizar instrumentos musicales justo a tiempo para un concierto o medicamentos esenciales. Ahora, esta nueva versión da un salto importante en rendimiento y facilidad de uso, manteniendo su enfoque en la privacidad y la seguridad.

Además, llega con un precio más bajo que el modelo anterior y mantiene la opción de grabado personalizado gratuito.

Un nuevo chip que amplía el alcance de búsqueda

El gran salto técnico del nuevo AirTag llega gracias al chip de banda ultraancha de segunda generación, el mismo que utilizan dispositivos recientes como los iPhone 17, el iPhone Air o los Apple Watch más avanzados. Este chip permite que la función Búsqueda de Precisión guíe al usuario hasta un objeto perdido desde una distancia hasta un 50 % mayor que antes.

La localización se apoya en indicaciones visuales, sonidos y vibraciones, haciendo mucho más sencillo encontrar un objeto incluso en interiores. A esto se suma un Bluetooth optimizado, que amplía el rango de detección cuando el AirTag está fuera del alcance inmediato del iPhone.

Por primera vez, la Búsqueda de Precisión también puede utilizarse directamente desde el Apple Watch compatible, permitiendo localizar un AirTag sin necesidad de sacar el iPhone del bolsillo.

Altavoz más potente para encontrar objetos con rapidez

Apple también ha rediseñado el interior del AirTag para mejorar el sonido. El resultado es un altavoz un 50 % más potente, capaz de escucharse desde el doble de distancia que en la generación anterior.

Este aumento de volumen, combinado con un nuevo tono distintivo, resulta especialmente útil para localizar objetos cercanos pero fuera de la vista, como unas llaves entre los cojines del sofá o una cartera olvidada antes de salir de casa.

La red Buscar y el uso compartido de la ubicación

El AirTag sigue apoyándose en la red Buscar, una enorme red colaborativa formada por millones de dispositivos Apple que detectan de forma anónima la señal Bluetooth de un AirTag y transmiten su ubicación aproximada al propietario.

A esta base se suma la integración completa con Compartir Ubicación del Objeto, una función de iOS que permite compartir de forma temporal y segura la localización de un objeto perdido con terceros de confianza, como aerolíneas.

Apple colabora con más de 50 aerolíneas para que acepten estos enlaces privados, facilitando la recuperación de equipaje con demora.

Menos maletas perdidas gracias a la colaboración con aerolíneas

Según datos de SITA, proveedor líder de soluciones tecnológicas para el sector aéreo, el uso de Compartir Ubicación del Objeto ha permitido:

Reducir las demoras de equipaje en un 26 %

Disminuir los casos de maletas irrecuperables en un 90 %

El acceso a la ubicación está limitado a personal autorizado, se desactiva automáticamente cuando el objeto se recupera y caduca a los siete días, aunque el usuario puede cancelarlo en cualquier momento.

Privacidad y seguridad como pilares fundamentales

El nuevo AirTag ha sido diseñado desde cero para proteger la privacidad. No almacena datos de ubicación ni historial, y todas las comunicaciones con la red Buscar están protegidas mediante cifrado de extremo a extremo.

Apple no conoce la identidad ni la ubicación de los dispositivos que ayudan a localizar un AirTag. Además, el producto está pensado exclusivamente para objetos, no para personas ni mascotas, e incorpora medidas avanzadas contra el rastreo no deseado, como alertas multiplataforma e identificadores Bluetooth que cambian con frecuencia.

Compromiso medioambiental y compatibilidad total

El AirTag también avanza en sostenibilidad dentro del plan Apple 2030, que busca la neutralidad de carbono en toda la huella de la compañía. Este nuevo modelo utiliza:

85 % de plástico reciclado en la carcasa

en la carcasa Tierras raras 100 % recicladas en los imanes

en los imanes Oro 100 % reciclado en las placas de los circuitos

en las placas de los circuitos Embalaje fabricado con fibra 100 % reciclable

Mantiene el mismo tamaño que el modelo original, por lo que es compatible con todos los accesorios existentes, incluido el llavero de trenzado fino, disponible en cinco colores y fabricado con un 68 % de materiales reciclados.

Precio, disponibilidad y requisitos

El nuevo AirTag ya se puede reservar en apple.com y en la app Apple Store, y llegará a las tiendas físicas esta misma semana. También estará disponible en Distribuidores Autorizados Apple.

Precios oficiales en España:

AirTag individual: 35 €

Pack de cuatro AirTag: 119 €

Llavero de trenzado fino: 45 €

El grabado personalizado sigue siendo gratuito al comprarlo en los canales oficiales de Apple.

Para su uso es necesario:

iPhone con iOS 26 o posterior, o iPad con iPadOS 26 o posterior

Cuenta de Apple con sesión iniciada en iCloud

Activación de la app Buscar

Para Búsqueda de Precisión en Apple Watch, se requiere watchOS 26.2.1 y un modelo compatible

Un pequeño accesorio que marca la diferencia

Con más alcance, mejor sonido, nuevas opciones de localización y un fuerte compromiso con la privacidad y el medio ambiente, el nuevo AirTag refuerza su posición como uno de los localizadores de objetos más completos del mercado. Un accesorio discreto que, una vez se prueba, se vuelve casi imprescindible.